Golden Crown XAUUSD — Expert Advisor (Grille + IA propriétaire)

Golden Crown XAUUSD — Grille + IA propriétaire pour l'or (XAUUSD) avec contrôles dynamiques du risque, trailing, récupération automatique et explicabilité des signaux.

Prix : 99 $ US (lancement)

Aperçu rapide

Golden Crown XAUUSD combine une stratégie de grille robuste avec une IA propriétaire nommée NeuroForest (un ensemble de Soft Neural Trees + attention) entraînée hors ligne. L'EA décide des entrées en se basant sur les probabilités fournies par le modèle ONNX, et peut fonctionner en modes : GRID (par défaut), SINGLE-SIDE (suivi de tendance) ou HEDGE. Nous appliquons plusieurs garde-fous : protection d'exposition, limite globale de drawdown, cooldowns sur flip, réessais d'ouverture, trailing conditionné par l'ATR (avec probe ADX), sortie partielle et mode de récupération automatique.

Nouveautés / Différenciateurs

Diagramme du modèle (résumé)

Blocs : Input (preprocessor.joblib) → Embed + FiLM + SE → SoftNeuralTree × N (chaque arbre → scalaire) → Tree-Attention → Head (Dense → sigmoid)

Sorties ONNX : prob , topk_vals , topk_idx — contributions top-k par exemple calculées via grads * input . (Pièce jointe : diagramme du modèle.)

Fonctionnalités clés (techniques & pratiques)

NeuroForest (ensemble de soft neural trees) avec attention par arbre et sortie sigmoïde.

ONNX « inspectable » : prob , topk_vals , topk_idx — exploitable dans MQL5 via OnnxRun .

Explicabilité activable/désactivable + export top-k par signal (logs + CSV pour audit).

Réessais/backoff configurables et fallback sur ordre pending.

Protection d'exposition, StopLoss global (watermark d'équité), récupération/rearm.

Probe ADX pour réduire les tailles de lots sur marchés non trending.

Sortie partielle, point mort et trailing basé sur l'ATR avec anti-rebond et vérifications stops_level .

Limites de taux, limites par côté et par grille, maximum d'ajouts par parent.

Presets inclus (.set) et checklist d'aide dans le README.

Tableau complet des paramètres (résumé)

Paramètre Type Fonction Plage suggérée Recommandation pratique InpRiskPercent double % du solde/équité risqué pour calculer la lot de base (risque par trade) 0.2 — 3.0 0.5–1.5 pour petits comptes ; tester en démo InpMaxAccountRisk double Protection du compte (valeur en devise du compte) >0 Utiliser pour limiter le risque brut InpMaxGridExposurePct double Exposition maximale de la grille en % de l'équité avant blocage des entrées 50 — 200 80–150 par défaut ; réduire pour comptes conservateurs InpGlobalStopLossPct double Drawdown global qui déclenche le mode Recovery 20 — 80 30–60 recommandé InpMaxGridOrdersTotal int Max d'ordres actifs dans la grille (les deux côtés) 4 — 25 6–15 typique InpMaxPerSide int Max d'ordres par côté (BUY/SELL) 2 — 12 4–8 courant InpSpacingATRMult double Espacement entre steps = ATR * multiplicateur 1.2 — 4.0 1.8–2.8 pour XAUUSD InpInitialDistanceMult double Distance SL initiale en multiples d'ATR 2.0 — 6.0 3.0–5.0 InpMinGridPoints int Points minimum (fallback pour la distance stop) 100 — 1000 Ajuster selon le broker InpLotMultiplierPerStep double Multiplicateur de lot par step 1.0 — 2.0 1.25–1.75 InpTrailingATRMult double Trailing = ATR * multiplicateur 1.0 — 4.0 1.5–3.0 InpBreakEvenAtProfitPct double % du TP pour déplacer le SL au point mort 10 — 80 30–50 InpGridTakeProfitPct double TP par step (relatif à l'ATR) 1.0 — 8.0 3.0–6.0 pour XAUUSD InpMinHoldSeconds int Temps minimum avant modifications 300 — 7200 600–3600 InpMagicNumber int Numéro magique d'identification n'importe quel entier Utiliser unique par EA/compte InpRecoveryRearmPct double % du watermark élevé pour réarmer 20 — 80 40–70 InpRecoveryMinHours int Heures minimales en récupération avant de vérifier le réarmement 1 — 48 4–24 InpMinModifyIntervalSecs int Debounce entre PositionModify par ordre 5 — 300 10–60 InpMinSLMovePoints double Minimum (points) pour déplacer le SL 1 — 50 1–20 InpExecutionMode int 0=GRID,1=SINGLE-SIDE,2=HEDGE 0/1/2 Utiliser 1 pour désactiver la grille InpUsePendingOrders bool Essayer d'ouvrir en utilisant des ordres pending true/false Réduit le slippage chez certains brokers InpExplainability bool Activer logs et CSV avec top-k true/false Recommandé : true InpExplainTopK int Nombre de features top-k à exporter 3 — 20 6–12 équilibré InpMaxOpenRetries int Nombre max de tentatives d'ouverture 0 — 10 2–5 InpRetryInitialDeviation int Déviation initiale (points) sur les réessais 10 — 500 30–100 InpMaxLogFileMB int Rotation des logs lorsque le fichier > MB 1 — 500 5–50 InpLogFilePrefix string Préfixe de base pour les logs string Ex. : GC_XAUUSD_log InpMaxOrdersPerMinute int Limite de débit : max d'ordres / min 1 — 100 10–30 InpMaxSpreadPoints int Écart maximal (points) autorisé pour ouvrir 5 — 100 Dépend du broker InpATRPeriod int Période ATR 6 — 50 14 par défaut InpSignalTF enum TF Timeframe pour les signaux PERIOD_H1 etc. H1 recommandé InpConfidenceLotMinPct double % minimum du lot lors de la mise à l'échelle par confiance 10 — 100 20–50

Presets inclus (.set)

Demo — adapté au démo, faible risque. Recommandé 2–4 semaines en démo.

— adapté au démo, faible risque. Recommandé 2–4 semaines en démo. LowRisk — grille conservative, exposition limitée.

— grille conservative, exposition limitée. Aggressive — grille avec hedge autorisé, lots plus importants (utilisateurs expérimentés).

— grille avec hedge autorisé, lots plus importants (utilisateurs expérimentés). Single-side Trend-Follow — même IA, exécution sans grille.

Logs, CSV et explicabilité

Logs tournants avec préfixe configurable ( InpLogFilePrefix ). Tags principaux : MODEL , EXPL , TRADE , ERROR . CSV des signaux (lorsque InpExplainability=true ) :

timestamp, side, probBuy, probSell, topk_idx(JSON), topk_vals(JSON), triggerPrice, sl, tp, outcome

Erreurs, codes de retour et robustesse

Enregistrer trade.ResultRetcode() sur toutes les tentatives d'ordre.

InpMaxOpenRetries + backoff configurable.

Fallback vers ordres pending (si InpUsePendingOrders=true ), avec vérifications SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL .

Logs détaillés chaque fois que RunModelAndGetProbs émet un signal (probBuy / probSell / confidence / reason).

Comment utiliser — Installation & démarrage rapide

Copiez/compilez le fichier GoldenCrown_XAUUSD.mq5 dans MQL5/Experts (ou chargez le .ex5 compilé). Ouvrez le graphique XAUUSD H1 (ou ajustez InpSignalTF ). Chargez un preset : Inputs → Load → GoldenCrown_XAUUSD_Demo.set. Activez AutoTrading. Exécuter sur DEMO 2–4 semaines pour évaluation initiale. Pour la production : vérifiez InpMaxSpreadPoints , InpMaxGridExposurePct , InpGlobalStopLossPct et la compatibilité broker (mode de remplissage / stops_level / slippage).

FAQ (court)

Q : Fonctionne-t-il en hedge/netting ?

A : Oui — l'EA détecte l'environnement. Ajustez InpExecutionMode pour hedge actif.

Q : Puis-je l'utiliser sur d'autres symboles ?

A : Le modèle a été entraîné pour XAUUSD. Pour d'autres symboles, vous devez recalibrer les paramètres et retester.

Support & dépannage

En ouvrant un ticket via MQL5, joignez :

Version de l'EA (.ex5 ou .mq5) + le .set utilisé.

Les 200 dernières lignes du log : GC_XAUUSD_log_{SYMBOL}.log .

CSV des signaux ( gc_signals_*.csv ) si disponible.

Capture d'écran du graphique / heure UTC de l'événement et identifiant du ticket.

Télécharger le README de support

Avertissement

Le trading comporte des risques. Il n'y a aucune garantie de résultats futurs. Testez sur DEMO, effectuez des backtests et des tests en avant avant de trader avec du capital réel. Ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.















