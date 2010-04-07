Gamma RSI Line Pro
- Indicateurs
- Arinze Michael Ejike
- Version: 1.2
- Activations: 15
Cet indicateur avancé de lignes de tendance RSI détecte et dessine automatiquement des lignes de tendance sur les pics de l'oscillateur RSI. Il analyse des motifs de pics configurables, filtrant par inclinaison de pente, hauteur minimale et paramètres de distance. L'algorithme traite plusieurs pics pour identifier des lignes de tendance valides, optimisant les performances CPU grâce à des comptes de pics ajustables. Comprend le filtrage des pentes négatives, les contraintes de niveaux RSI pour une génération précise de signaux et des paramètres personnalisables pour différentes conditions de marché.