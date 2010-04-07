Gamma RSI Line Pro

Scalper Vault Oleg Rodin 5 (33) Indicateurs

Scalper Vault est un système de scalpage professionnel qui vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour un scalpage réussi. Cet indicateur est un système de trading complet qui peut être utilisé par les traders de forex et d'options binaires. Le délai recommandé est M5. Le système vous fournit des signaux fléchés précis dans le sens de la tendance. Il vous fournit également des signaux supérieurs et inférieurs et des niveaux de marché Gann. Les indicateurs fournissent tous les types d'alertes