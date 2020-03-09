C'est ton moment. « Shake It Up » n'est pas qu'un nom : c'est un appel à l'action. Une invitation audacieuse à bousculer votre routine de trading et à saisir l'opportunité que la plupart des traders ratent.

Téléchargez la version démo immédiatement et exécutez des backtests avec :

Dates de début aléatoires

Périodes d'un mois

Répétitions illimitées

Regardez la courbe des capitaux propres grimper comme un prédateur en chasse. Cet EA est conçu pour XAUUSD (OR) et conçu pour offrir >95% de taux de réussite Avec un graphique linéaire ascendant. Il analyse les caractéristiques du marché en temps réel et s'adapte avec précision. En raison de la description limitée, vous trouverez plus d'informations sur le blog >> dans la section « Commentaires ».

Il est recommandé d'effectuer des tests optimaux selon la présentation vidéo. Étant donné que le robot EA fonctionne de manière autonome et prend en compte tous les éléments d'analyse de la base de données, y compris le spread actuel, les résultats de profit finaux peuvent varier. Cependant, les résultats sont toujours positifs. Par conséquent, utilisez initialement le même courtier et la même heure de début. Une fois que les résultats sont similaires/proches de ceux de la vidéo, vous pouvez essayer d'utiliser une heure de début aléatoire et un autre courtier de votre choix.