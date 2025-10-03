Miracle IQ7
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Trading manuel avec un conseiller (panneau et signaux visuels)
Welcome, professional traders!
Now you can experience a new way of manual trading with our innovative EA.
Voici ce qu'il fait :
- - Il aide les traders à prendre des décisions plus éclairées en fournissant des informations importantes.
- - Il a été créé par des analystes de classe mondiale utilisant des centaines d'algorithmes autonomes.
- - Il est facile à utiliser pour les personnes de tous niveaux de compétence, y compris les experts autodidactes utilisant la méthode « subconsciente ».
- - Il affiche des informations en temps réel pour analyser les tendances, les inversions et même les stratégies de scalping.
- - Cela vous aide à prendre les bonnes décisions de trading, comme obtenir des conseils secrets de la part d'« initiés ».
- - Il fonctionne parfaitement avec tous les symboles disponibles dans le MetaTrader de votre courtier.
- - Vous pouvez le partager avec votre équipe sur un maximum de 5 appareils jusqu'à la limite maximale de la licence.
Fonctions:
Analyse et automatisation de plusieurs graphiques :
- « 8 SYMBOLES » : change automatiquement 8 paires de devises toutes les 18 secondes.
- « TIMEFRAMES » : commutation fluide entre les périodes pour une analyse dynamique.
- « 8 OMBRES » : affiche les notes des paires en temps réel pour une comparaison rapide.
- « JUSTIFIÉ » : ajuste automatiquement l'alignement du graphique pour un aspect propre et organisé.
- « REVERSAL CODE » et « REFRESH » : recalcul intelligent pour l'inversion de tendance et l'optimisation du système.
Fonctionnalités supplémentaires :
- Les boutons « 8 symboles » et « Périodes » sont des fonctions uniques qui permettent à l'écran de changer toutes les 18 secondes, vous aidant ainsi à concentrer vos observations. Il est recommandé de désactiver ces fonctions lors de la négociation à l'aide du panneau.
- La fonction « SWAP » est un moyen rapide de remplacer le bouton de remplissage de 8 paires par une nouvelle paire que vous prenez directement depuis « Market Watch ». Et bien d'autres fonctionnalités que vous pouvez découvrir lors des tests ou de l'utilisation.
- Et les boutons Expert Advisor activent automatiquement les ordres Limite/Stop en fonction de l'emplacement du point pivot, du Support 123 et de la Résistance 123.
Boutons de trading intelligents – Arrêt/limite automatique en fonction de la structure du marché
Notre EA propose des boutons intuitifs Acheter | Vendre qui configurent automatiquement les niveaux Stop Loss et Take Profit en fonction de l'analyse en temps réel de :
- Positionnement du point de pivot
- Niveaux de support 1, 2, 3
- Niveaux de résistance 1, 2, 3
Cette configuration dynamique garantit que chaque transaction est alignée sur les concentrations clés du marché ; aucun ajustement manuel n'est nécessaire. Il vous suffit de cliquer et de laisser l'EA gérer le placement précis pour vous.
Installation blog >>> https://www.mql5.com/en/blogs/post/762286
Execution: blog >>> https://www.mql5.com/en/blogs/post/761325
Pourquoi choisir ThinkBot IQ7 ?
- Aucune stratégie cachée - transparent, honnête et informatif.
- Apprenez comme un pro - maîtrisez le trading en seulement une semaine grâce à des repères visuels intuitifs.
- Assurez-vous que MetaTrader est actif pendant les heures de marché.
- Exécutez le programme sur le graphique actif et attendez 10 minutes pour un chargement stable des données historiques.
- Si le système se bloque, redémarrez MetaTrader jusqu'à ce que les 8 paires se chargent parfaitement.
- Pour de meilleurs résultats, veuillez utiliser la dernière version de MetaTrader.
AVIS IMPORTANT : Nous recommandons aux membres ayant effectué une transaction de nous contacter immédiatement pour obtenir un code d'identification qui permettra à ce produit de se connecter au centre de données requis pour que l'IA fonctionne sur le réseau Google. Nous vous accompagnons également pour une installation correcte et fluide. | Pour votre entière satisfaction, nous proposons un essai d'une semaine. Assurez-vous d'activer d'abord le fichier « DÉMO GRATUITE » ici, car il déclenche l'activation du testeur de produit. | Recherchez « Miracle IQ7 Tester » dans la section MT4.
Caractéristiques principales :
Panneau d'exécution intelligent → passez vos commandes facilement avec glisser-déposer , aucune saisie manuelle nécessaire.
Signaux visuels complets → une analyse claire affichée à l’écran pour vous aider à prévoir les tendances du marché pour les jours à venir.
Multi-périodes et multi-paires → analyser jusqu’à 8 paires et périodes avec de puissantes « ondes d’ombre ».
Alimenté par l'IA → WYSIWYG en temps réel (ce que vous voyez = ce que vous obtenez).
Idéal pour les traders manuels et professionnels qui souhaitent :
Accédez à une analyse visuelle prête à l'emploi.
Former les clients ou les communautés à être plus indépendants.
Concentrez-vous sur les grandes stratégies et le marketing tout en gardant le contrôle.
Comprend Testeur gratuit d'une semaine → prouvez vous-même ses performances ! | Infos : https://www.mql5.com/ru/users/BATIK
Assistance complète et mises à jour via notre Bot Telegram officiel : @YourTelegramBot [ Exemple : @CyberbotProject]
Some initial settings on Metatrader for Expert Advisor products: Menu MT4 | MT5 Check & Uncheck 1. Remove alert sounds if they are considered disturbing //Tools/Options/Events [Uncheck] Enable sound events 2. Enable trading execution function by the program: //Tools/Options/Trade [Check] One Click Trading ---------------------- next---------------------- //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow algorithmic trading 3. Enable telegram bot function to your chatID: //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow WebRequest fo listed URL ----------------------next---------------------- + add: https://api . telegram . org ----------------------next---------------------- + add: https://script . google . com
We encourage you to take your time and efficiently download the 'FREE DEMO' located in the left column of this screen. You may test it by practicing in accordance with the comprehensive presentation video we have provided. Should you wish to proceed with the rental immediately, please contact us directly for guidance to ensure a 100% smooth experience. Additionally, if the actual product does not align with the presentation video, we offer a 'money-back guarantee,' which can be referenced in the 'Comments' column. [F The MT5 version will be released next month. ] | Info: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK
