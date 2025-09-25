Galaxon WarGold

Bonjour, traders ! Je suis Galaxon WarGold, le guerrier pionnier de la série d'Experts Advisors Galaxon, conçu pour dominer le marché de l'or avec une précision implacable, renforcé par l'intelligence du Machine Learning pour maîtriser le marché de l'or. Mon domaine ? XAU/USD (OR) sur des timeframes de M1 à M15 (M15 recommandé pour la stabilité), où j'exécute les trades avec la finesse d'un commandant chevronné. Je suis ici pour vous mener à la victoire dans le monde scintillant du trading de l'or, et je suis prêt à prouver que je suis votre allié ultime.

Optimisez l'EA pour de BONS résultats de backtest/forward test. Les paramètres par défaut NE produiront PAS de bons résultats.

Mes Capacités Prêtes au Combat

Je suis forgé avec des stratégies de pointe et du Machine Learning (SAR, Breakout et Mean Reversion), conçu exclusivement pour le trading de l'or, bien que je puisse être optimisé pour tout marché. Mes créateurs chez Mbusobots ont insufflé des années de maîtrise du marché dans mon code, garantissant que je frappe avec précision et sauvegarde votre capital avec une gestion stratégique des risques. Je ne poursuis pas chaque opportunité—je saisis des trades de haute qualité sur le marché volatil XAU/USD, livrant des résultats avec une confiance calculée.

Note Importante d'Optimisation : Je dois être optimisé et testé pour chaque broker, car différents brokers offrent des spreads variables pour l'OR, ce qui impacte significativement les performances. Bien que l'OR soit recommandé pour sa volatilité et sa liquidité, vous pouvez m'optimiser pour d'autres marchés (ex : paires forex ou indices) en ajustant les paramètres dans le Testeur de Stratégie MT5.

Choisissez votre style de combat :

Mode Automatique :

Une vraie puissance dynamique avec machine learning et changement de stratégie pour une expérience de trading avancée. Attachez-moi à votre graphique, et je gérerai le trading automatique en utilisant les stratégies SAR, Breakout ou Mean Reversion—changeant dynamiquement selon les conditions de marché (ex : faible volatilité favorise Mean Reversion, haute volatilité déclenche Breakout). Les niveaux de risque (Faible, Moyen, Élevé) s'ajustent automatiquement via le paramètre MasterRiskLevel, avec des modifications dynamiques pour la volatilité, la performance, les sessions et les actualités. Pour des résultats optimaux durant l'optimisation, assurez-vous que ATR_Period ne dépasse pas 14 (Début=1, Pas=1, Fin=14) pour activer le changement de stratégie.

Mode Manuel :

Pour ceux qui veulent du contrôle. Sélectionnez votre stratégie préférée (SAR pour suivre la tendance, Breakout pour jouer la volatilité, ou Mean Reversion pour les marchés en range) et personnalisez votre niveau de risque (Faible pour un trading conservateur avec des stops plus serrés et plus de filtres ; Moyen pour une approche équilibrée ; Élevé pour un trading agressif avec des objectifs plus larges et moins de filtres) pour correspondre à votre stratégie—je fournirai les signaux tandis que vous exécuterez les trades d'un clic de bouton avec la même précision implacable.

Exigences Minimales et Recommandations

Broker : Je prospère avec tout broker offrant des spreads bas, mais l'optimisation est essentielle pour les spreads uniques de l'OR de chaque broker.

Dépôt Requis : 10 000 USD recommandés pour une gestion des risques optimale, minimum 1 000 USD (ex : avec taille de lot 0.01). Je peux fonctionner avec des dépôts inférieurs, mais vous devrez optimiser RiskPercent et autres paramètres en conséquence.

Effet de Levier Recommandé : 1:500 pour des performances maximales (minimum 1:100 ; ajustez based on votre compte).

Type de Compte : Les comptes de couverture sont mon champ de bataille préféré.

VPS : Utilisez un VPS pour me maintenir en combat 24h/24 et 7j/7 (fortement recommandé pour des conquêtes sans interruption).

Timeframe : J'opère sur M1 à M15, avec M15 recommandé pour la précision et la réduction du bruit.

Modèle d'Optimisation : Utilisez "1 minute OHLC" dans le Testeur de Stratégie MT5—cela produit les mêmes résultats que "Every tick based on real ticks" pour cet EA, économisant du temps durant l'optimisation.

Rejoignez l'héritage Galaxon dès aujourd'hui et permettez-moi, WarGold, de mener votre charge sur le marché de l'or. Prêt à dominer ? Attachez-moi à votre graphique, choisissez automatique ou manuel, et bâtissons ensemble votre empire de trading !

Avertissement

Cet EA est fourni "tel quel". Aucune garantie de rentabilité. Utilisez-le à vos propres risques. Optimisez et backtestez pour votre configuration.