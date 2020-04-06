AI Indices Scalper

Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 :Rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités.Mon Communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5.

IL NE RESTE QUE 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ !

Après cela, le prix sera porté à 499 $.

- REAL SIGNAL 

IC Markets :https://www.mql5.com/en/signals/2321981

AI Indices Scalper exploite GPT-4o pour le trading NASDAQ100 (USTEC), en déployant une architecture neuronale basée sur Transformer pour exécuter un scalping de cassure de précision. Le système intègre :

  • Intelligence inter-marchés : Analyse les corrélations en temps réel entre le VIX, l’indice USD et les rendements des bons du Trésor à 10 ans pour placer des ordres à cours limité prédictifs.

  • Moteur de cassure : Combine le CNN pour la détection des pics de volume et le RNN pour la prévision des fourchettes de prix (bandes de volatilité de 1,5 à 3 %).

  • Méta-apprentissage adaptatif : Ajuste automatiquement les ratios stop loss/take profit grâce à l’apprentissage par renforcement, traité par des flux d’actualités économiques pilotés par le traitement du langage naturel (événements de la Fed, NFP).

  • Signal en direct : Trading Les signaux sont diffusés en temps réel et proviennent exclusivement d'exécutions en direct sur des comptes de trading actifs. Cette méthodologie garantit la transparence opérationnelle, permet une vérification empirique de l'applicabilité de la stratégie dans les conditions de marché actuelles et offre une clarté sans ambiguïté concernant les paramètres d'entrée et de sortie.

Le prix limité à 299 $ est valable uniquement pour les 10 premières ventes. Après 10 ventes, le prix sera augmenté de 100 $. Le prix final d'AI Gold Sniper est de 1 999 $.

QUELQUES FONCTIONNALITÉS :

  • PAS de grille/martingale/couverture  — Scalping pur en cassure (1 transaction par session).

  • Rapport risque-récompense favorable : stratégie de propriété optimale risque-récompense (RR) (RR ≥ 1:2), équilibre le risque et le rendement attendu.

  • Stop loss fixe + filtre d'actualités ignorant les événements à fort impact.

  • Optimisé par défaut pour USTEC — Installer et oubliez.

...

Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/146907
La stratégie a été rétro-testée stable de 2011 à 2025 en utilisant chaque tick basé sur des ticks réels dans MT4 en utilisant Dukascopy Real Ticks 99,99 % de qualité de tick. Le trading en direct se déroule bien sur de nombreux courtiers différents
AI Indices Scalper est un EA qui fonctionne avec USTEC (NASDAQ 100). Conseiller entièrement automatique.

- CONFIGURATION EA :

Symbole USTEC (NASDAQ 100)
Période M15
Test à partir de 2011
Paramètres Paramètre par défaut
Courtiers Tous
Dépôt minimum 100 $/0,1 lot (1 000 $/1 lot)
Dépôt recommandé (pour un tirage <9 %) 200 $/0,1 lot (2 000 $/1 lot)
Fonctionnalité

- Pas de Martingale, pas de Grille

- L'ordre est toujours protégé par Stoploss

- Facile à utiliser avec les paramètres par défaut

- Filtre temporel intelligent pour éviter les baisses, les hausses, les écarts inattendus...
Avertissement :
  • Je vends des EA uniquement via MQL5.com. Si quelqu'un vous contacte en prétendant que je tente de vous vendre quelque chose, il s'agit d'un escroc. Bloquez-le et signalez-le comme spam.
  • Si vous achetez cet EA ailleurs que sur MQL5, il s'agit d'une fausse version qui ne fonctionnera pas comme la version originale et vous ne recevrez jamais
Produits recommandés
Two Candle Smart
Sumini
Experts
The advantages of EA TWO CANDLE SMART are: It is equipped with various filters, including: maxspread, maxlot, takeprofit (4 step), stop loss (3 step), profit target per day, and many more. Open order BUY = If iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Open order SELL = If iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Target_profit_perday=50; ==> can work on forward test. lockprofit=2;//Minimal Profit in money Step_LockProfit_in_Money=25; Stoploss_in_Money=1000; Stoploss_in %=50;==> Stoploss
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Experts
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
FrankoScalp
Konstantin Kulikov
3.79 (115)
Experts
Mes félicitations ! Vous êtes sur la page d’un expert-joueur le plus ancien du marché Forex ! Ça fait plus de 5 ans que cet expert se trouve au cœur de l’actualité et dans des tops différents. Les sujets sur l’EA « FrankoScalp » sont présents sur tous les forums-forex, mais c’est uniquement sur le mql5 que vous pouvez acheter une version originale actualisée de l’EA , contacter avec son auteur et avoir l’accès à la communauté conviviale des utilisateurs de l’ЕА « FrankoScalp ». >>> Chat <<< Dé
Destiny Master
Victor Adhitya
Experts
Your destiny is in your hand, This EA design to control your RISK PER TRADE so even you using the martingale system you can control your drawdown. Every failure of your entry will partial hedge with this ea, so the floating loss will reduce and the drawdown can be controlled. You need Broker with this requirement spesification : - Hedging Account (dont use Netting Account) - Big leverage  - NO SWAP  - NO COMMISION - NO Hidden Cost - Margin Hedge = 0 - Low spread  - Low slippage
Orion MT4
Marta Gonzalez
Experts
ORION  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of Independently analyzing the market and making trading decisions ORION     It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      ORION . It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading. You can download the demo and test it
Efficient EA MT4
Ilia Melnik
Experts
It is a secure automated market trading software. The architecture is a fully automatic autonomous expert robot capable of independently analyze the market and make trading decisions Efficient. It is an advanced and professional trading system. Requirements Supported currency pairs: CADJPY,GBPCHF,AUDJPY,USDCHF,EURCAD,EURNZD,NZDJPY; Best Pair CAD/JPY; Timeframe: H1; The EA may not be sensitive to spread and slippage. I advise you to use a good broker convenient for you; The adviser must work co
Shooting Target
Chui Yu Lui
Experts
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Experts
Hello all The expert works by hanging pending deals moving with the price when activating a transaction It closes on the stop loss or on a profit from the pursuit of profit Work on low spread currency pairs Like dollar yen currency The work is done with the same settings as the expert, or it can be modified as the user likes Work on a timing of 15M or more as the user likes parameters: Transaction_Movement : Movement =true  . no Movement=false . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to auto
Good Monday
Konstantin Kulikov
5 (8)
Experts
The expert trades at the opening of the market after the weekend, focusing on the price gap (GAP). Various sets of settings are ready (trading against or towards the GAP). At the same time, various options are available in the expert settings, allowing you to create your own unique sets yourself.    >>> Chat <<< Currency pairs for which the sets have been developed: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CHFJPY, CADJPY, NZDJPY, NZDCHF, EURUSD, G
CyNeron MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.5 (4)
Experts
CyNeron : Le trading de précision rencontre l'innovation de l'IA Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration Prix : Le prix augmente en fonction du nombre de copies vendues Copies disponibles : 5 Analyse instantanée pilotée par l'IA : Une première sur le marché CyNeron est le premier EA sur le marché à intégrer une IA avancée dans une approche de trading révolutionnaire, capturant et traitant des instantanés détaillé
Var moment pulse robot mt4
Ekaterina Saltykova
Experts
VarMomentPulse is a unique trading algorithm developed with precision and flexibility in mind, based on an extensive historical data cluster. Its operation is grounded in the principles of analyzing crossovers between normalized moving averages and dispersions across various time intervals, enabling it to uncover new opportunities in evaluating market trends. Key Features of the VarMomentPulse Robot: Adaptability to Volatility:The use of price dispersion analysis allows VarMomentPulse to accou
MagicSignals EA
Ola Said Abd Elghafar
Experts
MagicSignals EA is a fully automated Expert Advisor . It uses smart algorithms to open any trade.Also this system come with very smart Money Management code and not like other Expert Advisor with this ea you will cant use fixed lot to trade. You must use the very smart Money Management system inside this ea to open any trade, you will need only to put your risk and the system will do all other job for you. And if you put zero in the risk setting the system will open the small lot that can make t
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Experts
Hello everyone, the expert works on pending deals moving with the price When a deal is activated, the take profit and stop loss are placed When moving with the profit, the other pending deal moves with the price Until it closes with a profit or loss and works again in the same way There are no complications or indicators in the expert The expert is very simple in his work Work on the five minutes, capital $ 100 or more The lot size will work based on the capital Work on gold A zero is placed on
North Star EA
Zhongqu Wu
Experts
North Star EA is a trend EA, not  a Martin  EA,  non optimized EA.  just use fix lot size, auto get fix stop loss and take profit value, Max 3 open positions.EA has passed multiple platform tests.  Small capital withdrawal and no risk of exposure ！        North Star EA is a complex algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict market movements. This Expert Advisor makes use of Combination of Vector calculus and trend indicators an
IA Supreme Hedging
Harry Tallarita
Experts
IA SUPREME MT4Hedging by Partner’s Academy Bring Precision and Control to Your Trading Elevate Your Trading Experience with Partner’s Academy Innovation After purchase, you will receive additional settings with inputs specifically designed for major crosses. Contact me directly on mql4.com. DO YOU WANT TO SEE IT LIVE? JOIN THE TELEGRAM GROUP t.me/supremeforexexpert Overview IA SUPREME MT4Hedging is an advanced artificial intelligence-based trading system carefully developed by Partner’s A
Ego Guard
Victor Chukwuebuka Okeke
Utilitaires
Ego Guard est un Expert Advisor avancé conçu pour protéger le capital de votre compte en mettant en œuvre des mesures robustes de gestion des risques. Cet EA surveille de près l'activité du compte et intervient lorsque nécessaire pour éviter une exposition excessive au risque. Plus précisément, Ego Guard désactive automatiquement tout autre Expert Advisor qui tente d'ouvrir des opérations dépassant le seuil de risque prédéfini. En gérant efficacement le volume des transactions et en garantissant
FREE
RenaissancEA Infinity
Dedy Kuncoro
Experts
Unlimited Deposit and Profit (Test first with Strategy Tester) Recommended Pair (TF) :   EURUSD (H4) Recommended Broker: https://bit.ly/Octafx_EA You can use this EA directly after you install it on your MT4 currency pair without needing to set parameters again.   Or you can do it yourself. Warning...!!!:   Forex trading with or without an EA is very dangerous for your money. This can cause a lot of losses and even lose your money. Even though it can also make a lot of profit. Think first bef
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Experts
This EA is Created just for RSI Entry points Indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test, to show indicators profitable parameters and to give potential buyers possibility to backtest indicator Entries. EA opens Buy orders on Buy Arrows and Sell orders on Sell Arrows of the indicator, orders are closed on opposite signals. EA is not created for Live automated trading, thats not the goal to sell EA, but any ways if you like it and need it, you can rent. Default settings are fo
Kovner System
Burcak Sengezer
Experts
Kovner System EA  is a professional and automated scalper. Easy to use, proved strategy and just focused on EURCHF. This EA uses some calculated price actions with 7 indicators' confirmations. The EA sets everything automatically. Advantages NO Grid, NO Martingale, NO Averaging and high risk strategies. The EA always uses Stop Loss and Trailing. Dropdown style Money Management can be set easily. Also, fixed lot size available. No needs extra settings. Default settings are enough. Requirements
Pemburu Uanx Ultimate
Maldini Yoga Pratama
Experts
EA Pemburu Uanx  Ultimate is a combination of the old EA buy sell scalper, mood ea and ea grid period. Average profitability on the optimal set is 12-25% per month, on the conservative set 5-15%, on the aggressive set from 30 to 150% per month.EA Pemburu Uanx Ultimate is an EA with a scalping strategy system by opening buy and sell positions together, it is recommended to use large and sufficient equity because this EA is a martiangle grid system. The capital requirement of this EA is quite larg
Instant Navigator
Eric Veilleux
Experts
Rent 1 month only 10$ a whole year only 25$, EA made to instantly navigate through 14 instruments/8 timeframes with shortkeys and arrows and display account information right on the chart and many more features like displaying principal labels in your own language!! - Up and Down key: navigate super fast through up to 14 instruments - Left and Right key: navigate super fast through all timeframes  - 1 to 9 keyboard numbers: go directly to timeframe M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1 - type E : cycle inst
Velosity
Vladimir Khlystov
Experts
The Expert Advisor analyzes the rate of price change and opens positions in the direction of price movement when the speed sign changes. Then it accompanies the positions with a trawl, which also depends on the speed. That is, when the price growth SL SL is pressed closer, when the speed increases, respectively, further, allowing the price to gain weight and prevents from closing when the market noise. tp also moves higher when the speed changes. If necessary, you can enable the transfer func
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
MULTI SNIPER EA est un système de trading automatique précis avec une précision d'environ 90 % pour la plateforme MT4. Ce scalping EA rentable est l'un des systèmes les plus stables du marché à l'heure actuelle. Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5. - Utilisez deux fichiers Set depuis la section « Commentaires » pour utiliser/tester la version 25.15 de l'EA. - Méthode d'intérêt composé et techniques de scalping implémentées. - Le système définit automatiquement
Koli Mt4
Taha Saber Ashour Kamel
Experts
Multi currency ai trading bot for mt4 it is rich of parameters like equity control , tp and sl in different option like money and pips also drawdown control risk control trading timing and lot size in detailed options also closing control for trades supported with nice control panel with many options you can make your parameters as you wish that ea work with any pair any frame also any equity you can adjust that in equity balance 
Atmos
Aleksandr Valutsa
Experts
An advisor with atomic potential from the first days! Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller The advisor is based on chaos theory - the disorderly movement of the price. In the first strategy, the robot identifies moments when the price becomes most active and opens a grid of pending orders in the direction of the price. In the second strategy, pendi
DJ Rider Velocity
Andreas Smigadis
Experts
DJ Velocity Rider M15 — Ride the Pulse of Dow Jones DJ Velocity Rider is a next-generation trading strategy developed specifically for the Dow Jones (US30) on the 15-minute timeframe. It intelligently detects shifts in market momentum and executes high-probability trades with precision. With adaptive trailing mechanisms, smart Friday closure management, and optimized risk controls, DJ Velocity Rider maximizes opportunities while minimizing exposure. Built for traders who demand speed, control, a
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Experts
This Expert Advisor is based on advanced neural networks. Main EA features After training, the EA remembers the patterns of each currency pair . Therefore, re-training the currency pair is not required when changing a currency pair. Fixed Take Profit and Stop Loss levels are set in the inputs. Multi-currency trading . ‌Monitoring of my accounts: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Preparing for trade and training It is recommended to train the EA. For better understanding, we posted
Technical scalper Bot
Nataliia Marchuk
Experts
Forex robot scalper based on artificial intelligence algorithms is an automated system capable of performing operations in the foreign exchange market on the M5 timeframe and using the XAUUSD currency pair. This robot uses technical analysis to determine market entry and exit points and can generate efficient trades in real time. One of the main advantages of the forex scalper robot is its ability to quickly adapt to changing market conditions. This robot can work on the basis of several tradin
SR Breakout EA MT4
Timo Roth
Experts
SR Breakout EA MT4 Launch Promo: Depending on the demand, the EA may become a paid product in the future. Presets:  Click Here Key Features: Easy Installation : Ready to go in just a few steps - simply drag the EA onto any chart and load the settings. Safe Risk Management: No martingale, grid, or other high-risk money management techniques. Risk management, stop loss, and take profit levels can be adjusted in the settings. Customizable Parameters: Flexible configuration for individual trading pr
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan et Quantum King  gratuitement !*** Demandez
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD. Signaux Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix. Prochain prix : $599.99 Disponible pour MT4 et MT5 MT5 Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage. Chaque transaction est protégée par un Stop Loss (SL) fixe, adapté à chaque paire. Les profits sont sécurisés par un Trailing Stop. Cet EA fonctionne sur co
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.79 (14)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (92)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
Real Miner MT4
M Ardiansyah
Experts
Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
Squid X MT4
Duy Van Nguy
Experts
Squid X – Le Scalper de Précision pour XAUUSD Signal en direct : Cliquez ici Version MT5 : Téléchargez ici Offre spéciale de lancement : Pendant les 3 premiers jours suivant la sortie de la version MT4, Squid X sera disponible au prix promotionnel de 399 $, avant de revenir à son prix normal de 777 $ — identique à la version MT5. Bonjour, traders ! Je suis Squid X, un expert advisor entièrement automatisé, conçu spécifiquement pour le trading de l’or (XAU/USD). Mon cœur repose sur l’action du p
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.59 (27)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une  réduction supplémentaire de 30 %  ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des pri
Banker Pro
Aleksandr Valutsa
Experts
We all love safe trading, so that with a minimum drawdown you can earn enough money to live on and still have some left over. However, this requires a serious deposit, otherwise the money you earn will not be enough to even pay for your minimum needs. Where can I get money? Earning money through physical labor is good in theory, but in practice it is unlikely to work. Taking a loan or credit is very dangerous and is categorically not recommended, and most likely they will not give it. Selling s
BitcoinRobot
Murodillo Eshkuvvatov
5 (4)
Experts
SET FILE Manual Guidebook  Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Price Movement Markets shift—but Bitcoin Robot is built to adapt instantly: Trading in trending, volatile, or ranging conditions. Captures breakouts, reversals, and price surges before they happen. Dynamic strategy adjustments en
Ai Medusa
Aleksandr Makarov
Experts
Exclusively available on the MQL5 Marketplace. Developed over a period of 5 years (since 2020) Ai Medusa   -  This is a real trading algorithm. The results are a very stable growth curve. Completely safe and reliable, the most powerful robotic system in the world. Does not use dangerous trading methods.Works with 28 major and cross currency pairs. Powered by   DeepSeek + BlackBox.AI Always sets   Stop Loss, Take Profit, and Breakeven. -------------------------------------------------------------
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec OpenAI Martini AI EA est un Expert Advisor de trading avancé conçu pour les paires AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD et USDCHF. Il privilégie la sécurité, des rendements constants et une rentabilité évolutive. Martini AI EA intègre une stratégie de scalping rigoureuse, optimisée par les réseaux neuronaux, l'apprentissage automatique et des analyses basées sur l'IA, basées sur la dernière technologie ChatGPT. Cela garantit une prise de décision adaptative, un trading
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promotion de lancement : Nombre limité d'exemplaires disponibles au prix actuel Prix ​​final : 990$ NOUVEAU : obtenez 1 EA gratuitement !   (pour 2 comptes commerciaux) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bienvenue sur DayTrade Pro Algo !   Après des années d'étude des marchés et de programmation de différentes stratégies, j'ai trouvé un algorithme qui a tout ce dont un bon système de trading a
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$! Prochain prix : 599$ Prix ​​final : 999$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec une
Pure AI MT4
Vitali Vasilenka
5 (1)
Experts
Conseiller de trading unique pour la paire EURUSD Il repose sur une architecture dans laquelle chaque décision de trading n'est pas prise par un algorithme monolithique, mais résulte de l'interaction de blocs logiques indépendants : filtres d'indicateurs, conditions d'entrée, de sortie et règles de contrôle. IMPORTANT !   Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le guide d'installation et les instructions de configuration. Caractéristiques principales : modularité et flexibili
Golden Blitz MT4
Lo Thi Mai Loan
4.75 (4)
Experts
EA Gold Blitz   – Une solution de trading de l'or sûre et efficace Promotion de lancement Il ne reste que 1 copies au prix actuel !  Prochain prix : 699.99 $  Prix final : 1999.99 $  Version MT5 Bonjour ! Je suis EA Gold Blitz   , le deuxième EA de la famille Diamond Forex Group, spécialement conçu pour le trading de l'or (XAU/USD). Avec des fonctionnalités exceptionnelles et une approche axée sur la sécurité, je promets de fournir une expérience de trading de l'or durable et efficace pour les
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Plus de l'auteur
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Advanced Hedge
Ho Tuan Thang
4.46 (13)
Experts
ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $50! After that, the price will be raised to $200. EA with the idea of ​​using the "High Risk - High Reward" strategy. You should use the EA with the same capital as my trading signal, withdraw profits regularly and only use lot size 0.01 no matter the capital. The strategy was Back-tested Stable from 2016 to 2021 using every tick based on real ticks in MT5 using Dukascopy Real Ticks 100% tick quality. Live trading is going well on many different brokers - REAL S
Quantum HFT Prop Firm
Ho Tuan Thang
4.92 (110)
Experts
ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $99! After that, the price will be raised to $199. HFT  Propfirm Challenge Performance Monitor Account Number: 44787199 Server: ICMarketsSC-Demo04 Password: quantum123 You will get BONUS  worth $399 after you pass the HFT Prop Firm challenge round Quantum HFT Prop Firm is the EA is designed to pass the competition of HFT Prop Firms.  Please be aware that this Expert Advisor (EA) should not be used with a real account. Its sole purpose is to assist in passing
Advanced Hedge MT4
Ho Tuan Thang
4.63 (46)
Experts
ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $50! After that, the price will be raised to $200. EA with the idea of ​​using the "High Risk - High Reward" strategy. You should use the EA with the same capital as my trading signal, withdraw profits regularly and only use lot size 0.01 no matter the capital. - REAL SIGNAL: Coming soon Real operation monitoring as well as my other products can be found here:     https://www.mql5.com/en/users/tuanthang/seller IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase
Advanced Triangle Trading MT4
Ho Tuan Thang
5 (1)
Experts
ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $499! After that, the price will be raised to $599. IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and Manual Guide to set up EA. Forex EA Trading Channel:  Update the latest news from me Advanced Triangle Trading is a trading EA with a strategy called "Retracement Waves Trading". The EA uses some special calculation to calculate entry points with 3 currency pairs "AUDCAD,AUDNZD,NZDCAD". EA will always try to keep the drawdown as low as
Advanced Triangle Trading MT5
Ho Tuan Thang
Experts
ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $499! After that, the price will be raised to $599. IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and Manual Guide to set up EA. Forex EA Trading Channel:  Update the latest news from me Advanced Triangle Trading is a trading EA with a strategy called "Retracement Waves Trading". The EA uses some special calculation to calculate entry points with 3 currency pairs "AUDCAD,AUDNZD,NZDCAD". EA will always try to keep the drawdown as low as
AI Indices Scalper MT5 EA
Ho Tuan Thang
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités. Mon Communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . IL NE RESTE QUE 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Après cela, le prix sera porté à 499 $. - REAL SIGNAL  IC Markets : https://www.mql5.com/en/signals/2321981 AI Indices Scalper   exploite   GPT-4o   pour le trading NASDAQ100 (USTEC), en déployant une   architecture neuronale basée sur Transformer   pour exécuter un scalping de cassure de préci
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis