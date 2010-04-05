X Scalper Pro

X Scalper Pro – Un EA complet pour chaque trader


X Scalper Pro a été soigneusement conçu et développé pour trader automatiquement l’or et le Bitcoin. Chaque marché dispose de ses propres stratégies et réglages optimisés afin d’assurer une adaptabilité maximale aux conditions de trading. Cet EA est basé sur des stratégies de marché éprouvées avec un accent sur une solution de trading à faible risque. Contrairement à de nombreux systèmes à haut risque, X Scalper Pro n’utilise pas de méthodes dangereuses pouvant mettre votre compte en sérieux danger. Chaque trade est protégé par un Stop Loss et chaque position est gérée selon les conditions du marché pour minimiser le risque et maximiser la performance. Notre équipe a mis en place plus de deux stratégies actives par symbole pour réduire le risque et maximiser la rentabilité. De plus, dans les mises à jour à venir, les stratégies seront optimisées et le support pour de nouveaux symboles ajouté.

Prix actuel: 239$ -> Prochain prix : 399$ -> Prix final : 999$


Il suffit d’attacher X Scalper Pro au graphique souhaité, de sélectionner le nom du graphique dans les paramètres de l’EA et de le laisser fonctionner. L’EA analysera le marché selon le graphique sélectionné, identifiera les opportunités et entrera dans les trades au bon moment.

Caractéristiques : 

  • Protection complète et gestion des risques : Chaque position est sécurisée avec Take Profit, Stop Loss et Trailing Stop pour maximiser la sécurité et la rentabilité. L’EA fonctionne sans grille, Martingale ni couverture, et grâce à l’utilisation de plusieurs stratégies actives par symbole, il minimise le risque tout en maximisant les profits.
  • Trading rapide : Les positions durent généralement quelques minutes ou, au maximum, quelques heures, offrant des résultats rapides sans trades longs.
  • Développé par des experts : Développé et testé par des programmeurs expérimentés, cet EA utilise des stratégies de marché éprouvées pour garantir des performances stables et à faible risque.
  • Facile à utiliser et à configurer : Dispose d’une interface conviviale avec des entrées pratiques et simples pour plus de commodité.
  • Horaire de trading flexible : Trader 7 jours sur 7 ou personnaliser les jours et heures selon vos préférences.
  • Performance transparente et réaliste : Le backtesting et la révision de l’EA sont entièrement possibles. Les profits et pertes sont entièrement transparents et non manipulés, offrant une image précise de la performance.
  • Mises à jour et développement continus : L’EA continuera d’être mis à jour, avec l’ajout de nouveaux symboles pour le trading futur.
  • SetFiles personnalisés : Si vous souhaitez des Set Files personnalisés adaptés à vos besoins et à votre solde, envoyez simplement un message privé et les fichiers appropriés vous seront préparés (des Set Files agressifs et très faible risque sont également disponibles).


Configuration recommandée :

  • Symboles & timeframe: GOLD(H4)BTCUSD(H1) 
  • Dépôt : minimum 300$ (recommandé 1000$ ou plus).
  • Broker : L’EA n’est pas sensible au spread ni au slippage, mais il est recommandé d’utiliser un bon broker ECN.
  • Configuration : Faites glisser l’EA sur le graphique. Dans la section “Inputs”, chargez votre SetFile préféré ou sélectionnez le symbole souhaité et ajustez la taille du lot selon le mode choisi.


Support : Nous répondons en continu à toutes les questions et suggestions des clients dans les plus brefs délais et interagissons avec eux. En plus de fournir des SetFiles exclusifs, nous offrons des conseils sur la configuration du VPS, la configuration de MT5, le téléchargement de l’EA, son installation et son exécution. Un support via Team Viewer, AnyDesk ou bureau à distance est également disponible pour les débutants. Si vous avez besoin de l’un de ces services, envoyez un message privé.

Vente exclusivement sur le site MQL5.


Produits recommandés
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Experts
Maximum Infinity Pro – EA de Grille Avancé pour MT5 Maximum Infinity Pro est un Expert Advisor (EA) de qualité professionnelle conçu pour MetaTrader 5, combinant une logique de trading de grille avancée avec une gestion des risques robuste et des stratégies d'entrée/sortie adaptatives. Cet EA convient aussi bien aux traders débutants qu'aux traders expérimentés qui souhaitent une solution de trading fiable, flexible et entièrement automatisée. Caractéristiques Principales Système de Grille Inte
Aras EA
Abdurahim Aras
Experts
ARAS EA – AI Supported | Advanced Algorithmic Trading Expert Advisor ARAS EA is a multi-layered algorithmic trading platform that can adapt to dynamic market conditions. With its user-friendly interface, rich strategy options, advanced artificial intelligence integration, and detailed risk management, it offers a comprehensive solution for traders of all levels. User Interface and Button Functions Core Mode Options Trade Mode / Signal Mode: When Trade Mode is active, the expert advisor autom
Golden Osiris EA
Luis Corso
Experts
What is Golden Osiris EA? Golden Osiris EA is a high-performance Expert Advisor (trading robot) specifically designed for trading XAUUSD (gold) on MetaTrader 5. It combines a powerful algorithmic structure with adaptive logic to fully capitalize on market movements in the current trading environment. Developed using the latest algorithmic updates, this EA analyzes key level breakouts, price action, and signals from technical indicators specially tuned for the gold market. Key Features:
FTrend3
Sonia Tait
Experts
Este EA combina a tendência do tempo gráfico principal com mais dois tempos gráficos configuráveis. Os stops são técnicos baseados na técnica dos canais OffRoad. Ao executar otimizações, é interessante buscar as combinações de tempos gráficos que corroboram para um bom resultado para cada ativo e seu comportamento. Estudos apontam para resultados mais assertivos quando os testes são feitos nos últimos meses para operar no próximo. O período do ADX e das bandas de Bollinger também podem variar co
Robo Progresso Forex
Mario Caumo Neto
Experts
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Experts
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
QuantLot Expert MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Experts
QuantLot Expert: The Ultimate Reversal System for EURUSD QuantLot Expert is a professional Expert Advisor (EA) designed for the EURUSD M15 chart. It is an advanced automated system that utilizes a powerful Reversal strategy to pinpoint potential price turning points and capitalize on market movements. This EA is built for traders who demand consistency and freedom from continuous market monitoring. LIMITED-TIME OFFER: GET 1 FREE EA!  Purchase any of our EAs and receive another one of your choi
OnMarkets EAOne
Eugen Petcu
Experts
Présentation de onMarketsEAONE pour MetaTrader5 - votre porte d’entrée vers le trading automatisé. Cet Expert Advisor (EA) combine des algorithmes de pointe avec une personnalisation conviviale, permettant aux traders de tous niveaux de tirer parti de la puissance des stratégies automatisées. Bénéficiez de points d’entrée et de sortie précis, d’outils de gestion des risques et d’analyses de performance en temps réel. Prenez le contrôle total de votre stratégie en filtrant les mois de trading
Neon Ash UsdJpy 1H
Burak Enes Aydin
Experts
This expert advisor (EA) is designed for trading the USD/JPY pair on a 1-hour (H1) timeframe , utilizing a combination of technical indicators to identify potential trade opportunities. The strategy is built upon Stochastic, Bulls Power, Moving Averages, and Pin Bar patterns , ensuring a dynamic and structured approach to market conditions. Key Features: Stochastic Oscillator: Uses %K Period (16), %D Period (3), and Slowing (2) to identify overbought and oversold market conditions. Bulls Power
GL Scalper EA
Fernando De Paljla Silva
Experts
GL Scalper EA uses Pure Price Action and Linear Gradient Strategy to identify a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, GL Scalper EA is for you.  GL Scalper EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The GL Scalper EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick
Sharp EA MT5
Mansour Babasafary
5 (1)
Experts
A trend based expert This expert predicts the future by using trend patterns and trend indicators and short-term and long-term calculations. Trends change quickly in lower time frames, so this expert is suitable for M30 and above. In this expert, we tried to use currency pairs that are aligned with our strategy. Best currency pair: Euro Dollar In this expert, dozens of different indicators and dozens of different strategies (the main ones are trend-based strategies) are used. Attributes: Can b
Trigger Zone EA
Fabio Conrado Ortolan
Experts
Paramètres d'entrée – Trigger Zone Elite EA Signal Mode - Mode générateur de signaux, sans envoi automatique d’ordres. Dans ce mode, l’EA n’exécute pas d’ordres mais affiche uniquement les signaux d’entrée sur le graphique. Lot size used for each trade - Définit la taille fixe du lot utilisée pour chaque opération. Maximum number of winning trades allowed per day - Définit le nombre maximal de trades gagnants par jour. Une fois cette limite atteinte, l’EA n’exécutera plus de nouvelles opérations
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   79 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   139 USD , and grad
EuroPip Expert
Nguyen Dai Phuc
Experts
This Expert Advisor (EA) is fully optimized; no adjustments are necessary. Release Price: $30 Price increases by $100 after every 10 purchases. Final Price: $3000 Act now to secure the best value, as waiting could lead to regret later. Key Features: User-friendly:   Just install on your chart and set your trading volume. Currency Pair:   EURUSD only. Timeframe:   Compatible with any timeframe Minimum Account Balance:   $1000 USD for every 0.01 lot. Margin Requirements:   Starting from 1:500.
BreakThrust Pro EA
Mr Panlop Tansila
5 (1)
Experts
Introducing [   BreakThrust Pro EA]   – The Ultimate Breakout Strategy EA for Forex Traders! Are you looking for a powerful and reliable Expert Advisor that focuses on precision and control, without the high risks of martingale, hedging, or grid strategies? Look no further! BreakThrust Pro   is designed with a robust   Breakout Strategy , capturing market momentum at the right moment while   minimizing risk . Our EA   controls Stop Loss and Take Profit levels   in every trade, ensuring calculate
Meta Cove AI
Akshay Marjit
Experts
MetaCove AI: Precision Pullback Engine (v1.2) An Advanced, Fully-Automated Algorithmic Trading System by Meta Cove Technologies Website: www.metacove.io Version: 1.2 (Stops Fix Release) Platform: MetaTrader 5 (MT5) Overview: The MetaCove AI: Precision Pullback Engine is a high-performance, expert advisor (EA) built to identify low-risk, high-probability entry points in trending markets. The system is fully automated, employing institutional-grade logic to analyze pullbacks using multi-timefram
Tech EA
Heiko Kendziorra
Experts
Buy the dip - sell the spike of the US Tech 100 Index No martingale, no grid, always just one order open with StopLoss.  Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2196371 The starting price is only for the first buyers, next price USD 399 and every week that ends with a profit, it increases by another 100. The default settings  are for the US 100 Tech(Cash) CFD   M15  chart, the default lotsizes are for an account of USD 10000.   The minimum account balance is USD 100 to trade 0.01 buy and
Golden Velocity EA
Burak Enes Aydin
Experts
Golden Velocity EA Overview: Golden Velocity EA is a trading robot designed for trading XAU/USD (Gold/USD) with unparalleled precision and sophistication. This expert advisor combines cutting-edge technical analysis with a focus on wealth-building strategies, bringing a blend of innovation and success to your trading. Key Features: Optimized for 1-Hour Chart: Default settings are specifically tailored for the 1-hour XAU/USD timeframe, ensuring maximum performance and reliability. Dynamic Versati
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Maarten Gale
Burak Enes Aydin
Experts
30 Usd FOR A LIMITED TIME SO YOU CAN TRY IT   Maarten Gale Ea includes the standard martingale strategy and the Reverse Martingale strategy. For the reverse martingale strategy, you just need to activate the Opposite mode. Unlike normal martingale, this system determines a take profit rate based on a percentage calculation, instead of opening hundreds of lots for small profits. It also includes the Auto Lot feature according to your account size and leverage ratio. In this way, you do not hav
Nasdaq American Session Strategy
Manuel De Huerta De La Cruz
Experts
Maîtrisez le Nasdaq à son moment le plus explosif : la séance américaine US100 Session Pro est une stratégie professionnelle conçue pour exploiter les opportunités les plus rentables du NASDAQ (US100) pendant l'ouverture du marché new-yorkais et les heures de négociation actives. Elle combine trois configurations éprouvées pour s'adapter aux différentes conditions de marché : Casse à l'ouverture : Capture des mouvements rapides et puissants. Repli de tendance : Entrées nettes avec confirmati
Min Max CandleBot
Felipe Lisboa
Experts
EA that operates with price action, through one of the most traditional setups on the market, using a pure price analysis. Optimized EA with very low processing load, ideal for small VPS, with easy plug and play. Strategy Analyzes the purchase and sale entry through the maximum and minimum of the current candles of the current timeframe. Risk management, with the possibility of daily gain and loss limits Multi currency, without any restrictions Settings available Start time to open operations
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
WakaWakaWay
Kam Yuk Wong
Experts
WakaWakaWay EA   is a fully automated “pullback” trading system. It is especially effective in trading on the “pullback” currency pairs  AUDNZD. The system uses the main patterns of the Forex market in trading – the return of the price after a sharp movement in any direction. The drawdown is small with very good return. Hope you can enjoy using it.  Timeframe: M15 Currency Pair  : AUDNZD
Golden Boy EA
Dragan Drenjanin
Experts
Golden Boy EA is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 (MT5) platform to simplify and enhance your Forex trading experience. With its intuitive, user-friendly interface, Golden Boy ensures seamless navigation and setup, making it accessible to both novice and seasoned traders. Initially developed with a focus on trading XAUUSD (gold), the EA offers adaptability to various symbols through re-optimization and additional training. Whether targeting gold markets exclusive
Ma Massaro
Miss Preeyanut Budsarakham
Experts
The Ma Massaro automated trading system is a trading system that uses the cross between Ma and Alligator indicators. But powerful in finding the point, position, time of opening an order. A neural network method was used to find the crossover weights of the two Ma's going back 14 periods. The weights were obtained from a 20-year retrospective test. mistake make consistent profits by trying to find the value that has the least loss point from retrospective testing Find the weight of Ma's crossove
KT Inside Bar Hunter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
Despite the popularity of inside bar pattern among traders, using it as a standalone entry signal doesn't provide any evidentiary advantage. KT Inside Bar Hunter trades only selected inside bar patterns using some preassessment and ECE price action cycle. Trading Strategy On successful detection of the required pattern, EA places a pending order in the direction of the forecasted price expansion phase. Pending orders are canceled if they are not triggered within the next bar. Once triggered, ac
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experts
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Plus de l'auteur
BTC Master Pro
Farzad Saadatinia
4.5 (10)
Experts
BTC Master Pro   Votre partenaire de confiance dans le trading de Bitcoin. BTC Master Pro   est la solution ultime pour naviguer avec confiance sur le marché des crypto-monnaies imprévisible. Ce conseiller expert avancé repose sur des stratégies sûres et fiables, garantissant que chaque transaction est exécutée avec précision et soin. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide avant ou après l'achat, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Mon équipe et moi sommes là pour vous aider à
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis