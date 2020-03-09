Shake It Up

Shake It Up – L'EA qui ne se contente pas de trader, il chasse le profit

C'est ton moment.   « Shake It Up » n'est pas qu'un nom : c'est un appel à l'action. Une invitation audacieuse à bousculer votre routine de trading et à saisir l'opportunité que la plupart des traders ratent.

Try the FREE Demo – Backtest It NOW

Téléchargez la version démo   immédiatement   et exécutez des backtests avec :

  • Dates de début aléatoires

  • Périodes d'un mois

  • Répétitions illimitées

Regardez la courbe des capitaux propres grimper comme un prédateur en chasse. Cet EA est conçu pour   XAUUSD (OR)   et conçu pour offrir   >95% de taux de réussite   Avec un graphique linéaire ascendant. Il analyse les caractéristiques du marché en temps réel et s'adapte avec précision. En raison de la description limitée, vous trouverez plus d'informations sur le blog >> dans la section « Commentaires ».

Il est recommandé d'effectuer des tests optimaux selon la présentation vidéo. Étant donné que le robot EA fonctionne de manière autonome et prend en compte tous les éléments d'analyse de la base de données, y compris le spread actuel, les résultats de profit finaux peuvent varier. Cependant, les résultats sont toujours positifs. Par conséquent, utilisez initialement le même courtier et la même heure de début. Une fois que les résultats sont similaires/proches de ceux de la vidéo, vous pouvez essayer d'utiliser une heure de début aléatoire et un autre courtier de votre choix.

For full backtest instructions, visit the official product page:  https://www.mql5.com/en/market/product/146405

Location mensuelle – Hyper valeur, durée limitée

Vous ne trouverez pas d'autre EA de ce type   hyper-agressif et intelligent   à ce prix. Profitez de   location mensuelle super économique   pour commencer à récolter des bénéfices dès les premiers mois, puis les transformer en revenus passifs à long terme.

Vous obtiendrez   5 licences d'activation . Utilisez-les tous les 2 jours ou répartissez-les avec vos partenaires commerciaux pour une efficacité maximale.

Agissez vite – Obtenez votre code unique

Vous souhaitez que votre stratégie se déroule sans accroc ? Envoyez-nous un message rapide pour recevoir votre   CODE exclusif   qui débloque des performances optimales et des conseils de configuration.

  • Cette offre est limitée. Les prix vont bientôt augmenter ; profitez-en avant qu'elle ne disparaisse.
Attention : Les fondamentaux et la psychologie du trading de chatGPT Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai et Google AI Gemini soutiennent les actions judicieuses. --- Si vous rencontrez des interférences ou si le programme ne peut pas s'exécuter conformément à ses fonctions, assurez-vous que votre métatrader a confirmé ce qui suit : [Réservé aux locataires, suivez ces étapes pour obtenir des liens vers les outils Telegram et Google]

Quelques paramètres initiaux sur Metatrader pour les produits Expert Advisor : Menu MT4 | MT5 Cocher et décocher
1. Supprimez les sons d'alerte s'ils sont considérés comme dérangeants //Outils/Options/Événements [Décocher] Activer les événements sonores
2. Activer la fonction d'exécution des transactions par le programme : //Outils/Options/Commerce [Vérifier] Trading en un clic

---------------------- suivant ----------------------   //Outils/Options/ExpertAdvisors [Vérifier] Autoriser le trading algorithmique
3. Activez la fonction de bot Telegram sur votre chatID et google.com : //Outils/Options/ExpertAdvisors [Vérifier] Autoriser WebRequest ..URL :
----------------------suivant ----------------------   + ajouter https:// api.telegram .org
----------------------suivant ----------------------   + ajouter https:// script.google .com

Conseils directs pour les utilisateurs d'EA ThinkBot [ facultatif si nécessaire]

Si vous êtes nouveau dans l'utilisation des Expert Advisors (EA) ou si vous n'êtes pas encore familier avec le trading automatisé, ThinkBot est plus qu'un simple outil de trading : c'est une solution complète soutenue par l'assistance pratique d'une équipe professionnelle .


Soutien des équipes IB-FBS et IB-INSTA

Nous collaborons avec les équipes IB-FBS et IB-INSTA pour offrir des services exclusifs aux utilisateurs qui s'inscrivent via :

  • IB-FBS : Code IB 4850316

  • IB-INSTA : Code IB TMUAN

Une fois votre identifiant de courtier reçu par e-mail, notre équipe vous fournira :

  • VPS gratuit + EA ThinkBot préinstallé sur votre compte enregistré

  • Supervision et suivi des comptes pendant toute la durée du contrat

  • Assistance personnelle pour garantir le bon fonctionnement et l'efficacité de ThinkBot

Projet pilote : Premiers pas faciles

Dans le cadre de notre programme d'intégration, il vous suffit de :

  1. Effectuez un dépôt initial de 100 $ sur un compte Cent , avec noswap , effet de levier de 1:500 , sur la plateforme MT4

  2. Attendez que l'équipe termine la configuration et l'activation dans les 24 heures

Pour les nouveaux utilisateurs de courtiers FBS ou INSTA :

  • Assurez-vous que votre nom correspond à vos informations de retrait

  • Testez le système en déposant 1 $ , puis retirez-le pour confirmer que tout fonctionne

  • Une fois l'opération réussie, effectuez un dépôt de 100 $ ou plus pour commencer l'intégration complète

Transparence et contrôle complets

  • Votre compte sera guidé directement et pourra être surveillé via le mot de passe de l'investisseur

  • Vous recevrez jusqu'à 5 licences ThinkBot du marché MQL5 pour fonctionner de manière indépendante

  • Nous recommandons d'activer ThinkBot avec des intervalles de 2 à 3 jours entre les sessions pour permettre une analyse plus approfondie du marché et améliorer la probabilité de gain.

Paires et courtiers recommandés

  • IB-FBS : Idéal pour XAUUSD

  • IB-INSTA : Idéal pour la paire GBPUSD

Les deux courtiers ont réussi nos tests de synchronisation et de gestion de comptes réels . D'autres options seront ajoutées ultérieurement pour répondre aux besoins des clients nécessitant une compatibilité et une garantie de performance.


Product Default Setup "Aggressive" mode:

  1. Settings for XAUUSD [GOLD]
  2. Deposit = 10000 [Cent = 100]
  3. Lots = 0.05 Timeframe = H1
  4. Distance = 1000 [3000.88 ~ 3010.88]
  5. Matrix One = 2
  6. Matrix Zero = 2
  7. Turbo = frue
  8. Extra = frue
  9. Scalping = true
For the super-safe " Moderate " mode, change the settings to Scalping = false, Matrix One = 72 & Matrix Zero = 24, as shown in [ Click here ]

How it works:

The EA opens buy/sell lots of 0.05 with a spacing of 1000. It relies on Matrix One & Matrix Zero, with a value of 2 [aggressive]; for moderate use, use [72 & 24] + Scalping = false.   Because the EA Thinkbot Predator requires a valid database, download the XAUUSD database from the menu > Tools > History Center.

EA ThinkBot Predator isn't just an EA-Robot, it's a unique and professionally superior tool that delivers real-world predictive signals from the mastermind's intelligent algorithm. Visually, you can access a sophisticated 24/7 support assistant.   See for yourself how to become proficient instantly. 

This is not just another robot. It’s a  profit predator . Test it. Prove it. Own it.  Shake It Up!

