Signal Live





Découvrez Treasure Gold AI, l'Expert Advisor ultime entièrement automatisé, méticuleusement conçu pour la paire XAUUSD/GOLD et conçu pour booster votre réussite en trading. Cet EA de pointe est la version la plus avancée à ce jour, surpassant ses prédécesseurs grâce à une précision inégalée, des entrées de signaux plus intelligentes et une gestion optimisée des transactions pour une rentabilité maximale.





Treasure Gold AI s'appuie sur un système high-tech révolutionnaire alimenté par des nœuds d'IA avancés, lui permettant de traiter des données de marché massives en temps réel. Ces nœuds d'IA fonctionnent en synergie pour analyser les tendances, détecter les zones de surachat/survente et interpréter les fluctuations de prix avec une précision extrême. Grâce à cette technologie de pointe, Treasure Gold AI anticipe les mouvements du marché comme jamais auparavant, adaptant ses stratégies de manière dynamique pour garantir des gains constants tout en minimisant les risques.





S'appuyant sur un algorithme robuste et intelligent, Treasure Gold AI combine les meilleures fonctionnalités de ses prédécesseurs, fonctionnant sur XAUUSD et GOLD, offrant une solution de trading fiable, sécurisée et extrêmement performante. Saisissez votre chance de dominer le marché de l'or grâce à un outil aussi innovant qu'efficace.





Spécifications de l'instrument





Symbole : XAUUSD / GOLD

Période : M30

Conditions d'accès au compte





Type : Couverture

Spreads : Faible spread

Dépôt minimum : 300 $

Fonctionnalités de Gold Shot AI





Convivial et facile à configurer

Trading entièrement automatisé

Optimisé par une technologie de nœuds d'IA avancée pour une analyse de marché supérieure

Logique de trading robuste et intuitive

Performances exceptionnelles avec un faible drawdown

Facteur de profit élevé pour des rendements maximisés

Ne ratez pas cette opportunité : procurez-vous dès maintenant Treasure Gold AI et améliorez votre stratégie de trading grâce à la puissance de la précision de l'IA !