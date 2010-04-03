Leveler MT5

Niveleur –   Dessine les niveaux de grille de support et de résistance, ainsi que les zones clés basées sur des barres.

Fonctionnalités principales :

  • Grille de support/résistance (nombres ronds)
    Leveler inclut un système de grille à double couche avec des niveaux de nombres ronds préconfigurés. Chaque symbole peut se voir attribuer une taille de phase personnalisée en fonction des caractéristiques du marché : des tailles de phase plus importantes pour les marchés à fort volume, et plus petites pour les marchés à faible volume.
    L'indicateur prend en charge   32 symboles , et chaque symbole doit être nommé exactement comme indiqué dans le Market Watch de votre courtier.

  • Système de grille entièrement configurable
    Les utilisateurs peuvent définir précisément la phase, la structure et la visibilité de la grille par symbole grâce à des paramètres de saisie détaillés. Cela garantit un contrôle total sur l'affichage des niveaux de marché.

  • Analyse de barres multi-périodes
    Leveler permet de superposer des bougies à échéances plus longues sur plusieurs unités de temps (par exemple, des barres journalières sur un graphique de 15 minutes). Chaque bougie peut afficher son corps entier, les niveaux de mèche (haut/bas) et même les niveaux de Fibonacci étendus.

  • IMPORTANT:   Les noms des symboles   doit être écrit exactement comme indiqué dans le Market Watch de votre courtier , y compris les suffixes (par exemple, EURUSD.m, US30.i, etc.).



