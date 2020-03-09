Shake It Up
Shake It Up – L'EA qui ne se contente pas de trader, il chasse le profit
C'est ton moment. « Shake It Up » n'est pas qu'un nom : c'est un appel à l'action. Une invitation audacieuse à bousculer votre routine de trading et à saisir l'opportunité que la plupart des traders ratent.
Téléchargez la version démo immédiatement et exécutez des backtests avec :
Dates de début aléatoires
Périodes d'un mois
Répétitions illimitées
Regardez la courbe des capitaux propres grimper comme un prédateur en chasse. Cet EA est conçu pour XAUUSD (OR) et conçu pour offrir >95% de taux de réussite Avec un graphique linéaire ascendant. Il analyse les caractéristiques du marché en temps réel et s'adapte avec précision. En raison de la description limitée, vous trouverez plus d'informations sur le blog >> dans la section « Commentaires ».
For full backtest instructions, visit the official product page: https://www.mql5.com/en/market/product/146405
Location mensuelle – Hyper valeur, durée limitée
Vous ne trouverez pas d'autre EA de ce type hyper-agressif et intelligent à ce prix. Profitez de location mensuelle super économique pour commencer à récolter des bénéfices dès les premiers mois, puis les transformer en revenus passifs à long terme.
Vous obtiendrez 5 licences d'activation . Utilisez-les tous les 2 jours ou répartissez-les avec vos partenaires commerciaux pour une efficacité maximale.
Quelques paramètres initiaux sur Metatrader pour les produits Expert Advisor : Menu MT4 | MT5 Cocher et décocher 1. Supprimez les sons d'alerte s'ils sont considérés comme dérangeants //Outils/Options/Événements [Décocher] Activer les événements sonores 2. Activer la fonction d'exécution des transactions par le programme : //Outils/Options/Commerce [Vérifier] Trading en un clic ---------------------- suivant ---------------------- //Outils/Options/ExpertAdvisors [Vérifier] Autoriser le trading algorithmique 3. Activez la fonction de bot Telegram sur votre chatID et google.com : //Outils/Options/ExpertAdvisors [Vérifier] Autoriser WebRequest ..URL : ----------------------suivant ---------------------- + ajouter https:// api.telegram .org ----------------------suivant ---------------------- + ajouter https:// script.google .com
Conseils directs pour les utilisateurs d'EA ThinkBot [ facultatif si nécessaire]
Si vous êtes nouveau dans l'utilisation des Expert Advisors (EA) ou si vous n'êtes pas encore familier avec le trading automatisé, ThinkBot est plus qu'un simple outil de trading : c'est une solution complète soutenue par l'assistance pratique d'une équipe professionnelle .
Soutien des équipes IB-FBS et IB-INSTA
Nous collaborons avec les équipes IB-FBS et IB-INSTA pour offrir des services exclusifs aux utilisateurs qui s'inscrivent via :
IB-FBS : Code IB 4850316
IB-INSTA : Code IB TMUAN
Une fois votre identifiant de courtier reçu par e-mail, notre équipe vous fournira :
VPS gratuit + EA ThinkBot préinstallé sur votre compte enregistré
Supervision et suivi des comptes pendant toute la durée du contrat
Assistance personnelle pour garantir le bon fonctionnement et l'efficacité de ThinkBot
Projet pilote : Premiers pas faciles
Dans le cadre de notre programme d'intégration, il vous suffit de :
Effectuez un dépôt initial de 100 $ sur un compte Cent , avec noswap , effet de levier de 1:500 , sur la plateforme MT4
Attendez que l'équipe termine la configuration et l'activation dans les 24 heures
Pour les nouveaux utilisateurs de courtiers FBS ou INSTA :
Assurez-vous que votre nom correspond à vos informations de retrait
Testez le système en déposant 1 $ , puis retirez-le pour confirmer que tout fonctionne
Une fois l'opération réussie, effectuez un dépôt de 100 $ ou plus pour commencer l'intégration complète
Transparence et contrôle complets
Votre compte sera guidé directement et pourra être surveillé via le mot de passe de l'investisseur
Vous recevrez jusqu'à 5 licences ThinkBot du marché MQL5 pour fonctionner de manière indépendante
Nous recommandons d'activer ThinkBot avec des intervalles de 2 à 3 jours entre les sessions pour permettre une analyse plus approfondie du marché et améliorer la probabilité de gain.
Paires et courtiers recommandés
IB-FBS : Idéal pour XAUUSD
IB-INSTA : Idéal pour la paire GBPUSD
Les deux courtiers ont réussi nos tests de synchronisation et de gestion de comptes réels . D'autres options seront ajoutées ultérieurement pour répondre aux besoins des clients nécessitant une compatibilité et une garantie de performance.
Product Default Setup "Aggressive" mode:
- Settings for XAUUSD [GOLD]
- Deposit = 10000 [Cent = 100]
- Lots = 0.05 Timeframe = H1
- Distance = 1000 [3000.88 ~ 3010.88]
- Matrix One = 2
- Matrix Zero = 2
- Turbo = frue
- Extra = frue
- Scalping = true
How it works:
The EA opens buy/sell lots of 0.05 with a spacing of 1000. It relies on Matrix One & Matrix Zero, with a value of 2 [aggressive]; for moderate use, use [72 & 24] + Scalping = false. Because the EA Thinkbot Predator requires a valid database, download the XAUUSD database from the menu > Tools > History Center.
EA ThinkBot Predator isn't just an EA-Robot, it's a unique and professionally superior tool that delivers real-world predictive signals from the mastermind's intelligent algorithm. Visually, you can access a sophisticated 24/7 support assistant. See for yourself how to become proficient instantly.
This is not just another robot. It’s a profit predator . Test it. Prove it. Own it. Shake It Up!