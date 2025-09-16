Droven
L'incroyable Droven
Action de Prix Pin Bar Sniper : Cet EA est conçu pour détecter des modèles de bougies inverses à haute probabilité, en particulier les pin bars, à des niveaux de support et de résistance clés. En analysant l'action des prix sans se fier à des indicateurs retardés, il offre des entrées précises aux points de retournement, idéal pour le scalping et le trading de swing.
Prix de Lancement Spécial
Pour une durée limitée, Droven est disponible à un 100. Le prix standard sera bientôt ajusté à 144 USD. Ne manquez pas cette opportunité de posséder un conseiller expert haute performance à une fraction de sa valeur.
Pourquoi Choisir Droven ?
- Détecte automatiquement les divergences MACD cachées et classiques
- Idéal pour les défis de sociétés de prop trading et les comptes de trading personnels
- Nécessite une configuration minimale avec des règles de protection du capital intégrées
- Compatible avec la plupart des courtiers et des types de comptes
Guide de Démarrage Rapide
L'installation est simple et prend moins de 5 minutes :
- Ouvrez votre terminal et attachez Droven à un seul graphique (recommandé : EURCAD sur M15)
- Chargez l'un des modèles pré-optimisés ou configurez vos paramètres de risque manuellement
- Activez le AutoTrading et laissez Droven prendre le relais
Restez Connecté
Nous offrons un support et des améliorations continus. Après votre achat :
- Rejoignez notre groupe Telegram pour des mises à jour en direct et des discussions
- Accédez à des fichiers de configuration prêts à l'emploi pour divers couples et types de comptes
- Recevez des notifications sur les nouvelles stratégies et les améliorations de performances
Chaîne MQL5 : https://www.mql5.com/en/channels/dinafx
Commencez à trader plus intelligemment. Laissez Droven travailler pendant que vous vous concentrez sur votre stratégie.