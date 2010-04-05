

X Scalper Pro a été soigneusement conçu et développé pour trader automatiquement l’or et le Bitcoin. Chaque marché dispose de ses propres stratégies et réglages optimisés afin d’assurer une adaptabilité maximale aux conditions de trading. Cet EA est basé sur des stratégies de marché éprouvées avec un accent sur une solution de trading à faible risque. Contrairement à de nombreux systèmes à haut risque, X Scalper Pro n’utilise pas de méthodes dangereuses pouvant mettre votre compte en sérieux danger. Chaque trade est protégé par un Stop Loss et chaque position est gérée selon les conditions du marché pour minimiser le risque et maximiser la performance. Notre équipe a mis en place plus de deux stratégies actives par symbole pour réduire le risque et maximiser la rentabilité. De plus, dans les mises à jour à venir, les stratégies seront optimisées et le support pour de nouveaux symboles ajouté.



