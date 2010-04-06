Impulse Box Trader Mini
- Experts
- Christian Alexander Foehl
- Version: 1.0
📌 Impulse Box Trader Mini
Ceci est la version gratuite de l’EA Impulse Box Trader pour MetaTrader 5.
La stratégie et les fonctionnalités sont identiques à la version complète, avec une limitation importante :
La taille de lot est limitée à 0.02 / 0.2 par 10,000 $.
Cela réduit les performances mais permet une évaluation transparente de toutes les fonctionnalités de l’EA.
Configuration recommandée :
-
Période : M15
-
Symbole : US500 / SPX500 / S&P500 CFD
-
Capital minimum : 100 $
-
Remarque : Avant le trading en direct ou le backtest, désactivez le Validation Mode dans les paramètres.