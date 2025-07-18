US100 Fusion

4.2

US100 Fusion – Expert Advisor pour NASDAQ (US100) Moteur de trading de précision avec fonctionnalité multi-stratégies


Présentation :

US100 Fusion est un Expert Advisor (EA) spécialisé, développé spécifiquement pour le trading de l'indice NASDAQ (US100) sur la plateforme MetaTrader 5. Il intègre trois stratégies uniques et intégrées en interne, chacune conçue pour gérer la volatilité et le comportement technique de l'US100. Ce système multicouche offre aux traders une flexibilité et une adaptabilité accrues, entièrement contrôlées via une interface de saisie intuitive.

Que vous souhaitiez exécuter une seule entrée précise ou plusieurs ordres (comme le montrent nos configurations de signaux en direct), US100 Fusion offre un contrôle opérationnel total grâce à des paramètres personnalisables. Chaque stratégie est activée ou désactivée indépendamment via des entrées préconfigurées dans les fichiers SET fournis à l'achat. Ces paramètres sont conçus pour s'adapter à différents styles de trading et types de comptes, et sont facilement ajustables si nécessaire.


Achetez 100 US$ de Fusion EA et recevez gratuitement GoldTick EA ! Non applicable aux locations ! Contactez-nous en privé pour plus d'informations.



Voir nos autres produits : Cliquez ici


Le prix augmentera de 100 $ tous les 5 exemplaires vendus, jusqu'à un prix final de 1 100 $.


Principales fonctionnalités :


Trois stratégies intégrées

US100 Fusion propose trois stratégies soigneusement sélectionnées et optimisées, adaptées à la nature de l'évolution des cours du NASDAQ. Chacune d'elles s'adapte à différentes conditions de marché, telles que les tendances, les replis et les zones de volatilité. Elles peuvent être exécutées individuellement ou combinées, selon les préférences de l'utilisateur et la configuration des entrées.


Filtre d'actualités

L'EA est équipé d'un système de filtre d'actualités intégré qui évite automatiquement les transactions lors d'événements économiques majeurs, réduisant ainsi l'exposition au risque en période de forte instabilité. Ce filtre garantit que l'EA ne fonctionne que pendant les périodes de marché plus stables, favorisant ainsi un comportement cohérent pendant les heures de trading actives.


Système de gestion des risques

Du risque extrêmement élevé au risque prudent et faible, US100 Fusion offre une gamme complète de contrôle des risques. Les traders peuvent ajuster la taille des lots, la fréquence des transactions et le comportement de la stratégie en fonction de leur appétence au risque. Que vous tradiez sur un compte à forte croissance, l'EA est structuré pour vous offrir un contrôle total.


Contrôle de l'exécution des ordres

US100 Fusion vous permet de choisir entre passer un ordre unique à la fois ou activer une logique multi-ordres. Cette fonctionnalité rend l'EA adaptable à divers environnements de trading, notamment le scalping ou les stratégies à moyen terme. Ce comportement peut être activé directement dans les paramètres de saisie de l'EA.


Flexibilité de saisie et guide fourni

Pour une expérience fluide, l'EA est entièrement configurable à l'aide des fichiers SET fournis après l'achat. Ces fichiers correspondent aux types de comptes et aux objectifs de trading courants. De plus, un guide de saisie complet est inclus pour aider les utilisateurs à comprendre et à ajuster les paramètres afin d'optimiser leurs performances dans différentes conditions.


Mode de récupération en 3 étapes :

Un élément clé de la logique de protection d'US100 Fusion est son mode de récupération en 3 étapes, qui applique une approche structurée et limitée à la gestion des pertes consécutives :

« Augmente la taille du lot de 0,01 pour un maximum de 6 transactions après une perte, puis réinitialise au lot initial. Un système de récupération linéaire et à faible risque, sans Martingale. »

Cette approche garantit des efforts de récupération proportionnels et contrôlés, sans les risques exponentiels généralement associés aux systèmes de grille ou de Martingale. Elle est conçue pour stabiliser les performances et préserver l'intégrité du compte en période difficile.


Remarques importantes :

  • US100 Fusion est spécifiquement optimisé pour le NASDAQ/US100 (indice au comptant, pas de contrats à terme).
  • L'EA ne repose pas sur l'arbitrage, la Martingale ou les systèmes de grille.
  • Fonctionne avec la plupart des courtiers, environnements à faible spread recommandés (non recommandé pour Exness)
  • Des instructions complètes, des fichiers SET et un guide d'utilisation vous seront fournis après l'achat afin de garantir une configuration et un fonctionnement corrects.
  • Cet EA est destiné aux traders qui comprennent les risques associés au trading algorithmique.




Avis 5
matze1974
132
matze1974 2025.08.08 14:46 
 

I bought the EA a week ago. I tested the EA once on a DEMO and a small real account. Backtests look good. I will report later how it went. Service and support are very good! Thank you and keep it up!

liu000202
756
liu000202 2025.08.06 00:45 
 

Try it out for a few days and the results are good. Keep up the good work

Very good! The first one flipped over the warehouse

maddeekay
58
maddeekay 2025.07.28 07:34 
 

purchased the EA a week ago and so far have 6 trades in profit and no losses (on demo). Only a short period of testing but looks very promising! Great support from the seller and general response time has been 1-2 days which is pretty good. Set files and supplied guide is easy to follow, nice work so far and look forward to your other EAs.

