Core Vault X

CORE VAULT X

Expert Advisor XAUUSD (Or) basé sur l’IA pour MetaTrader 5

EA MT5 professionnel pour le trading de l’or | Gestion du risque avancée | Compatible prop firms

Présentation

Core Vault X est un Expert Advisor MetaTrader 5 professionnel, conçu exclusivement pour le trading du XAUUSD (Or) sur le timeframe M15.
Il combine un moteur décisionnel adaptatif basé sur l’intelligence artificielle avec une gestion du risque de niveau institutionnel, afin d’assurer un trading automatisé discipliné, sélectif et robuste.

Cet EA n’utilise ni martingale, ni grid, ni empilement agressif de positions.
L’accent est mis sur la qualité des entrées, la discipline d’exécution et la protection du capital.

Pourquoi choisir Core Vault X

• Conçu pour les marchés de l’or à forte volatilité
• Optimisé spécifiquement pour la structure du XAUUSD
• Logique de trading compatible prop firms
• Aucune martingale, aucun grid, aucune surexposition
• Comportement stable en périodes de news et de forte volatilité
• Installation et configuration simples
• Version démo gratuite disponible pour les tests

Logique de trading et moteur IA

Core Vault X utilise un module IA adaptatif léger combiné à des filtres déterministes afin d’analyser :

• Le régime de volatilité
• Le momentum et le biais directionnel
• La structure du marché par session
• Les conditions de spread et d’exécution

Les trades ne sont exécutés que lorsque l’ensemble des conditions est validé, ce qui permet de réduire l’exposition lors des phases de marché instables ou imprévisibles.

Principes clés :
• Entrées sélectives uniquement
• Une seule position active à la fois
• Aucun revenge trading
• Aucun empilement de signaux

Cadre de gestion du risque

• Stop loss dynamique basé sur la volatilité
• Trailing stop adaptatif
• Politique stricte d’un trade par session
• Système de recovery discret, contrôlé et désactivable
• Limitation de l’exposition du capital
• Exécution adaptée aux contraintes du broker

Conçu pour respecter les règles strictes des prop firms.

Fonctionnalités principales

• Spécialisation exclusive XAUUSD
• Optimisation pour le timeframe M15
• Filtrage de marché assisté par IA
• Stop loss et trailing basés sur la volatilité
• Une position ouverte maximum
• Aucune logique de martingale ou de grid
• Code MT5 propre et optimisé
• Compatible comptes réels, démo et prop firms

Spécifications techniques

Plateforme : MetaTrader 5 (MT5)
Type : Expert Advisor (EA)
Instrument : XAUUSD (Or)
Timeframe : M15
Capital minimum recommandé : 100 USD
Effet de levier recommandé : 1:200 – 1:500
Mode de backtest : Chaque tick basé sur des ticks réels
Type d’exécution : Exécution au marché
Conditions broker : Spread faible et exécution rapide

Installation et utilisation

  1. Ouvrir un graphique XAUUSD en M15

  2. Attacher Core Vault X au graphique

  3. Activer le trading automatique

  4. Ajuster les paramètres de risque si nécessaire

  5. Laisser l’EA gérer les trades automatiquement

Démo et tests

Une version démo gratuite est disponible.
Il est fortement recommandé de tester l’EA dans le Strategy Tester MT5 avant tout achat.

Avertissement sur les risques

Le trading de produits à effet de levier tels que le XAUUSD comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
N’investissez que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre.

Support

Pour toute question, assistance à l’installation ou aide à la configuration, merci de contacter le support via message privé sur MQL5.

