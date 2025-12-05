Algorithme de trading impulsif intelligent avec gestion des risques et contrôle dynamique des séries de transactions.

Surveillance : https://www.mql5.com/en/signals/2347041 — demander les fichiers de jeu via des messages privés.

Comment fonctionne PulseX

PulseX EA est un système de trading d'impulsion autonome et optimisé, conçu pour fonctionner sur un large éventail de paires de devises. Ce conseiller analyse la microstructure du marché et identifie les moments où le prix forme une impulsion à court terme avant de ralentir. Ce modèle diffère des systèmes de rebond classiques : PulseX analyse les variations progressives des prix, repérant les moments où le prix s'écarte durablement de sa dynamique de long terme. Cette approche garantit des entrées en position sereines et fiables, ainsi qu'un fonctionnement optimal sur toutes les paires de devises.

Le conseiller a été testé et optimisé pour les 28 principales paires de devises Forex, y compris les paires USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD et JPY.

Principales caractéristiques de PulseX

• Détection intelligente des impulsions du marché et ralentissement instantané.

• Système simple « entrée unique — SL/TP fixe », ou construction progressive d'une série de positions avec un stop-loss global fixe.

• Un mécanisme de prise de profit adaptatif qui réagit à la volatilité et à la direction des micro-tendances.

• Installation simple et fonctionnement autonome 24h/24 et 7j/7.

• Système de contrôle des risques fiable — chaque transaction ou série de transactions est strictement limitée par un SL strict.

• Privilégié pour un trading stable sur plusieurs mois avec un faible drawdown.

Exigences techniques

• Période : M5

• Paires : Toutes les paires de devises

• Type de compte : Tout compte de couverture

• De préférence : comptes ECN à faible spread

• Swaps : Des conditions favorables renforcent la viabilité des échanges à long terme

Conseils de trading

• La rentabilité passée ne garantit pas les résultats futurs.

• L’utilisation de plusieurs paires augmente la charge de capital — prévoyez au moins 300 $ par paire.

• Le conseiller est optimisé pour toutes les devises, mais les meilleurs résultats peuvent être attendus sur les paires à faible volatilité (sans JPY).

• PulseX est un algorithme à paire unique : installez-le sur plusieurs graphiques uniquement de manière consciente, en contrôlant le risque global.

Si vous avez des questions concernant PulseX, écrivez-moi en message privé.