Impulse Box Trader Mini

Ceci est la version gratuite de l’EA Impulse Box Trader pour MetaTrader 5.
La stratégie et les fonctionnalités sont identiques à la version complète, avec une limitation importante :
La taille de lot est limitée à 0.02 / 0.2 par 10,000 $.

Cela réduit les performances mais permet une évaluation transparente de toutes les fonctionnalités de l’EA.
Configuration recommandée :

  • Période : M15

  • Symbole : US500 / SPX500 / S&P500 CFD

  • Capital minimum : 100 $

  • Remarque : Avant le trading en direct ou le backtest, désactivez le Validation Mode dans les paramètres.


