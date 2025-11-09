Asian Session Breakout EA – Trading automatisé intelligent et précis

L’Asian Session Breakout EA est un Expert Advisor entièrement automatisé, conçu pour trader les cassures de range pendant la session asiatique.

Il identifie la plage de prix formée pendant les heures de faible volatilité, attend une cassure confirmée, puis exécute les transactions avec un contrôle strict du risque et un timing précis.

Cet EA est optimisé pour l’unité de temps M5.

Par défaut, il est particulièrement efficace sur le GBPJPY pendant la session de Tokyo. Les tests sur d’autres paires sont en cours et seront mis à jour dès que possible.

Comment ça marche

L’EA surveille le marché pendant les heures de session asiatique que vous définissez.

Il trace un rectangle représentant la plage de prix entre le début et la fin de la session.

Lorsque le prix sort de cette plage, il confirme la direction et ouvre une position.

Le risque est géré par un stop loss, un take profit, des règles de break-even et un calcul dynamique de la taille de lot.

Les positions peuvent être fermées automatiquement à une heure de clôture quotidienne.

Fonctionnalités principales

Détection entièrement automatisée des cassures

Plage horaire asiatique personnalisable (début/fin, affichage visuel)

Filtre intégré basé sur une moyenne mobile pour confirmer les trades

Gestion avancée du risque : ratio R:R, SL/TP en pips, niveaux de break-even

Fermeture automatique des positions et heure limite d’entrée

Affichage visuel des niveaux de trade directement sur le graphique

Paramètres d’entrée

Plage horaire asiatique

Heure/minute de début et de fin – Définir la plage exacte.

Afficher la plage – Activer/désactiver l’affichage.

Couleur / style de ligne / épaisseur – Personnaliser l’apparence. Filtre moyenne mobile

Période et décalage – Ajuster le lissage et le décalage.

Méthode – EMA, SMA, etc.

Prix appliqué – Clôture, ouverture, haut, bas.

Afficher MA – Afficher ou cacher sur le graphique. Stratégie de trading

Unité de temps – M5 par défaut.

Mode achat/vente – Activer long, short ou les deux.

Heure limite d’entrée – Heure après laquelle aucun trade n’est ouvert.

Heure de clôture quotidienne – Fermer toutes les positions. Gestion du risque

Taille du lot – Fixe ou 0 pour calcul automatique selon solde et %.

Distance du SL (pips) – Par rapport au prix de la moyenne mobile.

Ratio risque/rendement – Calcul automatique du TP à partir du SL.

Risque par trade (%) – Pourcentage du solde.

Limite de risque max (%) – Limite par trade.

R:R pour break-even – Déplacer le SL au point mort. Visualisation des positions

Afficher les niveaux – TP/SL sur le graphique.

Couleurs TP/SL – Vert pour gain, rouge pour perte.

Remplissage entre niveaux – Mettre en évidence la plage.

Utilisation

Attacher l’EA au graphique de l’instrument souhaité (GBPJPY recommandé).

Définir la plage horaire asiatique.

Configurer les paramètres de risque.

Lancer en M5.

Utiliser un VPS pour un fonctionnement continu.

Recommandations

Unité de temps : M5

Courtier : Utilisez un courtier ECN à faible spread (ECN signifie Electronic Communication Network, connectant directement vos ordres aux fournisseurs de liquidité, sans dealing desk, offrant des spreads plus serrés et une exécution plus rapide).

Risque : Commencez avec un compte démo pour apprendre le comportement de l’EA, passez ensuite à faible risque, puis à l’utilisation complète une fois confiant.

⚠ Avertissement : Cet EA est fourni uniquement à des fins éducatives. Aucun profit n’est garanti. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le trading comporte des risques.



