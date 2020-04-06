IL NE RESTE QUE 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ !

- REAL SIGNAL

IC Markets :https://www.mql5.com/en/signals/2321981

AI Indices Scalper exploite GPT-4o pour le trading NASDAQ100 (USTEC), en déployant une architecture neuronale basée sur Transformer pour exécuter un scalping de cassure de précision. Le système intègre :

Intelligence inter-marchés : Analyse les corrélations en temps réel entre le VIX, l’indice USD et les rendements des bons du Trésor à 10 ans pour placer des ordres à cours limité prédictifs.

Moteur de cassure : Combine le CNN pour la détection des pics de volume et le RNN pour la prévision des fourchettes de prix (bandes de volatilité de 1,5 à 3 %).

Méta-apprentissage adaptatif : Ajuste automatiquement les ratios stop loss/take profit grâce à l’apprentissage par renforcement, traité par des flux d’actualités économiques pilotés par le traitement du langage naturel (événements de la Fed, NFP).



Signal en direct : Trading Les signaux sont diffusés en temps réel et proviennent exclusivement d'exécutions en direct sur des comptes de trading actifs. Cette méthodologie garantit la transparence opérationnelle, permet une vérification empirique de l'applicabilité de la stratégie dans les conditions de marché actuelles et offre une clarté sans ambiguïté concernant les paramètres d'entrée et de sortie.

Le prix limité à 299 $ est valable uniquement pour les 10 premières ventes. Après 10 ventes, le prix sera augmenté de 100 $. Le prix final d'AI Gold Sniper est de 1 999 $.

QUELQUES FONCTIONNALITÉS :

PAS de grille/martingale/couverture — Scalping pur en cassure (1 transaction par session).

Rapport risque-récompense favorable : stratégie de propriété optimale risque-récompense (RR) (RR ≥ 1:2), équilibre le risque et le rendement attendu.

Stop loss fixe + filtre d'actualités ignorant les événements à fort impact.

Optimisé par défaut pour USTEC — Installer et oubliez.

Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/146907



La stratégie a été rétro-testée stable de 2011 à 2025 en utilisant chaque tick basé sur des ticks réels dans MT4 en utilisant Dukascopy Real Ticks 99,99 % de qualité de tick. Le trading en direct se déroule bien sur de nombreux courtiers différents





AI Indices Scalper est un EA qui fonctionne avec USTEC (NASDAQ 100). Conseiller entièrement automatique.

- CONFIGURATION EA :