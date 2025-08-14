RiskGuard Trader

📌 Aperçu

Cet Expert Advisor permet de cliquer sur le corps d’une bougie (similaire à TradingView) pour créer trois lignes sur le graphique représentant Entrée, Stop Loss et Take Profit.

Vous pouvez déplacer ces lignes à la souris.

Le risque de la transaction peut être défini dans les paramètres de l’EA sur la base d’un pourcentage, d’une taille de lot fixe ou d’un montant fixe en dollars.

Le ratio Reward/Risk (RR) est affiché en haut à droite du graphique.

📰 Filtre d’Actualités

L’EA inclut un filtre d’actualités qui peut appliquer des restrictions en fonction de l’importance des nouvelles et d’une fenêtre de temps spécifique (par ex. N minutes avant et après l’annonce). Pendant cette période :

Aucune nouvelle position ne sera ouverte

Les positions ouvertes peuvent être clôturées

Des restrictions peuvent être appliquées aux ordres en attente

⚠ Notes Importantes

Testez toujours l’EA sur un compte démo avant de l’utiliser en réel.

Cet EA est conçu pour MetaTrader 5.

Pour que le filtre d’actualités fonctionne, vous avez besoin d’une connexion Internet stable et du calendrier économique MT5 activé.

💡 Suggestions

Merci de commenter vos suggestions sur les fonctionnalités à ajouter pour qu’elles soient prises en compte dans de futures mises à jour.