Labuby mt5

Bonjour ! Je m'appelle Labuby ! J'aime trader les paires de devises et l'or ! J'utilise l'indicateur Alligator, qui fait partie des indicateurs par défaut de votre terminal MetaTrader. Ajoutez-moi simplement sur un graphique M5

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.


Signaux en direct : CLIQUEZ

Paramètres:

  • Heure de début – Heure de début de l'EA
  • Minute de début – Minute de début de l'EA
  • Heure de fin – Heure de fin de l'EA
  • Minute de fin – Minute de fin de l'EA
  • Lot – Le lot initial pour commencer à trader
  • Utiliser des lots variables – Vrai/Faux – Utiliser la gestion de l'argent Vrai/Faux
  • Marge libre pour chaque lot de 0,01 – La marge libre pour chaque lot de 0,01
  • Multiplication – facteur multiplicateur comme 1,5
  • Lots max – nombre maximum de lots autorisés
  • Take Profit – prendre des bénéfices en points
  • Stop Loss en points (0 : ne pas utiliser) – stop loss en points si 0 le désactivera
  • Grille de pourcentage Stop Loss – pourcentage de perte du compte total autorisé pour couper toutes les positions
  • Superposition – clôture du premier et du dernier ordre ensemble dans le bénéfice total
  • Superposition après X transactions – clôture du premier et du dernier ordre à un certain nombre de transactions
  • Superposition % – clôture du premier et du dernier ordre à un certain pourcentage de profit
  • Dessin des balises de profit vrai/faux – dessin des balises de profit sur le graphique vrai ou faux
  • Nom de la police – le nom de la police
  • Police Résultat de la taille – la taille de la police
  • Couleur de la police – la couleur de la police
  • Numéro magique – le numéro magique unique qui identifie l'EA
  • Distance de la grille – la distance entre les commandes
  • Numéro d'ordre de la distance variable – le montant de l'ordre pour démarrer la distance variable
  • Début de la distance variable – à quelle distance entre les ordres la distance variable doit-elle commencer
  • Multiplication de la distance 1.2 – le multiplicateur de l'ordre variable
  • Activer l'achat – vrai/faux – activer l'achat, vrai ou faux
  • Activer la vente – vrai/faux – activer la vente vrai ou faux
  • Contrôler les commandes manuelles – vrai/faux
  • Autoriser la couverture – vrai/faux – l'EA doit-il contrôler les commandes manuelles vrai ou faux
  • Longs maximum - nombre maximal d'ordres longs autorisés
  • Shorts maximum - nombre maximal d'ordres courts autorisés
  • Paramètres de l'indicateur suivant et du panneau


