AI Indices Scalper MT5 EA

Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 :Rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités.Mon Communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5.

IL NE RESTE QUE 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ !

Après cela, le prix sera porté à 499 $.

- REAL SIGNAL 

IC Markets :https://www.mql5.com/en/signals/2321981

AI Indices Scalper exploite GPT-4o pour le trading NASDAQ100 (USTEC), en déployant une architecture neuronale basée sur Transformer pour exécuter un scalping de cassure de précision. Le système intègre :

  • Intelligence inter-marchés : Analyse les corrélations en temps réel entre le VIX, l’indice USD et les rendements des bons du Trésor à 10 ans pour placer des ordres à cours limité prédictifs.

  • Moteur de cassure : Combine le CNN pour la détection des pics de volume et le RNN pour la prévision des fourchettes de prix (bandes de volatilité de 1,5 à 3 %).

  • Méta-apprentissage adaptatif : Ajuste automatiquement les ratios stop loss/take profit grâce à l’apprentissage par renforcement, traité par des flux d’actualités économiques pilotés par le traitement du langage naturel (événements de la Fed, NFP).

  • Signal en direct : Trading Les signaux sont diffusés en temps réel et proviennent exclusivement d'exécutions en direct sur des comptes de trading actifs. Cette méthodologie garantit la transparence opérationnelle, permet une vérification empirique de l'applicabilité de la stratégie dans les conditions de marché actuelles et offre une clarté sans ambiguïté concernant les paramètres d'entrée et de sortie.

Le prix limité à 299 $ est valable uniquement pour les 10 premières ventes. Après 10 ventes, le prix sera augmenté de 100 $. Le prix final d'AI Gold Sniper est de 1 999 $.

QUELQUES FONCTIONNALITÉS :

  • PAS de grille/martingale/couverture  — Scalping pur en cassure (1 transaction par session).

  • Rapport risque-récompense favorable : stratégie de propriété optimale risque-récompense (RR) (RR ≥ 1:2), équilibre le risque et le rendement attendu.

  • Stop loss fixe + filtre d'actualités ignorant les événements à fort impact.

  • Optimisé par défaut pour USTEC — Installer et oubliez.

...

Version MT4 :https://www.mql5.com/en/market/product/144895
La stratégie a été rétro-testée stable de 2011 à 2025 en utilisant chaque tick basé sur des ticks réels dans MT4 en utilisant Dukascopy Real Ticks 99,99 % de qualité de tick. Le trading en direct se déroule bien sur de nombreux courtiers différents
AI Indices Scalper est un EA qui fonctionne avec USTEC (NASDAQ 100). Conseiller entièrement automatique.

- CONFIGURATION EA :

Symbole USTEC (NASDAQ 100)
Période M15
Test à partir de 2011
Paramètres Paramètre par défaut
Courtiers Tous
Dépôt minimum 100 $/0,1 lot (1 000 $/1 lot)
Dépôt recommandé (pour un tirage <9 %) 200 $/0,1 lot (2 000 $/1 lot)
Fonctionnalité

- Pas de Martingale, pas de Grille

- L'ordre est toujours protégé par Stoploss

- Facile à utiliser avec les paramètres par défaut

- Filtre temporel intelligent pour éviter les baisses, les hausses, les écarts inattendus...
Avertissement :
  • Je vends des EA uniquement via MQL5.com. Si quelqu'un vous contacte en prétendant que je tente de vous vendre quelque chose, il s'agit d'un escroc. Bloquez-le et signalez-le comme spam.
  • Si vous achetez cet EA ailleurs que sur MQL5, il s'agit d'une fausse version qui ne fonctionnera pas comme la version originale et vous ne recevrez jamais
Produits recommandés
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Plus de l'auteur
Filtrer:
Biohacker1
211
Biohacker1 2025.09.25 14:00 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis