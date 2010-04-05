Patient Ancient 4 MT4

Vous vous demandez où est passé le Patient Ancient 1-2-3 ? Eh bien, ces versions n’ont pas été réussies en termes de durabilité, donc je n’ai pas voulu les publier. J’aime ce qui fonctionne ; celui-ci est une montagne russe émotionnelle — si vous recherchez une gratification immédiate, vous verrez des pertes à 100 %. Êtes-vous une personne patiente ? Êtes-vous prêt à mettre un peu de côté ? Alors ceci est pour vous.

Et s’il vous plaît, si vous ne lui faites pas confiance, ne l’achetez pas. Je sais que ces captures d’écran ne sont pas spectaculaires. Passons à ce que vous voulez savoir.

Ce robot mesure le mouvement du prix ainsi qu’une combinaison d’indicateurs pour décider d’exécuter ou non une transaction. Il y a quelques paramètres avec lesquels vous pouvez jouer — un petit changement peut faire une grande différence.

Vous n’obtiendrez pas de gains rapides avec ce robot ; le nom parle de lui-même.

Solde de départ recommandé : 500 $ ou plus, mais si vous aimez le risque, vous pouvez commencer avec 100 ou plus.

Version MT5 peut-être bientôt disponible.

Les ventes seront incluses dans le signal en direct parce que j’aime l’expérimentation.

[Screenshot] Solde initial du backtest : €1000 – août 2020 à 2025.

Unités de temps : W, D, H4 [et toutes inférieures]. Les unités inférieures à H4 peuvent être peu fiables, à moins que vous ne trouviez des réglages qui fonctionnent pour vous ; dans ce cas, elles peuvent être prometteuses. Je recommande de faire un backtest avant toute action. Réglez l’unité de temps du graphique en accord avec le paramètre d’unité de temps principal.

L’unité de temps hebdomadaire ne peut pas être backtestée, donc vous devrez le faire sur un compte démo si vous avez assez de temps.

Je recommande d’utiliser un VPS stable ou, si vous avez beaucoup confiance en votre réseau, un ordinateur portable basse consommation avec mises à jour désactivées ou un serveur Windows, et de le faire tourner 24/7… juste quelques idées. Vous avez déjà entendu parler du Raspberry Pi ? Oui, c’est possible aussi.

Les réglages par défaut sont le fichier H4, qui fonctionne très bien dans l’économie actuelle, mais la taille de lot par défaut est différente. Je chargerais tout de même l’un des sets et l’ajusterais si nécessaire. Comme vous pouvez le voir, la performance des années précédentes a été beaucoup de hauts et de bas, sans réel progrès, jusqu’à ce que la demande d’or actuelle prenne le dessus.

Je ne peux pas garantir un succès futur, alors essayez de gagner autant que possible. Considérez cela comme un investissement et non comme une ressource à vie.

Pour l’or, les achats sont assez réussis, les ventes sont plus difficiles à réaliser en raison des replis, qui deviennent à nouveau des achats à court terme. J’expliquerai plus dans les paramètres. Avec ce robot, vous verrez des achats tout le temps. Si vous voulez trouver un moyen de tirer plus d’argent d’un mouvement baissier, allez-y. Vous pouvez même charger deux fois l’EA : un pour les positions longues et un pour les positions courtes, avec vos propres réglages, surtout si vous exécutez les positions courtes sur une autre unité de temps.

Parameters.

Fixed lot size (or equity amount for AutoLot) : Fixed lot size, currently it will say 100 because autolot is on. when you turn off autolot this will become the lot size. If you dont understand read the next line.

Auto lot calculation : [yes] or [no]. When it is set to yes then fixed lot size becomes equity per 0.01 lot size. so lets say i got a 1000 dollars and i fill in 100, then lot size will be 0.10. when setting this to no then fixed lot size becomes the normal lot size.

Pips required for buy signal : It will measure the open and close time of the candle of the current timeframe. lets say it is a 1000 pips, if open and close time difference is 1000 pips or higher in a bullish movement then it has permission to execute a buy, buys could still be limited to other factors that you will see below.

Upward pips maximum (0 = disabled) : lets say you want to put a cap on the pips required for the buy signal you put the amount of pips in here and it will not execute a trade if pips come above that value. also putting this value below the buy signal value will disable all buy trades because it will block itself. this can be usefull if you want to temporary disable buys.

Pips required for sell signal : same this as the buy signal pips but then in a bearish motion, set the amount of pips for a sell to be triggered. the less pips the higher the trading frequency wich could be dangerous.

Downward pips maximum (0 = disabled) : the cap for the sell signal pips for a bearish movement, also cancelling if below pip requirement, wich is the case on the default settings.

Buy take profit in pips (0 = no TP) : take profit for the buys, 0 will disable it.

Buy stop loss in pips (0 = no SL) : stop loss for the buys, 0 will disable it.

Buy trailing stop in pips (0 = disabled) : trailing stop for the buys, 0 will disable it.

Sell take profit in pips (0 = no TP) : take profit for the sell, 0 will disable it. will become a buy tp for the reverse sells if reverse is turned on.

Sell stop loss in pips (0 = no SL) : stop loss for the sell, 0 will disable it. will become a buy stop loss is sell reverse is turned on.

Sell trailing stop in pips (0 = disabled) : trailing stop for the sell, 0 will disable it. will become a buy trailing stop if reverse sell is turned on.

Use trend indicator : [yes] or [no]. yes will enable this indicator, no will disable it. this trend determination can determin wether to buy or to sell buy measing amount of candles in a positve direction or negative direction depending on the settings.

Trend timeframe : you can choose all timeframes to measure a trend using the direction of price. you can change the timeframe while still being within a bigger timeframe or a smaller one.

Trend candlesticks : fill in a number to count the amount of candles to make a decision, a higher number makes reaction speed to actual trends slower unless its on a smaller timeframe.

Limit trade : [yes] or [no]. yes will limit to 1 active trade at a time. no will allow unlimited amount of open trades, so for example should 2 candles back to back meet conditions to execute a trade then it will do so.

Enable sell condition : [yes] or [no]. because sell trends are more unpredictable i wanted to verify it, so putting this setting on yes will make it measue 4 4hour candles to determin if it is really a downtrend, i dont recommend this setting but if you want to try go ahead.. no means it is disabled.

Reverse sell : [yes] or [no]. When sell conditions are met then the sell will turn into a buy instead. this buy will use the sell tp, sl and trailing stop as a second buy tp,sl and trailing stop. so adjusting the sell setting will directly affect the 2nd buy settings but not the first. so when there is a downtrend you can still buy when a certain price condition has been met.

Main timeframe : the main timeframe of the EA, this will change wich timeframe it will measure the candle, also change the timeframe of the chart when you change this.

EMA Limit : Will decide the direction it is allowed to trade base on EMA'S. this ema will be measure using the main timeframe, so changing that will change this too, see for yourself if this works. i do recommend it.

Trailing stop check interval (seconds) : this will make the trailing stop wait for 30 second to prevent modifying too much. brokers dont like their servers to be loaded with tasks.

Minimum pips movement for trailing update : Pip step for the trailing stops, i decided not to seperate them because this function is pure for slowing down trailing stop modification.

Pour toute question, envoyez-moi un message.

