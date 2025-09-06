🌟 Attention ! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions détaillées et des recommandations ! 🌟

👑 Velvet Ace EA — L’intelligence qui trade pour vous

🚀 Bienvenue dans une nouvelle dimension du trading Forex ! Vous en avez assez des risques permanents et de l’incertitude ? Avec Velvet Ace EA MT5, dites adieu au stress et aux résultats imprévisibles. Ce système de trading automatisé innovant vous ouvre la voie à des revenus réguliers en transformant votre investissement en source de profits fiable !

Lancez simplement l’Expert Advisor sur le graphique de la paire NZDCAD, et les autres paires s’activeront automatiquement. Ce système repose sur des algorithmes avancés d’intelligence artificielle, entièrement automatisé et nécessitant un minimum d’intervention de votre part. Il suffit de le démarrer — l’EA s’occupe du reste.



💡 Pourquoi choisir Velvet Ace EA MT5 ?

1️⃣ Intelligence artificielle à votre service : Trading 24h/24, 7j/7 via réseaux neuronaux et algorithmes intelligents. Risques minimisés, performance maximisée !

Velvet Ace EA MT5 s’adapte facilement à la volatilité et aux changements de tendance pour offrir des résultats stables. 3️⃣ Nouveaux types de remplissage de commandes (FILLING TYPES) : Immediate or Cancel (IOC) : Exécution immédiate du volume disponible, annulation du reste. Fill or Kill (FOK) : Exécution seulement si le volume total est disponible, sinon annulation. Return : Le volume non exécuté est retourné, permettant de continuer le trading. Book or Cancel (BOC) : Ordre placé dans le carnet sans exécution immédiate.

4️⃣ Gestion intelligente des risques : Stop-loss adaptatifs et stratégies dynamiques pour une protection renforcée de votre capital.

🔍 Comment ça fonctionne ?

Velvet Ace EA utilise la puissance des réseaux neuronaux pour anticiper les mouvements de prix et offre un système de gestion du capital fiable. Ses algorithmes sophistiqués permettent de minimiser les risques, même dans un environnement de marché instable.

💼 Conçu pour l’élite Velvet Ace EA n’est pas destiné à tout le monde. Il s’adresse aux traders disposant d’un capital à partir de 5000 $, considérant leur portefeuille comme un actif d’investissement. En période instable, un financement additionnel peut être requis — cet outil est destiné aux décisions réfléchies et aux stratégies matures.

⚙️ Paramètres techniques

Paires de devises : NZDCAD , AUDCAD

AUDCAD Activation recommandée : NZDCAD

Unité de temps : M15

: M15 Type de compte : Raw Spread

: Raw Spread Effet de levier : 1:500

: 1:500 Dépôt minimum : $5000

: $5000 Dépôt recommandé : $10000+

: $10000+ VPS : optionnel (recommandé pour la stabilité)

: optionnel (recommandé pour la stabilité) Broker recommandé : IC Markets

💰 Prix et conditions Prix promotionnel : valable jusqu’au 5 octobre

: valable jusqu’au Augmentation de $100 tous les 10 achats

tous les Prix final : $2800 🔥 Réservez Velvet Ace EA au prix actuel — et accédez à l’algorithme qui trade à votre place.

🌐 Série Imperium

Velvet Ace EA fait partie de la série premium Imperium, conçue par le créateur de Ride the Wind MT5, Solaris Imperium MT5 et d’autres solutions performantes. Ce produit est proposé à un cercle limité de traders en quête de croissance stable et de maîtrise du capital.

📧 Contact

Pour obtenir des instructions ou un accompagnement personnalisé, écrivez à : mila88899sup99@yandex.ru