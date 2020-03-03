Sora Adaptive MT5

Sora Adaptive – Une nouvelle façon intelligente de contrer la tendance

Sora Adaptive est un expert advisor (EA) de nouvelle génération, ultra-réactif et conçu pour le trading FOREX de haute performance. Développé depuis zéro avec des algorithmes adaptatifs avancés, des mathématiques non linéaires et des techniques d’optimisation inspirées du quantum computing, Sora n’est pas un simple robot de trading – c’est l’arme secrète des traders éclairés.

Au cœur de son fonctionnement, Sora identifie, analyse et s’adapte en temps réel à la dynamique du marché, grâce à un moteur propriétaire de cartographie multi-timeframe des tendances. Résultat : il ne court pas après le marché – il surfe sur les retournements de prix avec élégance et précision. Que vous tradiez l’EURUSD, le GBPJPY ou des paires exotiques, Sora se reconfigure dynamiquement selon le sentiment du marché en direct.

Signal faible risque (LIVE): https://www.mql5.com/fr/signals/2328656

Fonctionnalités clés de Sora Adaptive :

  • Moteur de Reconnaissance de Tendance Avancé – Basé sur l’analyse de Fourier, l’ADX, des filtres récursifs, et des modèles de régression multicouches.

  • Système d’Entrée & de Sortie Adaptatif – Réajustement en temps réel selon la volatilité et les volumes.

  • Compatible multi-symboles – Tradez plusieurs paires simultanément avec une dispersion intelligente du risque.

  • Contrôle de Risque de Précision – Modules intégrés pour les plafonds de perte quotidienne, exposition max, et fermetures d’urgence.

  • Exécution Ultra-Rapide – Optimisé pour les brokers à faible latence, fonctionne même sous spread variable et slippage.

Comment fonctionne Sora ?

Sora repose sur un mélange de reconnaissance de motifs, de modèles neuronaux adaptatifs et de techniques d’apprentissage statistique. Chaque position ouverte est le fruit d’une fusion entre analyse historique des tendances et liquidité actuelle. Imaginez un trader virtuel formé sur des millions de conditions de marché, prêt à agir au bon moment – ou à rester en retrait si nécessaire.

Sora est le plus efficace sur le timeframe M5, notamment sur les actifs à mouvements horizontaux, avec une structure conçue pour auto-réguler le drawdown tout en maximisant les opportunités de retournement. Il ne suit aucun signal externe, ne court jamais après les pertes, et ne joue pas. Il exécute avec discipline, comme une machine… parce que c’en est une.

Pré-requis techniques :

  • Compatible avec tous les brokers majeurs (ECN, STP, DMA).

  • Aucun solde minimum requis – optimisé pour les comptes à partir de 2 500 $.

  • Spread faible et exécution rapide recommandés.

  • Plug & play – aucun fichier externe requis.

Performances & Utilisation Réelle :

Sora est utilisé en live depuis plus de 18 mois, sur des comptes personnels comme sur des comptes de prop firms. Il a été backtesté avec des données ticks de haute qualité, en prenant en compte spread variable et slippage simulé pour refléter les conditions réelles.

✔️ Résultats live vérifiés disponibles sur demande et visibles en captures d’écran.
✔️ Fichiers de stratégie personnalisés et guides d’installation inclus après achat.
✔️ Demandez votre PDF de Stratégie Offert pour découvrir comment construire un portefeuille avec Sora.

Restons en contact :

Sora Adaptive est bien plus qu’un logiciel – c’est un système de trading scalable.
Que vous souhaitiez valider un challenge de prop firm ou optimiser votre stratégie à long terme, Sora s’adapte à vous.

Pour une configuration personnalisée, des partenariats commerciaux ou une présentation complète, contactez-nous via les DMs du MQL Market.

Sora Adaptive – Tradez plus intelligemment, restez contre la tendance.
💠 Le marché bouge. Vous aussi, bougez avec lui.


