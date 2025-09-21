AmazingScalping
- Experts
- Md Rezaul Huda Reza
- Version: 1.1
- Mise à jour: 21 septembre 2025
- Activations: 5
Des résultats incroyables, comme si vous rêviez de devenir réalité !
Testez la démo, puis achetez-la et je suis sûr que vous l'adorerez !
AmazingScalping devrait être l'un des meilleurs scalpers de 2025. Il fonctionne mieux avec la paire GBP/USD, mais vous pouvez également l'utiliser avec d'autres paires.
L'algorithme qui le sous-tend achètera régulièrement des paires et vous encaissera.
Le solde minimum recommandé est de 1 000 $ et cet EA est valable jusqu'à 100 000 $.
Vous pouvez également l'utiliser pour votre compte personnel, en plus de votre compte réel.