📌 SP500 Precision Block EA – VERSION GRATUITE

Il s'agit de la version démo gratuite de l’Expert Advisor professionnel pour le S&P500 sur MetaTrader 5.

La logique de trading, la stratégie et toutes les fonctionnalités sont identiques à la version complète – avec une restriction importante :

👉 La taille du lot est fixée à 0.01 / 0.1.

Cela réduit les performances mais permet une évaluation transparente de toutes les fonctionnalités.

✅ Fonctionnalités principales :

• Détection automatique des blocs d’ordres

• Affichage graphique visuel

• Entrées sur cassure de structure

• Panneau de contrôle interactif

• Stop sur équité & Take-Profit

• Filtres journaliers et sessions

• Filtre de tendance & ATR

• Optionnel : protection contre les séries de pertes & logique de scaling

⚙️ Configuration recommandée :

• Symbole : US500 / SPX500 / S&P500 CFD

• Unité de temps : M30

• Capital minimum : 100 USD pour la version gratuite (lot fixe à 0.01), 500 USD pour la version complète

• Compatible avec des effets de levier standards (ex. : 1:10, 1:20, 1:30)

💡 À propos des comptes standards :

L’EA peut fonctionner sur des comptes standards avec un lot minimal de 0.1.

⚠️ Important : téléchargez le fichier SET depuis la section discussion !

Capital recommandé pour comptes standards : 250–500 USD minimum

✅ Les meilleures performances sont obtenues sur comptes microlots (à partir de 0.01 lot) grâce à une gestion plus précise des lots.

⚠️ Remarque importante :

• Les performances sont limitées par la taille fixe du lot.

• Les captures d’écran de backtests sont issues de la version complète.

• Une mise à niveau vers la version complète est possible à tout moment.



