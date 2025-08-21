Golden Crown Xauusd

Golden Crown XAUUSD — Expert Advisor (Grille + IA propriétaire)

Golden Crown XAUUSD — Grille + IA propriétaire pour l'or (XAUUSD) avec contrôles dynamiques du risque, trailing, récupération automatique et explicabilité des signaux.

Prix : 99 $ US (lancement)

Aperçu rapide

Golden Crown XAUUSD combine une stratégie de grille robuste avec une IA propriétaire nommée NeuroForest (un ensemble de Soft Neural Trees + attention) entraînée hors ligne. L'EA décide des entrées en se basant sur les probabilités fournies par le modèle ONNX, et peut fonctionner en modes : GRID (par défaut), SINGLE-SIDE (suivi de tendance) ou HEDGE. Nous appliquons plusieurs garde-fous : protection d'exposition, limite globale de drawdown, cooldowns sur flip, réessais d'ouverture, trailing conditionné par l'ATR (avec probe ADX), sortie partielle et mode de récupération automatique.

Nouveautés / Différenciateurs

  • IA inspectable : NeuroForest exporté en ONNX avec 3 sorties : prob (sigmoïde), topk_vals et topk_idx (grads * contributions top-k de l'entrée) — permet l'explicabilité du signal.
  • Explicabilité des signaux : lorsqu'elle est activée, chaque signal enregistre les features top-k ayant le plus contribué (indices + valeurs) — utile pour l'audit.
  • 3 modes d'exécution : GRID / SINGLE-SIDE (suivi de tendance) / HEDGE.
  • Robustesse opérationnelle : réessais avec backoff, fallback marché ↔ pending, limites de taux et vérifications de marge.
  • Sécurité : plafonds d'exposition, StopLoss global (watermark d'équité), logique de récupération/rearmement.
  • Instrumentation : logs tournants, CSV de signaux et télémétrie minimale pour dépannage et reporting de backtest.

Diagramme du modèle (résumé)

Blocs : Input (preprocessor.joblib) → Embed + FiLM + SE → SoftNeuralTree × N (chaque arbre → scalaire) → Tree-Attention → Head (Dense → sigmoid)

Sorties ONNX : prob , topk_vals , topk_idx — contributions top-k par exemple calculées via grads * input . (Pièce jointe : diagramme du modèle.)

Fonctionnalités clés (techniques & pratiques)

  • NeuroForest (ensemble de soft neural trees) avec attention par arbre et sortie sigmoïde.
  • ONNX « inspectable » : prob , topk_vals , topk_idx — exploitable dans MQL5 via OnnxRun .
  • Explicabilité activable/désactivable + export top-k par signal (logs + CSV pour audit).
  • Réessais/backoff configurables et fallback sur ordre pending.
  • Protection d'exposition, StopLoss global (watermark d'équité), récupération/rearm.
  • Probe ADX pour réduire les tailles de lots sur marchés non trending.
  • Sortie partielle, point mort et trailing basé sur l'ATR avec anti-rebond et vérifications stops_level .
  • Limites de taux, limites par côté et par grille, maximum d'ajouts par parent.
  • Presets inclus (.set) et checklist d'aide dans le README.

Tableau complet des paramètres (résumé)

Paramètre Type Fonction Plage suggérée Recommandation pratique
InpRiskPercent double % du solde/équité risqué pour calculer la lot de base (risque par trade) 0.2 — 3.0 0.5–1.5 pour petits comptes ; tester en démo
InpMaxAccountRisk double Protection du compte (valeur en devise du compte) >0 Utiliser pour limiter le risque brut
InpMaxGridExposurePct double Exposition maximale de la grille en % de l'équité avant blocage des entrées 50 — 200 80–150 par défaut ; réduire pour comptes conservateurs
InpGlobalStopLossPct double Drawdown global qui déclenche le mode Recovery 20 — 80 30–60 recommandé
InpMaxGridOrdersTotal int Max d'ordres actifs dans la grille (les deux côtés) 4 — 25 6–15 typique
InpMaxPerSide int Max d'ordres par côté (BUY/SELL) 2 — 12 4–8 courant
InpSpacingATRMult double Espacement entre steps = ATR * multiplicateur 1.2 — 4.0 1.8–2.8 pour XAUUSD
InpInitialDistanceMult double Distance SL initiale en multiples d'ATR 2.0 — 6.0 3.0–5.0
InpMinGridPoints int Points minimum (fallback pour la distance stop) 100 — 1000 Ajuster selon le broker
InpLotMultiplierPerStep double Multiplicateur de lot par step 1.0 — 2.0 1.25–1.75
InpTrailingATRMult double Trailing = ATR * multiplicateur 1.0 — 4.0 1.5–3.0
InpBreakEvenAtProfitPct double % du TP pour déplacer le SL au point mort 10 — 80 30–50
InpGridTakeProfitPct double TP par step (relatif à l'ATR) 1.0 — 8.0 3.0–6.0 pour XAUUSD
InpMinHoldSeconds int Temps minimum avant modifications 300 — 7200 600–3600
InpMagicNumber int Numéro magique d'identification n'importe quel entier Utiliser unique par EA/compte
InpRecoveryRearmPct double % du watermark élevé pour réarmer 20 — 80 40–70
InpRecoveryMinHours int Heures minimales en récupération avant de vérifier le réarmement 1 — 48 4–24
InpMinModifyIntervalSecs int Debounce entre PositionModify par ordre 5 — 300 10–60
InpMinSLMovePoints double Minimum (points) pour déplacer le SL 1 — 50 1–20
InpExecutionMode int 0=GRID,1=SINGLE-SIDE,2=HEDGE 0/1/2 Utiliser 1 pour désactiver la grille
InpUsePendingOrders bool Essayer d'ouvrir en utilisant des ordres pending true/false Réduit le slippage chez certains brokers
InpExplainability bool Activer logs et CSV avec top-k true/false Recommandé : true
InpExplainTopK int Nombre de features top-k à exporter 3 — 20 6–12 équilibré
InpMaxOpenRetries int Nombre max de tentatives d'ouverture 0 — 10 2–5
InpRetryInitialDeviation int Déviation initiale (points) sur les réessais 10 — 500 30–100
InpMaxLogFileMB int Rotation des logs lorsque le fichier > MB 1 — 500 5–50
InpLogFilePrefix string Préfixe de base pour les logs string Ex. : GC_XAUUSD_log
InpMaxOrdersPerMinute int Limite de débit : max d'ordres / min 1 — 100 10–30
InpMaxSpreadPoints int Écart maximal (points) autorisé pour ouvrir 5 — 100 Dépend du broker
InpATRPeriod int Période ATR 6 — 50 14 par défaut
InpSignalTF enum TF Timeframe pour les signaux PERIOD_H1 etc. H1 recommandé
InpConfidenceLotMinPct double % minimum du lot lors de la mise à l'échelle par confiance 10 — 100 20–50

Presets inclus (.set)

  • Demo — adapté au démo, faible risque. Recommandé 2–4 semaines en démo.
  • LowRisk — grille conservative, exposition limitée.
  • Aggressive — grille avec hedge autorisé, lots plus importants (utilisateurs expérimentés).
  • Single-side Trend-Follow — même IA, exécution sans grille.

Logs, CSV et explicabilité

Logs tournants avec préfixe configurable ( InpLogFilePrefix ). Tags principaux : MODEL , EXPL , TRADE , ERROR . CSV des signaux (lorsque InpExplainability=true ) :

timestamp, side, probBuy, probSell, topk_idx(JSON), topk_vals(JSON), triggerPrice, sl, tp, outcome

Erreurs, codes de retour et robustesse

  • Enregistrer trade.ResultRetcode() sur toutes les tentatives d'ordre.
  • InpMaxOpenRetries + backoff configurable.
  • Fallback vers ordres pending (si InpUsePendingOrders=true ), avec vérifications SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL .
  • Logs détaillés chaque fois que RunModelAndGetProbs émet un signal (probBuy / probSell / confidence / reason).

Comment utiliser — Installation & démarrage rapide

  1. Copiez/compilez le fichier GoldenCrown_XAUUSD.mq5 dans MQL5/Experts (ou chargez le .ex5 compilé).
  2. Ouvrez le graphique XAUUSD H1 (ou ajustez InpSignalTF ).
  3. Chargez un preset : Inputs → Load → GoldenCrown_XAUUSD_Demo.set.
  4. Activez AutoTrading. Exécuter sur DEMO 2–4 semaines pour évaluation initiale.
  5. Pour la production : vérifiez InpMaxSpreadPoints , InpMaxGridExposurePct , InpGlobalStopLossPct et la compatibilité broker (mode de remplissage / stops_level / slippage).

FAQ (court)

Q : Fonctionne-t-il en hedge/netting ?
A : Oui — l'EA détecte l'environnement. Ajustez InpExecutionMode pour hedge actif.

Q : Puis-je l'utiliser sur d'autres symboles ?
A : Le modèle a été entraîné pour XAUUSD. Pour d'autres symboles, vous devez recalibrer les paramètres et retester.

Support & dépannage

En ouvrant un ticket via MQL5, joignez :

  • Version de l'EA (.ex5 ou .mq5) + le .set utilisé.
  • Les 200 dernières lignes du log : GC_XAUUSD_log_{SYMBOL}.log .
  • CSV des signaux ( gc_signals_*.csv ) si disponible.
  • Capture d'écran du graphique / heure UTC de l'événement et identifiant du ticket.

Télécharger le README de support

Avertissement

Le trading comporte des risques. Il n'y a aucune garantie de résultats futurs. Testez sur DEMO, effectuez des backtests et des tests en avant avant de trader avec du capital réel. Ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.





