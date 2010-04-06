📌 Impulse Box Trader Mini

Ceci est la version gratuite de l’EA Impulse Box Trader pour MetaTrader 5.

La stratégie et les fonctionnalités sont identiques à la version complète, avec une limitation importante :

La taille de lot est limitée à 0.02 / 0.2 par 10,000 $.

Cela réduit les performances mais permet une évaluation transparente de toutes les fonctionnalités de l’EA.

Configuration recommandée :

Période : M15

Symbole : US500 / SPX500 / S&P500 CFD

Capital minimum : 100 $

Remarque : Avant le trading en direct ou le backtest, désactivez le Validation Mode dans les paramètres.



