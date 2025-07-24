GEN TurboTrend Signals

GEN TurboTrend Signals is an adaptive volatility-based trend indicator designed to help traders identify dominant trend directions, key momentum transition points, and projected profit-taking zones in a visual and intuitive manner. The indicator utilizes a temporally-weighted moving average combined with statistical dispersion via standard deviation to construct a dynamic volatility channel that reflects the market's real-time volatility thresholds. This approach enables systematic and consistent recognition of valid breakouts and evolving trend characteristics.


Filtrer:
patrickdrew
2877
patrickdrew 2025.08.14 06:49 
 

UPDATE:

NEEDS a sound alert!!!

Looks amazing.

Testing on M1.

I love the simplicity.

I will update.

Gede Egi Narditya
3471
Réponse du développeur Gede Egi Narditya 2025.08.15 11:21
Hi Patrick,
Sorry for my late reply, and thank you for your feedback! 😊 Glad you like it!
The sound alert feature is available in the Full Version here:
https://www.mql5.com/en/market/product/145203?source=Site#!tab=overview
Répondre à l'avis