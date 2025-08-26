MehaAI Trading Advisor
- Experts
- Rail Badreev
- Version: 1.6
- Mise à jour: 11 septembre 2025
- Activations: 5
MehaAI Trading Advisor
Un conseiller intelligent pour MT5 qui combine analyse technique et actualités en temps réel via OpenAI. Il génère des signaux achat / vente / conserver avec niveaux de SL/TP, prend en compte le risque, les restrictions du courtier et l’état actuel du compte, puis exécute et gère automatiquement les transactions.
Ce qu’il fait
-
Analyse le marché sur les unités de temps M1…MN1, calcule RSI, SMA(50/200), ATR, volatilité, volumes et niveaux de support/résistance H1.
-
Ajoute un contexte provenant d’internet : actualités, économie, politique, avis d’analystes (via OpenAI + recherche web).
-
Retourne un JSON avec l’action et les niveaux de SL/TP, et explique la raison (news + techniques + risque).
-
Négocie automatiquement : ouverture/gestion des positions, placement des SL/TP, calcul du lot en fonction de MaxRisk.
Principales fonctionnalités
-
Intégration directe avec OpenAI (Responses API) et recherche de nouvelles intégrée.
-
Gestion du risque : taille de lot calculée à partir de MaxRisk (fraction du solde par trade), en tenant compte de StopsLevel/FreezeLevel, du pas de lot et de la marge.
-
Gestion améliorée des positions :
-
Supporte netting et hedging (plusieurs positions par symbole) : placement massif de SL/TP sur toutes les positions d’un symbole.
-
Mode StrictDirection (optionnel) : sur un signal achat/vente, le conseiller n’ouvre pas de position opposée pour « ajuster le net », mais réduit d’abord l’excédent du même côté (reduce-then-add).
-
Journalisation précise de l’exposition nette : NET BUY/SELL X.XX across N pos .
-
-
Niveaux sécurisés : SL/TP placés en dehors des zones Stops/Freeze avec une marge ATR (fonction SafeMinDist), pour éviter les rejets du courtier.
-
Exécution intelligente des ordres : teste les modes de remplissage (IOC/FOK/RETURN), réduit le volume en cas d’erreur, applique de courts back-offs, et retarde la pose des SL/TP de 3 secondes pour sortir de la zone de freeze.
-
Transparence : journaux détaillés et, optionnellement, sauvegarde quotidienne des réponses de l’IA.
Comment ça marche
-
Collecte marché & compte : bougies M1…MN1, indicateurs, volatilité, niveaux, solde/marge/positions.
-
Création du prompt avec MaxRisk, contraintes de l’instrument (pas/min de lot, Stops/Freeze, marge) et contexte d’actualité.
-
Réponse JSON de l’IA (action, SL, TP, raison).
-
Exécution : calcul du lot → ajustement de l’exposition (StrictDirection) → placement massif de SL/TP.
Paires et unités de temps : MehaAI fonctionne sur tous les principaux instruments Forex. L’unité de temps n’est pas critique, puisque l’expert analyse plusieurs intervalles (M1...MN1). Pour plus de commodité, vous pouvez l’attacher à H1 ou H4.
⚠️ Test du conseiller
Dans le testeur standard de MT5, les appels WebRequest vers OpenAI ne sont pas disponibles, donc les résultats des tests ne reflètent pas le fonctionnement réel du conseiller.
L’efficacité réelle ne se manifeste que lors du trading en direct sur un compte démo ou réel.
Paramètres (Inputs)
-
ApiKey — clé OpenAI (via Inputs ou Common\Files\ApiKey.txt ).
-
ModelName — modèle OpenAI (par défaut gpt-5 / gpt-5-mini ).
-
UseWebSearchTool — activer les actualités internet.
-
MaxRisk — risque par trade (fraction du solde, ex. 0.02 = 2% ).
-
MaxLot — limite maximale de lot.
-
StrictDirection — activer/désactiver le mode reduce-then-add (pas de trades opposés).
-
RequestIntervalMinutes — fréquence des requêtes IA.
-
Candles_M1…MN1 — profondeur historique par UT.
-
UseMockInTester / MockJSON — mock hors ligne pour le testeur (fallback RSI/ATR).
-
SaveResponses / LogActions — sauvegarder réponses IA / logs détaillés.
-
OpenAIURL, SaveApiKeyToCommonFile, FailInitIfNoApiKey — paramètres de service.
Interface graphique
Panneau intégré au graphique :
-
Modifier MaxRisk, MaxLot, intervalle, ModelName, profondeur des bougies.
-
Sauvegarde des paramètres en mémoire.
-
Bouton de chargement de la clé API.
-
Panneau repliable.
Prérequis & installation
-
Obtenir une clé API OpenAI.
⚠️ Important : l’utilisation de l’API est facturée en fonction du nombre de tokens. Consultez les tarifs actuels dans la section Pricing du site OpenAI.
-
Ajouter https://api.openai.com dans Outils → Options → Experts Advisors → Autoriser WebRequest…
-
Entrer la clé via Inputs ou la placer dans MQL5\Files\Common\ApiKey.txt .
Important : limites et niveaux OpenAI pour les nouveaux comptes
-
Les nouveaux comptes OpenAI commencent au Free Tier avec des quotas limités pour le modèle GPT-5 (≈10 000 tokens par minute).
-
Même si vous rechargez votre solde, le compte reste au Free Tier tant qu’au moins 5 USD n’ont pas été réellement dépensés en requêtes. Après cela, le compte est automatiquement mis à niveau vers le Usage Tier 1, où des limites plus élevées sont disponibles et où GPT-5 peut être utilisé avec plus de chandeliers et de contexte d’actualités.
-
Au Free Tier, vous pouvez utiliser le modèle gpt-5-mini (y compris la recherche Web) jusqu’à ce que votre compte passe au Tier 1.
Remarques
-
Fonctionne en netting et hedging ; en hedging, SL/TP s’appliquent à toutes les positions du symbole.
-
En raison des WebRequests externes, les résultats ne peuvent pas être testés pleinement dans le Strategy Tester — utiliser d’abord un compte démo.
-
Le trading comporte des risques — aucun profit n’est garanti.
