X Scalper Pro
- Experts
- Farzad Saadatinia
- Version: 1.10
- Activations: 12
X Scalper Pro a été soigneusement conçu et développé pour trader automatiquement l’or et le Bitcoin. Chaque marché dispose de ses propres stratégies et réglages optimisés afin d’assurer une adaptabilité maximale aux conditions de trading. Cet EA est basé sur des stratégies de marché éprouvées avec un accent sur une solution de trading à faible risque. Contrairement à de nombreux systèmes à haut risque, X Scalper Pro n’utilise pas de méthodes dangereuses pouvant mettre votre compte en sérieux danger. Chaque trade est protégé par un Stop Loss et chaque position est gérée selon les conditions du marché pour minimiser le risque et maximiser la performance. Notre équipe a mis en place plus de deux stratégies actives par symbole pour réduire le risque et maximiser la rentabilité. De plus, dans les mises à jour à venir, les stratégies seront optimisées et le support pour de nouveaux symboles ajouté.
Prix actuel: 239$ -> Prochain prix : 399$ -> Prix final : 999$
Il suffit d’attacher X Scalper Pro au graphique souhaité, de sélectionner le nom du graphique dans les paramètres de l’EA et de le laisser fonctionner. L’EA analysera le marché selon le graphique sélectionné, identifiera les opportunités et entrera dans les trades au bon moment.
Caractéristiques :
- Protection complète et gestion des risques : Chaque position est sécurisée avec Take Profit, Stop Loss et Trailing Stop pour maximiser la sécurité et la rentabilité. L’EA fonctionne sans grille, Martingale ni couverture, et grâce à l’utilisation de plusieurs stratégies actives par symbole, il minimise le risque tout en maximisant les profits.
- Trading rapide : Les positions durent généralement quelques minutes ou, au maximum, quelques heures, offrant des résultats rapides sans trades longs.
- Développé par des experts : Développé et testé par des programmeurs expérimentés, cet EA utilise des stratégies de marché éprouvées pour garantir des performances stables et à faible risque.
- Facile à utiliser et à configurer : Dispose d’une interface conviviale avec des entrées pratiques et simples pour plus de commodité.
- Horaire de trading flexible : Trader 7 jours sur 7 ou personnaliser les jours et heures selon vos préférences.
- Performance transparente et réaliste : Le backtesting et la révision de l’EA sont entièrement possibles. Les profits et pertes sont entièrement transparents et non manipulés, offrant une image précise de la performance.
- Mises à jour et développement continus : L’EA continuera d’être mis à jour, avec l’ajout de nouveaux symboles pour le trading futur.
- SetFiles personnalisés : Si vous souhaitez des Set Files personnalisés adaptés à vos besoins et à votre solde, envoyez simplement un message privé et les fichiers appropriés vous seront préparés (des Set Files agressifs et très faible risque sont également disponibles).
Configuration recommandée :
- Symboles & timeframe: GOLD(H4), BTCUSD(H1)
- Dépôt : minimum 300$ (recommandé 1000$ ou plus).
- Broker : L’EA n’est pas sensible au spread ni au slippage, mais il est recommandé d’utiliser un bon broker ECN.
- Configuration : Faites glisser l’EA sur le graphique. Dans la section “Inputs”, chargez votre SetFile préféré ou sélectionnez le symbole souhaité et ajustez la taille du lot selon le mode choisi.
Support : Nous répondons en continu à toutes les questions et suggestions des clients dans les plus brefs délais et interagissons avec eux. En plus de fournir des SetFiles exclusifs, nous offrons des conseils sur la configuration du VPS, la configuration de MT5, le téléchargement de l’EA, son installation et son exécution. Un support via Team Viewer, AnyDesk ou bureau à distance est également disponible pour les débutants. Si vous avez besoin de l’un de ces services, envoyez un message privé.
Vente exclusivement sur le site MQL5.