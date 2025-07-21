GdeAsset Position

Obtenez-le gratuitement ! Modélisation pour les traders, les fonds de gestion de capital et les développeurs MQL5 Obtenez l'algorithme de cet expert en vous inscrivant à la Gdeasset Blackbox. Outil essentiel pour la mise en place d'une situation financière uniquement pour les achats ou la protection du capital uniquement pour les ventes. Exemple : pour protéger une Position Longue en Bitcoin, il suffit de conserver une fraction de la position avec le GdeAsset configuré en vente uniquement, il accumulera alors les Gains lors de la baisse du Bitcoin et maintiendra la Position Longue en désactivant le Stop. Acquérez le GdeAsset Blackbox payant pendant 30 jours et après expiration recevez le code source de GdeAsset gratuitement. Vous pouvez ensuite améliorer l’algorithme en utilisant votre propre Insight. Cette promotion sera limitée selon la détermination de l'acheteur du GdeAsset Blackbox. Collaborer avec GdeAsset BlackBox : Compte tenu du besoin évident d'échange de devises et d'actifs financiers, cette proposition collaborative émerge pour diffuser des outils de tarification aux acteurs du marché mondial afin de contrer la dévaluation inflationniste mondiale. GdeAsset recherche des partenariats pour développer des outils de tarification et de règlement financier au sein de son algorithme afin de protéger les actifs des investisseurs qui doivent migrer leur monnaie locale. GdeAsset Position est en cours de développement pour devenir une plate-forme d'absorption de devises afin de fournir des liquidités au marché des crypto-monnaies. Contribuez en vous abonnant à l'un de nos produits, en développant nos algorithmes ou en soumettant des suggestions. Les inégalités sociales ont un impact sur la vie des gens partout dans le monde et les conflits augmentent chaque jour. Soyez un agent de changement dans cette réalité, collaborez avec nos outils. GdeAsset utilise une stratégie de gestion de lots autonome qui limite la valeur des pertes financières en fonction des fluctuations du marché. Cela signifie que les pertes sont financièrement limitées et les gains représentent près de 85 % de précision sur la cible 1x1. GdeAsset doit toujours être utilisé avec une interaction active de l'utilisateur, qui doit activer Algotrade lorsqu'un signal du retracement de Fibonacci se produit après avoir confirmé la stratégie sur une période de temps plus élevée telle que : croisement des bandes de Bollinger ou croisement de la moyenne mobile. Configurez GdeAsset pour fonctionner sur une période de temps inférieure. Visualisez la stratégie sur une période de temps 4 fois plus grande. Exemple : Inclure les indicateurs : Moyenne mobile ouverte sur 3 périodes visualisées sur la période de 4 minutes. Moyenne mobile exponentielle triple ouverte sur 7 périodes. Oscillateur Gator 7 ; 4, 4 ; 4, 3 ; 1 configurez de la même manière l'indicateur expert. En visualisant le graphique de 4 minutes et en exécutant l'Expert sur le graphique de 1 minute, l'utilisateur doit activer Algotrade lorsqu'un signal de retracement de Fibonacci se produit, après avoir confirmé que le prix dans le graphique de 4 minutes franchit la moyenne ou la bande de Bollinger. Utilisez cette technique avec la gestion professionnelle des risques de GdeAsset. Cette stratégie exclusive conditionne le trader à ajuster le risque de drawdown maximum du Liquid Capital à 10%, permettant à GdeAsset de réaliser 85% des transactions avec un très bon profit. Recommandations : · Indices : XAUUSD, EURUSD, USDJPY, HK50, SP500, BOVESPA B3 IND, DOL, WIN, WDO, etc. · Période : 1M · Dépôt minimum pour la configuration par défaut : R$ 1000 · Type de compte : spreads faibles · Courtiers : Tous ceux qui opèrent sur le marché boursier brésilien IMPORTANT : Il est très important d'utiliser des comptes à FAIBLE SPREAD pour obtenir de meilleurs résultats ! Type de compte : Couverture Plus de spécifications : · Tradez un mini indice ou un indice · Le stop loss est automatiquement ajusté · · La cible peut être définie ou entièrement fermée Très facile à installer, aucune modification des paramètres n'est nécessaire, les paramètres par défaut sont parfaits pour la plupart des courtiers au Brésil qui l'utilisent. Si votre courtier a une heure de serveur différente, des ajustements mineurs aux paramètres d'heure devront être effectués. Le VPS n'est pas essentiel, mais recommandé. Vous pouvez trouver les résultats des backtests dans la section commentaires ! Détail : Lorsque le marché fluctue de points supérieurs à « Fenêtre 1 », il commence à réduire les lots lorsque la fluctuation est supérieure à « Fenêtre 4 ». Et « Fenêtre 3 » définit combien de lots seront réduits. Ajustez simplement les mécanismes : Type de transaction : Achat uniquement ou Vente uniquement Arrêt désactivé : UTILISATION POUR ACHETER DES ACTIONS Fenêtre de position 1 : Nombre minimum de points. Fenêtre 2 : Nombre de lots pour le nombre minimum de points. C'est le nombre maximum de lots à exploiter. Fenêtre 3 : Ajustement du contrat par fluctuation. Combien de lots sont réduits. Fenêtre 4 : Nombre de fluctuation en points. À chaque fois, combien de points l'Oscillation réduit-elle le nombre de Lots. Lot partiel 1 : 100 % Lot partiel 2 : 1,1618 % Lot partiel 3 : 2,618 % Effectuer une sortie totale au point de la partie 2 : Vrai x Faux (Réinitialiser le total) Multiplicateur de sortie total : vrai x Faux (Multiplicateur de PROFIT) Vérifier la marge de négociation : Vrai x Faux (Marge requise par le courtier) Lot magique 2 pour la deuxième entrée : (Lots pour le prix moyen) SMA : Définir la moyenne de l'expert ATR : La période ATR vérifie la faible volatilité de la barre précédente pour annuler l'opération Oscillateur Gator : Vérifie le changement de tendance dans la barre d'entrée pour annuler l'opération DESSIN D'ÉTAPE Affiche les lignes PBO : représente les lignes de formation du signal Expert Utilisez l'étape 4 (comparez les extrêmes de prix pour annuler l'opération Utilisez l'étape 5 (vérifie i


