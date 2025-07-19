AllPair Engine MT4

5

AllPair Engine – EA multi-stratégies pour les principales paires de devises | AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY


Description

AllPair Engine est un Expert Advisor de précision conçu pour fonctionner sur six paires de devises majeures du Forex. Plutôt que d'adopter une approche de trading universelle, cet EA intègre six stratégies uniques, chacune soigneusement structurée autour des tendances comportementales d'une paire de devises spécifique : AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF et USDJPY.

L'EA est entièrement modulaire, chaque stratégie fonctionnant indépendamment sous une interface unique, offrant un environnement de trading structuré et hautement personnalisable. Grâce à des paramètres d'entrée externes, les traders disposent d'un contrôle précis sur le trading de chaque paire de devises, notamment la possibilité d'activer ou de désactiver des paires, d'ajuster le comportement des transactions, de contrôler les niveaux de risque et de gérer le nombre d'ordres actifs.


Composants fonctionnels clés

Stratégies internes spécifiques à chaque paire

  • Chaque paire de devises prise en charge possède sa propre logique de trading intégrée, optimisée pour correspondre à ses caractéristiques techniques et structurelles.
  • Ces stratégies sont conçues pour fonctionner indépendamment, permettant une activation sélective des paires en fonction des préférences de l'utilisateur ou des conditions de marché.
  • Des fichiers personnalisés pour chaque paire sont fournis après l'achat, permettant une configuration prête à l'emploi tout en conservant la flexibilité nécessaire pour les ajustements manuels.

Options d'exécution des transactions

  • L'EA permet à l'utilisateur de choisir entre un trading à entrée unique ou à ordres multiples par paire.
  • Ces configurations reflètent le comportement des transactions observé sur les comptes de signaux vérifiés, offrant un aperçu de la manière dont l'empilement des transactions et la mise à l'échelle des positions peuvent être structurés selon des paramètres contrôlés.

Intégration du filtre d'actualités

  • Inclut un module de filtrage d'actualités intégré pour gérer l'exposition aux événements économiques à fort impact.
  • Le filtre peut être personnalisé pour suspendre les transactions avant et après la publication de l'actualité, contribuant ainsi à réduire l'exposition à une volatilité soudaine.

Cadre de gestion des risques

  • Un système de contrôle des risques évolutif permet de choisir parmi un large éventail de stratégies, allant des configurations conservatrices à faible risque aux profils agressifs à risque extrêmement élevé.
  • Les utilisateurs peuvent ajuster la taille des positions, les multiplicateurs de lots, le nombre maximal de transactions ouvertes, etc., via les paramètres de saisie.
  • L'EA n'utilise pas de martingale, de grille, d'arbitrage ni d'autres stratégies de composition, sauf autorisation explicite de l'utilisateur.

Mode de récupération en 3 étapes

  • Mode de récupération en 3 étapes : augmente la taille du lot de 0,01 pour un maximum de 3 transactions après une perte, puis réinitialise la taille initiale.
  • Cette approche utilise un processus de récupération linéaire et limité, visant à récupérer avec une exposition minimale.
  • Pas de Martingale ni de logique de doublement : il s'agit d'un mécanisme de récupération contrôlé et modéré.


Contrôle et configuration des entrées

Le comportement de l'EA est géré par des paramètres d'entrée, offrant aux traders une autonomie totale sur les actions du système. Si les utilisateurs avancés peuvent affiner manuellement les paramètres d'entrée, les utilisateurs débutants et intermédiaires bénéficieront des fichiers prédéfinis et personnalisés par paire de devises.

Un guide d'entrée complet est également fourni après l'achat, expliquant l'objectif de chaque paramètre et proposant des recommandations d'utilisation pour différentes conditions de trading ou types de comptes.


Ce qui est inclus après l'achat

  • Fichiers de configuration pour chaque paire de devises prise en charge
  • Guide de saisie expliquant chaque paramètre et option de configuration
  • Mises à jour de compatibilité et assistance utilisateur continues
  • Exemples de signaux (à titre indicatif uniquement) basés sur des configurations par défaut et personnalisées


Notes de compatibilité et d'utilisation

  • Conçu pour une utilisation sur les plateformes MT5 et compatible avec le trading multisymbole.
  • Fonctionne avec la plupart des courtiers ; environnements à faible spread recommandés (non recommandé pour Exness).
  • Optimisé pour les comptes utilisant le dollar américain comme devise de base, mais personnalisable pour les autres.

Prise en charge des VPS ou de l'hébergement local ; environnements à faible latence privilégiés.






















































































Avis 3
537813
153
537813 2025.09.05 01:39 
 

The All Pair Engine EA is very outstanding—consistent, intuitive, and great EA . It performs well even in volatile markets and runs smoothly with minimal oversight. Setup is easy, and updates continually improve performance. Phathutshedzo provides outstanding support, making this a highly profitable EA. Thanks Phathutshedzo

Zhichao Zhang
63
Zhichao Zhang 2025.07.21 15:10 
 

Hello, I purchased your EA, and I would like to know the settings in your signals, and I don't know what time frame to use for this EA.

This EA is very effective, it can consistently maintain profitability, but I don't know why it doesn't have any short positions.

liu000202
756
liu000202 2025.08.08 13:19 
 

The actual performance in one week was good

