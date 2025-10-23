Spreadometer - Un outil de surveillance des spreads en temps réel qui suit les écarts bid-ask et alerte les traders sur des conditions de trading défavorables. L'indicateur affiche le spread actuel (ligne bleue) aux côtés d'une moyenne mobile (ligne orange) pour identifier les modèles de volatilité du spread.

Système d'Alertes: Choisissez entre deux modes - Alertes de Barre Actuelle (UseCurrentBar = true) se déclenchent immédiatement sur les barres en développement mais peuvent alerter plusieurs fois, tandis que les Alertes de Barre Confirmée (UseCurrentBar = false) attendent la complétion de la barre, délivrant une alerte par barre pour une surveillance fiable.

Caractéristiques Clés: Système d'alerte double surveille à la fois les niveaux absolus de spread et l'expansion relative du spread. L'indicateur convertit automatiquement les spreads en pips pour une lecture facile et met en évidence les conditions de trading dangereuses lorsque les spreads s'élargissent significativement au-dessus des niveaux normaux.

Meilleure Pratique: Utilisez le mode d'alerte confirmée pour éviter les notifications en double. Définissez SpreadAlertLevel en fonction de la plage typique de spread de votre instrument. Pour les paires forex majeures, 5 pips est raisonnable; pour les paires exotiques ou les périodes volatiles, ajustez en conséquence.