Quantum Trader AI

🇫🇷 Description – QuantumTrader AI

💡 Présentation

QuantumTrader AI est un Expert Advisor intelligent pour MetaTrader 5, conçu pour trader sur le marché du Forex de manière stable, automatisée et compatible avec les prop firms.

Son moteur d’analyse combine intelligence artificielle, gestion du risque dynamique, et filtres de volatilité adaptatifs pour s’ajuster automatiquement aux conditions du marché.

Le système a été testé et validé sur 5 ans (2020–2025) avec deux profils distincts :

🛡️ Safe Version – Croissance régulière, drawdown réduit, stabilité prop firm.

🚀 Aggressive Version – Rendement maximisé avec contrôle du risque intelligent.

⚙️ Caractéristiques principales

✅ Aucun martingale , grille ou hedging .

✅ 100 % automatisé , sans intervention manuelle.

✅ Compatible avec toutes les prop firms (FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader, etc.).

✅ Gestion du capital intelligente, limitation stricte des pertes journalières.

✅ Optimisé pour EUR/USD – H1 .

✅ Paramètres ajustables selon le profil de risque (Safe ou Aggressive).

📈 Performances réelles

Safe Version : +72.2 % (2020–2025, lot 0.01)



Aggressive Version : +140.6 % (2020–2025, lot 0.01)





🧠 Philosophie & conformité Prop Firm

Contrairement à de nombreux EAs du Market affichant des courbes trop parfaites, QuantumTrader AI a été conçu selon une philosophie anti-sur-optimisation.

Le marché du Forex est hautement variable et non stationnaire — un backtest trop “lisse” est souvent synonyme d’ajustement excessif.

C’est pourquoi QuantumTrader AI privilégie la robustesse, la simplicité, et l’adaptation automatique aux différentes conditions de marché.

Il respecte intégralement les règles strictes des prop firms (drawdown, perte journalière, exposition maximale, SL/TP obligatoires).

🎯 Objectif : performance réaliste, durable et réplicable — sans artifices, ni optimisations extrêmes.



