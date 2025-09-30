Regression Zones

Regression Zones n'est pas un indicateur comme les autres. C'est le point d'équilibre où les "baleines" accumulent ou distribuent des liquidités, et où le prix a tendance à revenir avant de continuer sa trajectoire. Il identifie les ZONES CLÉS que le prix doit toucher, des zones marquées par l'accumulation et la distribution institutionnelle.

Combinez-le avec MarketCrack - Whale Detector pour :

  • Voir en temps réel comment les baleines poussent le prix vers ces zones.

  • Entrer sur le marché avec elles, et non contre elles.

Pourquoi est-ce révolutionnaire ?

  • Les baleines ont besoin de liquidités : Regression Zones détecte les zones de compression où de gros ordres sont placés.

  • Le Whale Detector révèle l'intention : Il confirme que le prix est activement dirigé vers ces zones.

  • Double Confirmation = Plus de Précision :

    • Regression Zones = le prix va aller.

    • Whale Detector = COMMENT elles le déplacent.


Stratégie Suggérée

Regression Zones identifie les zones d'intérêt qui se répètent sur les horizons temporels H12, H8 et H6 (en vert et rouge). Ces zones suggèrent les niveaux vers lesquels les « baleines » (institutions) pourraient se diriger.

Whale Detector détecte les volumes anormaux et les blocs institutionnels, confirmant quand les baleines pourraient initier leur mouvement.

Entrée sur le marché : Utilisez votre stratégie H1 pour prendre des positions dans la même direction que les baleines. Vous pouvez appliquer vos indicateurs habituels, comme le Laguerre classique ou le RSI, ou tester des outils spécialisés tels que le StochWpR Momentum Oscillator, le Black Sheep Scanner, le TDI Laguerre ou le BB KC Hybrid Squeeze Band. Effectuez des tests en combinant ces indicateurs avec votre approche personnelle pour améliorer l'efficacité de vos entrées.


Agissez avec le flux de capital réel

  • Si les baleines achètent et que le prix se dirige vers une zone verte : rejoignez le mouvement.

  • Si les baleines vendent et que le prix se dirige vers une zone rouge : suivez la vague institutionnelle.


    Note Technique (pour les traders experts) :

    Ce système utilise :

    • Le rapport corps/mèche pour identifier la compression (paramètre MaxBodyRatio).

    • Un volume anormal via le volume de ticks (paramètre MinVolumeMultiplier).

    • La confirmation par une cassure soutenue (paramètre Confirmation_Bars).

    Ce n'est pas de la magie. C'est une lecture intelligente du flux institutionnel. Les baleines ont besoin de zones de liquidités... Regression Zones vous les montre. Whale Detector vous y mène. Allez-vous trader à l'aveugle ou avec elles ?

    _______________________________________________________

    Avertissement : Cet indicateur est optimisé pour les marchés Forex, où la structure des prix et la profondeur des données permettent un calcul stable des zones. Bien qu'il soit possible de l'utiliser sur d'autres marchés tels que les métaux, les indices ou les crypto-monnaies, un scintillement des zones peut se produire dans ces cas en raison de la variabilité de la fréquence des ticks et des différences dans la formation des bougies intra-barre. Cela peut entraîner l'activation et la désactivation en temps réel de certaines ruptures ou confirmations avant la clôture de la barre.


