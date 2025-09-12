Orven MT4

  • Experts
  • Edy Yusuf
  • Version: 1.23
  • Mise à jour: 12 septembre 2025
  • Activations: 5

Introductory offer: 149 for early buyers. Once 15 copies are sold, the price will be raised to 191. Currently 2 copies sold.


Orven - Trading Algorithmique de Nouvelle Génération

Propulsé par une IA avancée et un apprentissage automatique adaptatif, Orven évolue en continu avec les conditions du marché, combinant la reconnaissance de modèles historiques avec une exécution en temps réel pour une précision de transaction supérieure.


[Canal pour les nouvelles et mises à jour]  


Avantages Clés du Trading :

  • Stratégie de Confirmation Multi-Temporisée – Filtre les transactions en utilisant l'alignement de la tendance sur plusieurs délais, n'exécutant que lorsque le biais directionnel est confirmé
  • Filtre RSI de Précision - Notre algorithme RSI propriétaire filtre 87% des faux signaux tout en maintenant des entrées à haute probabilité
  • Technologie de Chronométrage du Marché - Filtre de temps de trading intégré qui se concentre automatiquement sur les périodes de liquidité maximale à travers les sessions


Contrôles de Risque Professionnels:

Orven inclut une protection en plusieurs couches avec :

  • Prise de profit basée sur l'analyse de la volatilité
  • Surveillance en temps réel des retraits
  • Réduction automatique du risque pendant les périodes de forte volatilité

Configuration Simple 

L'installation prend quelques secondes - il suffit de se joindre au graphique de XAUUSD (M15)

[Guide sur comment exécuter EA]


Optimisé pour plusieurs paires de devises, y compris : XAUUSD

Exigences Minimales :

  • 100 $ (Mode Standard)
  • 1000 $ (Mode Risqué)

Rejoignez notre canal Telegram pour des notifications en temps réel, des paramètres d'experts et des mises à jour.

"Tradez avec précision, pas au hasard. Laissez les algorithmes intelligents de Orven travailler 24/5 pour faire fructifier votre compte."


