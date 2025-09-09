Labuby mt5
- Experts
- Sergey Kasirenko
- Version: 2.10
- Mise à jour: 9 septembre 2025
- Activations: 5
Bonjour ! Je m'appelle Labuby ! J'aime trader les paires de devises et l'or ! J'utilise l'indicateur Alligator, qui fait partie des indicateurs par défaut de votre terminal MetaTrader. Ajoutez-moi simplement sur un graphique M5
IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Signaux en direct : CLIQUEZ
Paramètres:
- Heure de début – Heure de début de l'EA
- Minute de début – Minute de début de l'EA
- Heure de fin – Heure de fin de l'EA
- Minute de fin – Minute de fin de l'EA
- Lot – Le lot initial pour commencer à trader
- Utiliser des lots variables – Vrai/Faux – Utiliser la gestion de l'argent Vrai/Faux
- Marge libre pour chaque lot de 0,01 – La marge libre pour chaque lot de 0,01
- Multiplication – facteur multiplicateur comme 1,5
- Lots max – nombre maximum de lots autorisés
- Take Profit – prendre des bénéfices en points
- Stop Loss en points (0 : ne pas utiliser) – stop loss en points si 0 le désactivera
- Grille de pourcentage Stop Loss – pourcentage de perte du compte total autorisé pour couper toutes les positions
- Superposition – clôture du premier et du dernier ordre ensemble dans le bénéfice total
- Superposition après X transactions – clôture du premier et du dernier ordre à un certain nombre de transactions
- Superposition % – clôture du premier et du dernier ordre à un certain pourcentage de profit
- Dessin des balises de profit vrai/faux – dessin des balises de profit sur le graphique vrai ou faux
- Nom de la police – le nom de la police
- Police Résultat de la taille – la taille de la police
- Couleur de la police – la couleur de la police
- Numéro magique – le numéro magique unique qui identifie l'EA
- Distance de la grille – la distance entre les commandes
- Numéro d'ordre de la distance variable – le montant de l'ordre pour démarrer la distance variable
- Début de la distance variable – à quelle distance entre les ordres la distance variable doit-elle commencer
- Multiplication de la distance 1.2 – le multiplicateur de l'ordre variable
- Activer l'achat – vrai/faux – activer l'achat, vrai ou faux
- Activer la vente – vrai/faux – activer la vente vrai ou faux
- Contrôler les commandes manuelles – vrai/faux
- Autoriser la couverture – vrai/faux – l'EA doit-il contrôler les commandes manuelles vrai ou faux
- Longs maximum - nombre maximal d'ordres longs autorisés
- Shorts maximum - nombre maximal d'ordres courts autorisés
- Paramètres de l'indicateur suivant et du panneau