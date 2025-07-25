SP500 Precision Block EA

📌 SP500 Precision Block EA – VERSION GRATUITE
Il s'agit de la version démo gratuite de l’Expert Advisor professionnel pour le S&P500 sur MetaTrader 5.

La logique de trading, la stratégie et toutes les fonctionnalités sont identiques à la version complète – avec une restriction importante :
👉 La taille du lot est fixée à 0.01 / 0.1.
Cela réduit les performances mais permet une évaluation transparente de toutes les fonctionnalités.

✅ Fonctionnalités principales :
• Détection automatique des blocs d’ordres
• Affichage graphique visuel
• Entrées sur cassure de structure
• Panneau de contrôle interactif
• Stop sur équité & Take-Profit
• Filtres journaliers et sessions
• Filtre de tendance & ATR
• Optionnel : protection contre les séries de pertes & logique de scaling

⚙️ Configuration recommandée :
• Symbole : US500 / SPX500 / S&P500 CFD
• Unité de temps : M30
• Capital minimum : 100 USD pour la version gratuite (lot fixe à 0.01), 500 USD pour la version complète
• Compatible avec des effets de levier standards (ex. : 1:10, 1:20, 1:30)

💡 À propos des comptes standards :
L’EA peut fonctionner sur des comptes standards avec un lot minimal de 0.1.
⚠️ Important : téléchargez le fichier SET depuis la section discussion !
Capital recommandé pour comptes standards : 250–500 USD minimum
✅ Les meilleures performances sont obtenues sur comptes microlots (à partir de 0.01 lot) grâce à une gestion plus précise des lots.

⚠️ Remarque importante :
• Les performances sont limitées par la taille fixe du lot.
• Les captures d’écran de backtests sont issues de la version complète.
• Une mise à niveau vers la version complète est possible à tout moment.


