Labuby mt4

Le modèle 1-2-3 est la formation la plus basique et la plus importante du marché. Presque tous les grands mouvements du marché ont commencé avec cette formation. Le modèle 1-2-3 est utilisé pour repérer les inversions de tendance et peut détecter la prochaine grande tendance. Le modèle indique également qu'une tendance touche à sa fin et qu'une nouvelle se forme. Le modèle est composé de trois points de prix : un creux, un pic ou une vallée et un retracement de Fibonacci entre 38,2 % et 71,8 %.