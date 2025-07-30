Labuby mt4

5

Bonjour ! Je m'appelle Labuby ! J'aime trader les paires de devises et l'or ! J'utilise l'indicateur Alligator, qui fait partie des indicateurs par défaut de votre terminal MetaTrader. Ajoutez-moi simplement sur un graphique M5

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.


Signaux en direct : CLIQUEZ

Paramètres:

  • Heure de début – Heure de début de l'EA
  • Minute de début – Minute de début de l'EA
  • Heure de fin – Heure de fin de l'EA
  • Minute de fin – Minute de fin de l'EA
  • Lot – Le lot initial pour commencer à trader
  • Utiliser des lots variables – Vrai/Faux – Utiliser la gestion de l'argent Vrai/Faux
  • Marge libre pour chaque lot de 0,01 – La marge libre pour chaque lot de 0,01
  • Multiplication – facteur multiplicateur comme 1,5
  • Lots max – nombre maximum de lots autorisés
  • Take Profit – prendre des bénéfices en points
  • Stop Loss en points (0 : ne pas utiliser) – stop loss en points si 0 le désactivera
  • Grille de pourcentage Stop Loss – pourcentage de perte du compte total autorisé pour couper toutes les positions
  • Superposition – clôture du premier et du dernier ordre ensemble dans le bénéfice total
  • Superposition après X transactions – clôture du premier et du dernier ordre à un certain nombre de transactions
  • Superposition % – clôture du premier et du dernier ordre à un certain pourcentage de profit
  • Dessin des balises de profit vrai/faux – dessin des balises de profit sur le graphique vrai ou faux
  • Nom de la police – le nom de la police
  • Police Résultat de la taille – la taille de la police
  • Couleur de la police – la couleur de la police
  • Numéro magique – le numéro magique unique qui identifie l'EA
  • Distance de la grille – la distance entre les commandes
  • Numéro d'ordre de la distance variable – le montant de l'ordre pour démarrer la distance variable
  • Début de la distance variable – à quelle distance entre les ordres la distance variable doit-elle commencer
  • Multiplication de la distance 1.2 – le multiplicateur de l'ordre variable
  • Activer l'achat – vrai/faux – activer l'achat, vrai ou faux
  • Activer la vente – vrai/faux – activer la vente vrai ou faux
  • Contrôler les commandes manuelles – vrai/faux
  • Autoriser la couverture – vrai/faux – l'EA doit-il contrôler les commandes manuelles vrai ou faux
  • Longs maximum - nombre maximal d'ordres longs autorisés
  • Shorts maximum - nombre maximal d'ordres courts autorisés
  • Paramètres de l'indicateur suivant et du panneau


Avis 1
Ahmed ABDELGADIR
120
Ahmed ABDELGADIR 2025.08.02 13:16 
 

A big thank you to the developer for delivering a professional, lightweight EA that does its job perfectly. i will keep testing it but very promising results already.Highly recommended for anyone looking to enhance their MT4 experience.

Produits recommandés
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Project Maximum Heat MT4
Ruslan Pishun
Experts
Project Maximum Heat   is a unique fully automated system designed to operate on 28 currency pairs and 5 timeframes: M5, M15, M30, H1, H4. The strategy is based on numerous strategies such as working on a sideways trend, downtrend, uptrend, breakout of triangular trends and others. To calculate the required combinations, such indicators are used as: Moving Average, MACD, Standard Deviation, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Bollinger Bands. The EA uses a hidden one: stop loss, take profit,
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
Taranus
Viktor Shpakovskiy
5 (1)
Experts
Taranus is a multifunctional EA, a universal assistant to a trader, designed to work under the control of a trader. The EA has a large set of tools and can work: by indicators, by trading levels, by trend lines, by martingale strategy, trade on news. It has: several filters to determine the trend, a multi-level risk management system, money management, virtual stop loss, universal trailing stop, can work with any type of orders. Set files and a guide to the Taranus EA can be found in the "Commen
Reiona
Ubaidillah
Experts
Reiona is an Expert Advisor (EA) that build based on martingale and hedging method. The main idea is place buy and sell in parallel, save the unprofitable positions with martingale, and keep the profit during trade with hedging. The RSI, iClose, iHighest and iLowest indicators are used for entries. The highest and lowest prices are to indicate the range of new orders, where the next order, with same type must be higher than 75% of difference between this lowest and highest prices. When the bu
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experts
The Expert Advisor uses the FletBoxPush indicator for market analysis and for determining trading signals. The indicator is built into the Expert Advisor, there is no need to additionally run it on a chart. The EA trades breakouts of certain levels determined as flat borders. The EA uses Stop Loss. Description of EA Parameters TimeFrames chart period required for the indicator colour - the color of the price zone defined as flat, a setting for the indicator Rectangle - show price zones defined
Pure Trend EA
Jose Daniel Stromberg Martinez
Experts
OPENING PRICE:  $30 (3 copies left) Next price: $59 Final price:  $99 Pure Trend EA is a low-risk expert that is fully automated with fixed stoploss and take profit. You can choose if you want to trade with fixed lots, or lots per amount in balance. This EA is based on pure trend movements that is based on Stochastic and MACD. No Martingale No Grid Broker and deposit Any broker with small spreads is suitable. Recommended deposit:   $300 or more. Minimum deposit:   $100  Currency pairs and
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT4 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement. Matrix Arrow Indicator MT4 déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de matières premières (CCI) Bougies classiques Heiken As
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Experts
The algorithm of the adviser's work: When the Expert Advisor is launched at a specified distance from the price (first_step), BuyStop and SellStop orders are placed. Further, depending on which way the price went, one of them becomes market, and the other begins to crawl after the price. When the price rolls back, it also becomes market. If we have reached a set profit in some direction, the order is closed and a creeping pending order of the same direction is placed again. If the profit is no
Great Hunter
Pavel Malyshko
Experts
Авторская стратегия демонстрирующая хорошие результаты на валютной паре eurchf m15. Советник в своей работе ищет наиболее вероятные точки разворота на графике и если сигнал подтверждается открывает сделку. Советник работает круглосуточно, что делает его универсальным вне зависимости от времени на рынке, что также отличает его от большинства советников торгующих в строго ограниченное время. По мере роста спроса на советник и увеличения хороших отзывов, цена на него будет расти. Поспешите при
Richy Premium
Hien Hoang
Experts
This strategy is based on Bollinger Band to open the first position, if the position moves to the opposite side out of the Hedging Range, then a locking position is opened with an increased volume to help get out of the opposite trend. Real monitoring signal will be published soon. Recommended 0.01 Lot for each 3000$ Balance. Input Parameters Starting lot size - First open position size Use autolot - Use auto calculation of starting lot size based on balance Balance - Use to calculate auto star
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experts
Présentation de HFT KING EA – Le roi ultime du trading HFT ! Ce système de trading haute fréquence entièrement automatisé est conçu pour révolutionner votre expérience de trading grâce à son algorithme avancé et ses fonctionnalités de pointe. HFT King utilise une combinaison unique d'analyse technique, d'intelligence artificielle, de trading haute fréquence et d'apprentissage automatique pour fournir aux traders des signaux de trading fiables et rentables. La technologie de pointe de HFT King es
RSI MA Grid Pro Advanced Automated Trading EA
Ong Kai Wen Kelvin
Experts
Introducing the RSI_EA, an advanced automated trading Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 4 platform. This EA combines the power of the Relative Strength Index (RSI) and Moving Averages (MA) with sophisticated money management strategies to maximize your trading potential. Rigorous backtesting  from   2020 to 2024  to ensure that your capital is safe without stop outs using  Model Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) To be used on EURUSD 5M Cha
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
AwS Mt4
Marta Gonzalez
Experts
AwS Algorithm whit Stocastic:  It is a algorithm system  that uses the stocastic signal as a reference to enter the market.                     The system detects the important points and operates the trend o the pulback, you chosse the direction                                                         You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first" approach in development. Stress-tests on historical data for 
MACD COMBINED 2MA GOOD EA
Cuong Pham
Experts
The EA created based on this strategy: This EMA crossover trading strategy is made with MACD. For MACD, you can avoid false signals from this EMA crossover. With this strategy, you can get more accurate signals. So this is more profitable . Strategy required FAST EMA SLOW EMA MACD with default setting How Signals come Buy Signal: When FAST EMA cross SLOW EMA from lower to upper, then you have to wait for MACD confirmation. After crossover, when you see MACD above 0.0 level, then you can take buy
Grid Hero
Chock Hwee Ng
3.91 (186)
Experts
Grid Hero is a fully automated EA that uses a revolutionary Grid algorithm (P.A.M.A.) together with a signature synergy of Price Action trading and an Artificial Instinct Self-Adaptive Processing Unit. Grid Hero was strictly developed, tested and optimized using the "Reversed Sampling" development methodology based on "In-Sample" phase (2012 to 2017) and "Out-Of-Sample" phase (2004 to 2011). It has passed 13 years back test of real tick data and real variable spread (with commission) from 2004 t
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Experts
The  MaverickProPlus  is a fully automated EA design for trading EURUSD pair. It is design to trade along the trend and also trade during reversal. It uses adaptive grid strategy. In adaptive grid strategy the distance between the trade is not fixed, the entry of next trade is base on most favorable market condition to close the trade in profit. So the risk associated with normal  grid/Martingale  strategy is considerably reduced by adopting adaptive grid distance strategy.  Back tested for 5 y
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA - est l'un des meilleurs Expert Advisor pour Meta Trader 4. L'algorithme unique du conseiller analyse le mouvement du prix de l'actif, en tenant compte des facteurs d'analyse technique et mathématique, détermine les points d'entrée et de sortie rentables et utilise une gestion avancée de l'argent et un multiplicateur de lot.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SDmax EA   - est l'un des meilleurs Expert Advisor pour Meta Trader 4. L'algorithme unique du conseiller analyse le mouvement du prix de l'actif, en tenant compte des facteurs d'analyse technique et mathématique, détermine les points d'entrée et de sortie rentables et utilise une gestion avancée de l'argent et un multiplicateur de lot.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + S
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Stufic
Tomas Hruby
5 (1)
Experts
Stufic is a result of the long way of development. It was created for use in the management of capital of trading groups. The main idea is to preserve capital through unexpected fluctuations of the markets. It is one of the system that can perform on 90% of currency pairs. It's a participant on World Cup Trading Championship 2016 with real 10K USD. Stufic was also between top five traders in real money contest organized by Fidelis Capital (November 2015, Gain +48%). Why should you have to choos
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Oblivion
Maksim Neimerik
4.67 (3)
Experts
Requirement for the EA use : the EA needs a low spread (recommended spread value is 2) and minimum slippage! Systems that operate based on Bollinger waves signals are considered to be among the systems with the best results and reliability. The Oblivion Expert Advisor also belongs to such systems. In addition to Bollinger waves, the Expert Advisor uses the following indicators: Stochastic and Moving Average. The EA does not use Martingale and grid systems! Recommended Expert Advisor operation t
FREE
Auto sl tp settings
Kaijun Wang
Experts
任何交易者的最佳伙伴！ 该EA加载后: 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 特性 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 自动止盈止损设置 自动设置止损止盈的开关 固定止损的点数设置 固定止盈的点数设置 自动使用波幅自动计算的TP设置 波幅自动计算的TP的风险系数设置 超过一定开仓时间的订单不再设置止盈止损. 止损保护设置 止损保护开关 止损保护启动点数设置 盈利保护点数设置 止损移动设置 移动止损开关 移动止损启动点数设置 移动止损回撤点数设置 有任何问题,欢迎交流...
EMA Crossover Pro MT4
Gabriel Selegean
Experts
EMA Crossover Pro MT4 (see EMA Crossover Pro for MT5 variant) this EA uses two exponential moving average crossover, a slow ema, and a fast ema on which it takes buy/sell decision. A default ema configuration is 12 and 35 where 12 is the value of slow ema, and 35 is the value of fast ema. Expert advisor parameters: stop loss (greater than 40, but some brokers accept stop loss under 40) take profit (greater than 40, but some brokers accept stop loss under 40) trailing_stop (set it as 0 for disabl
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1052)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
BB Scalping
Vasiliy Strukov
Experts
BB Scalping Expert est mon dernier chef-d'œuvre en matière de cassure, de scalping et de trading sans martingale pour l'or avec précision ! Ce système gère les cassures en combinant les bandes de Bollinger et l'indicateur zigzag. Plusieurs ordres en attente sont placés au plus haut et au plus bas des bandes de Bollinger. Lorsqu'il se déclenche, un stop suiveur suit le prix de cassure jusqu'à ce que les ordres soient stoppés. L'EA utilise l'indicateur zigzag pour un stop loss dynamique afin de pr
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.17 (6)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
OpenScalp GXT est un système de scalping simple, basé sur le consensus des derniers modèles GPT. Vous pouvez sélectionner le modèle de votre choix dans le menu déroulant des paramètres d'entrée ou laisser l'EA choisir automatiquement. Chaque ordre est passé individuellement, un trade à la fois, sans martingale ou grille. De plus, chaque position est protégée par un stop loss dynamique virtuel, avec un stop loss fixe entièrement personnalisable disponible. Le consensus de l'IA combiné au moteur d
Plus de l'auteur
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
Gold is Cold
Sergey Kasirenko
5 (18)
Experts
L'EA « Gold is Cold » s'appuie sur l'indicateur de tendance personnel de l'auteur. L'EA détecte avec précision le début des tendances haussières (flèche bleue) et des tendances baissières (flèche rouge), et contrôle les positions ouvertes selon une méthode martingale/grille jusqu'à atteindre le TP. Paires recommandées : Toutes les paires majeures comme xauusd ; eurusd ; audusd ; gbpusd ; nzdusd, ainsi que les paires mineures comme audcad ; nzdcad ; eurnzd et eurcad sur des unités de temps m15 o
Labuby mt5
Sergey Kasirenko
Experts
Bonjour ! Je m'appelle Labuby ! J'aime trader les paires de devises et l'or ! J'utilise l'indicateur Alligator, qui fait partie des indicateurs par défaut de votre terminal MetaTrader. Ajoutez-moi simplement sur un graphique M5 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Signaux en direct : CLIQUEZ Paramètres: Heure de début – Heure de début de l'EA Minute de début – Minute de début de l'EA Heure de fin – Heure d
Gold is Hot
Sergey Kasirenko
5 (1)
Experts
L'EA « Gold is Hot » s'appuie sur l'indicateur WAT personnel de l'auteur, combinant volatilité et MACD. L'EA détecte avec précision le début des tendances haussières (flèche bleue) et des tendances baissières (flèche rouge), et contrôle les positions ouvertes selon une méthode martingale/grille jusqu'à atteindre le TP. Paires recommandées : Toutes les paires majeures comme xauusd ; eurusd ; audusd ; gbpusd ; nzdusd, ainsi que les paires mineures comme audcad ; nzdcad ; eurnzd et eurcad sur des u
Gold is Hot mt5
Sergey Kasirenko
5 (2)
Experts
L'EA « Gold is Hot » s'appuie sur l'indicateur WAT personnel de l'auteur, combinant volatilité et MACD. L'EA détecte avec précision le début des tendances haussières (flèche bleue) et des tendances baissières (flèche rouge), et contrôle les positions ouvertes selon une méthode martingale/grille jusqu'à atteindre le TP. Paires recommandées : Toutes les paires majeures comme xauusd ; eurusd ; audusd ; gbpusd ; nzdusd, ainsi que les paires mineures comme audcad ; nzdcad ; eurnzd et eurcad sur des u
Gold is Cold mt5
Sergey Kasirenko
5 (1)
Experts
L'EA « Gold is Cold » s'appuie sur l'indicateur de tendance personnel de l'auteur. L'EA détecte avec précision le début des tendances haussières (flèche bleue) et des tendances baissières (flèche rouge), et contrôle les positions ouvertes selon une méthode martingale/grille jusqu'à atteindre le TP.   Paires recommandées : Toutes les paires majeures comme xauusd ; eurusd ; audusd ; gbpusd ; nzdusd, ainsi que les paires mineures comme audcad ; nzdcad ; eurnzd et eurcad sur des unités de temps m15
Stoch EA
Sergey Kasirenko
5 (3)
Experts
Stoh EA utilise tout le potentiel de 2 paramètres stochastiques différents dans l'indicateur stochastique pour capturer des signaux de trading précis des niveaux de surachat et de survente. L'EA propose des stratégies d'entrée personnalisables basées sur des paramètres stochastiques, ainsi que des fonctionnalités avancées telles que les stratégies de grille et de martingale, tout en permettant de trader pendant des heures de marché plus calmes. Paires recommandées : toutes les paires majeures c
Capybara mt5
Sergey Kasirenko
4.5 (4)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
One Two Three Pattern
Sergey Kasirenko
5 (4)
Experts
Le modèle 1-2-3 est la formation la plus basique et la plus importante du marché. Presque tous les grands mouvements du marché ont commencé avec cette formation. Le modèle 1-2-3 est utilisé pour repérer les inversions de tendance et peut détecter la prochaine grande tendance. Le modèle indique également qu'une tendance touche à sa fin et qu'une nouvelle se forme. Le modèle est composé de trois points de prix : un creux, un pic ou une vallée et un retracement de Fibonacci entre 38,2 % et 71,8 %.
Stoch EA mt4
Sergey Kasirenko
5 (7)
Experts
Stoh EA utilise tout le potentiel de 2 paramètres stochastiques différents dans l'indicateur stochastique pour capturer des signaux de trading précis des niveaux de surachat et de survente. L'EA propose des stratégies d'entrée personnalisables basées sur des paramètres stochastiques, ainsi que des fonctionnalités avancées telles que les stratégies de grille et de martingale, tout en permettant de trader pendant des heures de marché plus calmes. Paires recommandées : toutes les paires majeures c
One Two Three Pattern mt5
Sergey Kasirenko
Experts
Le modèle 1-2-3 est la formation la plus basique et la plus importante du marché. Presque tous les grands mouvements du marché ont commencé avec cette formation. Le modèle 1-2-3 est utilisé pour repérer les inversions de tendance et peut détecter la prochaine grande tendance. Le modèle indique également qu'une tendance touche à sa fin et qu'une nouvelle se forme. Le modèle est composé de trois points de prix : un creux, un pic ou une vallée et un retracement de Fibonacci entre 38,2 % et 71,8 %.
Filtrer:
Ahmed ABDELGADIR
120
Ahmed ABDELGADIR 2025.08.02 13:16 
 

A big thank you to the developer for delivering a professional, lightweight EA that does its job perfectly. i will keep testing it but very promising results already.Highly recommended for anyone looking to enhance their MT4 experience.

Répondre à l'avis