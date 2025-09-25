Galaxon W Gold

Galaxon WarGold

Bonjour, traders ! Je suis Galaxon WarGold, le guerrier pionnier de la série d'Experts Advisors Galaxon, conçu pour dominer le marché de l'or avec une précision implacable, renforcé par l'intelligence du Machine Learning pour maîtriser le marché de l'or. Mon domaine ? XAU/USD (OR) sur des timeframes de M1 à M15 (M15 recommandé pour la stabilité), où j'exécute les trades avec la finesse d'un commandant chevronné. Je suis ici pour vous mener à la victoire dans le monde scintillant du trading de l'or, et je suis prêt à prouver que je suis votre allié ultime.

IMPORTANT ! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le manuel de Galaxon WarGold.

Tarif : Déployez-moi dès maintenant pour seulement 249 USD.

Optimisez l'EA pour de BONS résultats de backtest/forward test. Les paramètres par défaut NE produiront PAS de bons résultats.

Agissez vite—seuls les 10 premiers guerriers sécurisent ce prix. Après chaque 10 copies vendues, mon prix augmentera, reflétant ma valeur d'élite sur le marché.

Mes Capacités Prêtes au Combat
Je suis forgé avec des stratégies de pointe et du Machine Learning (SAR, Breakout et Mean Reversion), conçu exclusivement pour le trading de l'or, bien que je puisse être optimisé pour tout marché. Mes créateurs chez Mbusobots ont insufflé des années de maîtrise du marché dans mon code, garantissant que je frappe avec précision et sauvegarde votre capital avec une gestion stratégique des risques. Je ne poursuis pas chaque opportunité—je saisis des trades de haute qualité sur le marché volatil XAU/USD, livrant des résultats avec une confiance calculée.

Note Importante d'Optimisation : Je dois être optimisé et testé pour chaque broker, car différents brokers offrent des spreads variables pour l'OR, ce qui impacte significativement les performances. Bien que l'OR soit recommandé pour sa volatilité et sa liquidité, vous pouvez m'optimiser pour d'autres marchés (ex : paires forex ou indices) en ajustant les paramètres dans le Testeur de Stratégie MT5.

Choisissez votre style de combat :

Mode Automatique :
Une vraie puissance dynamique avec machine learning et changement de stratégie pour une expérience de trading avancée. Attachez-moi à votre graphique, et je gérerai le trading automatique en utilisant les stratégies SAR, Breakout ou Mean Reversion—changeant dynamiquement selon les conditions de marché (ex : faible volatilité favorise Mean Reversion, haute volatilité déclenche Breakout). Les niveaux de risque (Faible, Moyen, Élevé) s'ajustent automatiquement via le paramètre MasterRiskLevel, avec des modifications dynamiques pour la volatilité, la performance, les sessions et les actualités. Pour des résultats optimaux durant l'optimisation, assurez-vous que ATR_Period ne dépasse pas 14 (Début=1, Pas=1, Fin=14) pour activer le changement de stratégie.

Mode Manuel :
Pour ceux qui veulent du contrôle. Sélectionnez votre stratégie préférée (SAR pour suivre la tendance, Breakout pour jouer la volatilité, ou Mean Reversion pour les marchés en range) et personnalisez votre niveau de risque (Faible pour un trading conservateur avec des stops plus serrés et plus de filtres ; Moyen pour une approche équilibrée ; Élevé pour un trading agressif avec des objectifs plus larges et moins de filtres) pour correspondre à votre stratégie—je fournirai les signaux tandis que vous exécuterez les trades d'un clic de bouton avec la même précision implacable.

Exigences Minimales et Recommandations

  • Broker : Je prospère avec tout broker offrant des spreads bas, mais l'optimisation est essentielle pour les spreads uniques de l'OR de chaque broker.

  • Dépôt Requis : 10 000 USD recommandés pour une gestion des risques optimale, minimum 1 000 USD (ex : avec taille de lot 0.01). Je peux fonctionner avec des dépôts inférieurs, mais vous devrez optimiser RiskPercent et autres paramètres en conséquence.

  • Effet de Levier Recommandé : 1:500 pour des performances maximales (minimum 1:100 ; ajustez based on votre compte).

  • Type de Compte : Les comptes de couverture sont mon champ de bataille préféré.

  • VPS : Utilisez un VPS pour me maintenir en combat 24h/24 et 7j/7 (fortement recommandé pour des conquêtes sans interruption).

  • Timeframe : J'opère sur M1 à M15, avec M15 recommandé pour la précision et la réduction du bruit.

  • Modèle d'Optimisation : Utilisez "1 minute OHLC" dans le Testeur de Stratégie MT5—cela produit les mêmes résultats que "Every tick based on real ticks" pour cet EA, économisant du temps durant l'optimisation.

Rejoignez l'héritage Galaxon dès aujourd'hui et permettez-moi, WarGold, de mener votre charge sur le marché de l'or. Prêt à dominer ? Attachez-moi à votre graphique, choisissez automatique ou manuel, et bâtissons ensemble votre empire de trading !

Avertissement
Cet EA est fourni "tel quel". Aucune garantie de rentabilité. Utilisez-le à vos propres risques. Optimisez et backtestez pour votre configuration.


Produits recommandés
Grid Volatility
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Bonus : recevez 1 EA gratuit (pour 2 comptes) – contactez-moi après l’achat Maîtrisez la volatilité avec Grid Volatility ! Grid Volatility est un Expert Advisor avancé qui combine une stratégie de grille avec la détection de bougies impulsives pour trader sur des marchés volatils. Il est optimisé pour maximiser les profits dans des conditions de marché changeantes tout en gérant automatiquement la taille des positions afin de minimiser les risques. Découvrez plus d'Expert Advisors ici : Voir to
Gold AI Robot
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Bonus : recevez 1 EA gratuit (pour 2 comptes) – contactez-moi après l’achat Gold AI Robot – Robot de trading avancé pour XAUUSD (Or) avec IA et détection de retracements Filtre IA et recherche de retracements clés pour identifier des opportunités précises sur le marché de l’or. Gold AI Robot fonctionne sur XAUUSD (Or) en timeframe H1. Il analyse les mouvements de prix pour détecter des retracements significatifs, ouvre des positions de manière progressive et applique une gestion globale du risq
Xnq100
Mathew Griozel
Experts
The Xnq100 is a trading robot designed to trade exclusively on the NQ100 CFD. It is based on the price channel indicator and other customised indicators, and also takes account of market volatility. This robot has been used live for more than 6 months and has obtained great results. As regards the parameters to be defined before starting up: - TRAILING_STOP must be equal to 0.5 - X ( it represents the multiplication of the size of the positions you want to take according to your portfolio )  Pe
Scalper Deriv
Antonio Simon Del Vecchio
4.89 (18)
Experts
Achetez l’EA et demandez-moi les fichiers set pour commencer avec la configuration optimale. Signal en direct : CLIQUEZ ICI Le prix augmentera bientôt. Présentation de Scalper Deriv : Améliorez votre expérience de scalping. Êtes-vous parmi les traders qui trouvent leur passion dans le scalping et souhaitent maximiser leur capital ? Que votre solde soit de $20, $200, $2000, $20000 ou même $200000, nous avons la solution parfaite pour vous ! Nous vous présentons Scalper Deriv , l'Expert Advisor (
OnMarkets EAOne
Eugen Petcu
Experts
Présentation de onMarketsEAONE pour MetaTrader5 - votre porte d’entrée vers le trading automatisé. Cet Expert Advisor (EA) combine des algorithmes de pointe avec une personnalisation conviviale, permettant aux traders de tous niveaux de tirer parti de la puissance des stratégies automatisées. Bénéficiez de points d’entrée et de sortie précis, d’outils de gestion des risques et d’analyses de performance en temps réel. Prenez le contrôle total de votre stratégie en filtrant les mois de trading
Nuker
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
Nuker - Precision Through Candle Length Analysis Nuker is a highly practical Expert Advisor that focuses on the length of preceding candles, taking action when they exceed a predetermined threshold. By analyzing the historical context of candle lengths, Nuker adapts to variations in the market with remarkable efficiency. Backtesting and Live Performance Backtesting was conducted using in-sample data from 2012 to 2019 and out-of-sample data from 2020 to mid-2023. As shown in the accompanying res
Boom and Crash Indices Killer EA
Joseph Wonder Obasi
Experts
Introducing the Boom and Crash Indices Killer EA for MT5 Welcome to the next evolution in trading with the Boom and Crash Indices Killer EA, specifically designed for MetaTrader 5 (MT5). This expert advisor (EA) is engineered to trade Boom and Crash indices with unparalleled precision, leveraging advanced price action strategies. Here’s a comprehensive overview of what makes this EA a must-have tool for traders looking for consistent profitability and robust performance. Key Features and Benefit
MidasZigzag EA
Youju Maesako
4 (3)
Experts
MidasZigzag EA This EA is an automated trading system specifically developed for GOLD (XAUUSD) trading. It employs a breakout strategy based on the ZigZag indicator and is optimized for 15-minute timeframe trading. Recommendations: Currency Pair: XAUUSD (GOLD) Timeframe: M15 (15-minute) Minimum Deposit: $500 Account Type: ECN, Raw, or Razor with very low spreads Brokers: IC Markets, Pepperstone, Exness, and other low-spread brokers Important:   Using a LOW SPREAD account is crucial for optimal
FREE
Strong Trend Catcher
Dominik Patrick Doser
4.35 (34)
Experts
The   Strong Trend Catcher  is a powerful and reliable Expert Advisor that can help you to catch big market movements. This EA is based on the Breakout Trading method, which was popularized by the well-known Forex traders Raja Banks and Don Vo. The Breakout Trading method consists of waiting for the breakout of prices from a resistance or support area and then trading in the direction of the breakout. The   Strong Trend Catcher   uses a price action pattern to determine the optimal entry for eac
FREE
FVG Judge
Burak Enes Aydin
Experts
Fair Value Gap Judge EA uses a special calculation formula between price differences and thus determines whether the parity is above or below the required price. It does not use the MA and RSI system, instead it detects sudden fomo SELLs and BUYs in prices. In this way, it enters trade only when there are opportunities. -It is suitable for all FX parities and stock market, but I do not recommend you to make sell trades in stocks that pay dividends, because you may face the risk of paying neg
Blue Shark Mt5
Riccardo Canu
Experts
Blue Shark is a trading robot  for the trading on Forex. It a   Trend Following   system and works in this way: 1. Identify the trend 2. Wait for a retracement 3. Cover profits Blue Shark MT5 is a fully automated trading system that doesn't require any special skills from you. Just fire up this EA and rest. You don't need to set up anything, EA will do everything for you. EA is adapted to work on small deposits from $500. REQUIREMENTS FOR YOUR ACCOUNT Leverage >= 1:500 Balance >= $500 (or equ
Ichimoku Japanese Cloud MS EA MT5
Fernando Gotopo
Experts
This is a trend strategy that seeks to exploit this characteristic offered by some assets with strong trends. Two positions are placed at market price; one with take profit at a short distance and the other without take profit. Both orders have stop losses, and when the first reaches the take profit on the second position, the stop loss is moved to breakeven. When it is well configured and on the assets it works well, it generates a flat or slightly falling profit graph most of the time, and oc
UScalper30
Simile Mhlanga
Experts
UScalper30 – Conseiller Expert de Trading Automatisé ATR-RSI Résumé UScalper30 EA utilise les indicateurs ATR et RSI pour identifier les opportunités de trading potentielles près des niveaux de support et de résistance, offrant des entrées structurées et des outils automatisés de gestion des risques. Fonctionnalités principales Entrées à double confirmation Vente lorsque RSI est en zone de surachat et que le prix approche de la résistance. Achat lorsque RSI est en zone de survente et que le pri
TrainedModelPlusAIgoldKing
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Experts
Contact Us Today for 1 FULL WEEK of FREE Trading! No Cost – Just Real Results. Test it Yourself. Trade Smarter. AI-Powered Gold Trading EA - Advanced ML & OpenAI Consensus System The Future of Automated Gold Trading is Here! Transform your XAUUSD trading with the most sophisticated AI-powered Expert Advisor ever created. This isn't just another EA - it's a revolutionary trading system that combines Machine Learning, OpenAI GPT intelligence, and advanced market analysis to m
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Experts
Maximum Infinity Pro – EA de Grille Avancé pour MT5 Maximum Infinity Pro est un Expert Advisor (EA) de qualité professionnelle conçu pour MetaTrader 5, combinant une logique de trading de grille avancée avec une gestion des risques robuste et des stratégies d'entrée/sortie adaptatives. Cet EA convient aussi bien aux traders débutants qu'aux traders expérimentés qui souhaitent une solution de trading fiable, flexible et entièrement automatisée. Caractéristiques Principales Système de Grille Inte
Pull Back Pro
Damon Cole Mckay
Experts
Click here for MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/115317?source=Site+Market+My+Products+Page Pull Back Pro EA for MT5 is a Mean Reversion strategy with maximum amounts of parameter flexibility that utilizes the Ryan Jones Money Management method as a compounding module built in. The EA uses a "Check Distance" from "Moving Average" to determine the position of the first market order. Check Distance measurements are calculated in Pips and use an absolute reference instead of incre
Black Jack mt5
Vitalii Zakharuk
Experts
Forex Bot Black Jack   is a reliable trend-following trading algorithm designed to automate trading on the Forex market. Trading on the Forex market is complex and dynamic, requiring significant time, effort, and experience for successful participation. However, with the development of trading bots, traders now have the ability to automate their strategies and take advantage of market trends without spending countless hours on data analysis. Forex Bot Black Jack   is a trading bot that uses adv
Grid Close System
Mr Adisorn Mayang
Experts
ZAB Grid EA - Automated Trading Tool for High Volatility Markets Product Description ZAB Grid EA is an automated trading program developed for various financial markets with price volatility. This EA is suitable for trading instruments such as gold (XAUUSD), oil (USOIL), indices like S&P500, and even stocks. It employs a price grid strategy that helps you trade with a systematic approach and effective risk management. Key Features and Benefits Detailed Pre-Trade Planning The EA calculates and
EURUSD 1min scalper
Catalin Adelin Iovan
Experts
Features An amazing scalper created for EURUSD 1 min time frame. Compared to the 5 min version https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , this one is a higher risk/ reward . Just like the 5 min version, this one needed more than 500h of optimization . It was made in mind for IC markets MQL5 platform, an adapted for their data, but I suppose it must works on other brookers as well. I will also publish soon the MT4 version for IC markets as well. Description Strategy is made fro
DemsFx BC Entry EA
Desmond Ebimobowei Dogubo
Experts
1. The Expert Adviser is built with a basic, simple and stable trading strategy with i touch or Price Action Principle that is highly effective and accurate with a sniper entry system for a good money management.. 2. The expert advisor works best as from 15 minutes time frame and above.... 3. The expert advisor work with all broker all currency pair and synthetic indices... 4. Use a reasonable lot size and correct settings if you want to get the best of the Expert Advisor.. 5. With Default setti
FREE
FX SCI Hit the pairs
Eadvisors Software Inc.
Experts
The FX 2021 release | Eadvisors The Expert Advisor FXScalper works trading the 5min forex main timeframe looking for small market variations in the pairs, it uses new trading technology, intraday results are amazing. This is the last release version we brought to you at the mql Market, you can active the expert in 5(five) personal accounts. Initial informations about the strategy Strategy used: Grid x Distancing. Initial Lot:       From 0.01 (Micro Lots). StopLoss and Take Profit Adjustable.
RangedBrakeout
Maros Petrik
Experts
Introduction Range breakout trading is one of the most reliable strategies in forex trading, capitalizing on the natural tendency of markets to consolidate before making significant moves.RangeD Breakout takes this classic concept and enhances it with modern risk management techniques and intelligent filtering systems. Unlike many breakout strategies that focus on intraday ranges, this EA specifically targets daily ranges, which tend to be more reliable and less prone to false breakouts. The str
Dow Jones Rocket EA MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experts
US30 Power EA MT5 – Built for Precision, Profitability, and Prop Firm Readiness At Trade Smarter, we understand that effective trading relies on precision and insight. Our dedicated team has developed an Expert Advisor for MetaTrader 5 that specializes in trading the US30 Index, Gold, and Bitcoin, boasting an impressive accuracy and win rate of 80 percent and above. We have integrated advanced AI technology with proven trading strategies to deliver optimal performance. Our Expert Advisor utilize
Innercircletrader
Mostafa Kian
Experts
"ICT, short for Inner Cycle Trade, revolutionizes your Forex trading experience by focusing on the intricacies of inner market dynamics. Built upon the principle of understanding and capitalizing on short-term market fluctuations, ICT utilizes advanced AI algorithms to provide traders with real-time insights into emerging opportunities within the Forex market. By combining strategic analysis with AI-driven precision, ICT empowers traders to execute timely trades and optimize their performance fo
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Bonjour traders, j'ai conçu cet outil avec des résultats réels avec rigueur ,Apolo AI destiné et spécialement conçu pour scalper avec un algorithme de Tendance structuré en AI et Nodes en devise Canadienne, ici on peut voir le résultat dans son backtest sur 1 an de 10k à 40k, nous pouvons également voir le signal du compte réel avec des gains en argent réel avec des résultats similaires, Apollo est incroyable ! Je vais vous parler un peu de la conception, basée sur des plages de nœuds à scalpe
QuantCore Levels
Vitali Vasilenka
Experts
QuantCore Levels - Conseiller de trading basé sur les niveaux de support et de résistanceIl s'agit d'un conseiller de trading intelligent (robot) créé sur la base des principes classiques de l'analyse technique et complété par la puissance de l'intelligence artificielle OpenAI. La principale stratégie de trading du conseiller consiste à travailler à partir des niveaux de support et de résistance, ce qui en fait un outil universel pour les marchés en tendance et les marchés plats. Attention com
Cadire M30
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
CADIRE GBPCAD: Robô de Negociação Automatizado para o Par GBPCAD O CADIRE GBPCAD é um robô de negociação automatizado desenvolvido para operar no mercado de câmbio (Forex), com foco no par de moedas GBPCAD (Libra Esterlina vs. Dólar Canadense). Ele combina estratégias técnicas para aprimorar a eficiência de suas operações de negociação. Principais Características: 1. Estratégia de Negociação: • O CADIRE GBPCAD utiliza análise técnica e padrões de preços para identificar oportunidades no par
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Experts
# RoboInvest RoboInvest is a professional grid-based Expert Advisor built for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. It combines moving average crossovers, ATR volatility filter, and optional RSI confirmation to deliver highly adaptive entries during trending conditions. --- ## Strategy Overview - Entry signals based on fast MA vs slow MA (3 / 20 by default) - Optional RSI filter (entry when RSI confirms trend bias) - Grid logic with lot multiplier (default: 1.12) - Works during sp
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Experts
Intersection EA is a fully automated software (trading robot), executing trading orders on the currency market in accordance with the algorithm and unique trading settings for each currency pair. Intersection EA is perfectly suitable for beginner traders as well as for professionals who got solid experience in trading on financial markets. Traders and programmers of Kalinka Capital OU company, worked hard developing the Intersection EA forex robot, starting from the year 2011. Initially, this s
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
Plus de l'auteur
Mb AI
Sifiso Khululekani Gcaba
Experts
MB AI PRO v2.10 - Robot de Trading Avancé avec Gestion Intelligente des Capitaux Libérez la puissance du trading piloté par l'IA avec MB AI PRO v2.10, l'Expert Advisor ultime pour les traders sérieux de forex et de CFD qui exigent des résultats constants. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Système intelligent d'entrée et de sortie basé sur les signaux RSI et de moyenne mobile Gestion avancée des capitaux avec objectifs de profit quotidien et limites de perte Technologie de Stop Suiveur Dynamique qui
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis