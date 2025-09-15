DiabloTrade

5

illusion   DiabloTrade Advisor est un outil de day trading très efficace pour les marchés Forex et indices. Notre équipe   Compte général, compte de fonds accessoires, défis liés aux accessoires.  

Pour plus d'informations, veuillez visiter mon profil : https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Reason as Indices are varied instrument in broker, some digits are different and so are contract sizes, you will need expert advise on that. Forex is standard instrument across the board and easier to navigate.

Remise disponible   prix .   Le prix augmentera après le lancement.

Trading à faible risque avec l'indice Diablo 100K : https://www.mql5.com/en/signals/2323378

Compte Diablo FX Signal 100 000 : https://www.mql5.com/en/signals/2316946

Votre page de profil répertorie plus de 10 comptes DiabloTrade, y compris des comptes d'une valeur de plus de 1 000 $, notamment PUPrime, IC et FPMarkets. https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd

Une approche complètement différente du trading.

DiabloTrade est un système de scalping basé sur une grille qui utilise la fonctionnalité stop-loss et intègre des filtres d'actualités et des liquidations programmées comme paramètres de gestion de compte. Au lieu d'augmenter la taille des lots, le système ajoute des positions à des niveaux stratégiques et les liquide au potentiel de hausse maximal.   diable   Il ne s'agit pas d'un système en ligne classique qui ruine votre compte avec des transactions excessives et des risques illimités. Les EA protègent votre compte des événements négatifs en clôturant toutes les transactions et en fixant des niveaux stop-loss (en pourcentage ou en dollars) pour bloquer les transactions jusqu'au lendemain. Ceci est particulièrement utile pour les comptes individuels cherchant à minimiser les pertes quotidiennes.

Diablo Trading   Nous prenons en charge une paire de devises ( USDJPY/EURJPY ) et un indice ( NASDAQ/DAX40 ). Ces quatre produits peuvent être négociés via un compte unique, un compte indice/devise dédié ou quatre comptes distincts, selon les préférences de l'utilisateur. Cela permet aux utilisateurs finaux de profiter d'un large éventail d'opportunités de trading sur plusieurs classes d'actifs. La volatilité du marché et les possibilités d'entrée et de sortie rapides augmentent considérablement la fréquence de négociation des indices.

Diablo Trading   Ce système est utile aussi bien aux investisseurs occasionnels qu'aux investisseurs expérimentés. Les comptes équilibrés permettent une prise de décision rapide et des transactions régulières. Il offre diverses options de saisie (filtrage horaire des actualités, clôture de toutes les transactions le vendredi, perte maximale quotidienne, etc.) pour aider les investisseurs à suivre leurs règles de trading. Il offre également une fonctionnalité permettant de limiter le nombre de positions détenues.

Diablo Trading   Il prend en charge les modes de trading à lots fixes et à solde proportionnel, ajustant automatiquement la taille des lots à mesure que votre solde augmente. Avec une configuration minimale, ce système est prêt à l'emploi. Surveillez attentivement le marché, exploitez les opportunités de trading avec précision, gérez efficacement les risques et exécutez vos transactions avec précision.


Exigences minimales et recommandations

  • Courtiers recommandés : Courtiers offrant de bons spreads et conditions sur les marchés Forex et Indices.
  • Un compte standard est un meilleur choix (ou un compte RAW à faibles frais) car les frais n'ont pas d'impact significatif sur vos profits et vos pertes.
  • Dépôt minimum : 500 $ pour les comptes à effet de levier 1:500.
  • Dépôt initial recommandé : 1 000 $ pour un compte à effet de levier de 1:500.
  • L'effet de levier est de 1:100 ou plus.
  • Type de compte : Garanti.
  • Exécutez votre EA 24h/24 et 7j/7 à l'aide d'un VPS (obligatoire).
Caractéristiques commerciales :
  • Le volume mensuel des transactions de l'indice (DE40/NAS100) a dépassé les 5 000.
  • Plus de 600 transactions de paires de devises (EURJPY/USDJPY) par mois
  • Utiliser des graphiques de 5 minutes
  • Sortie – mécanisme interne, pas d’objectif fixe
  • Le prix du stop loss est-il important ou le pourcentage est-il important ?
  • Installation facile en 5 minutes.
Nouveaux filtres :
  • Possibilité de clôturer toutes les transactions X minutes avant et X minutes après l'annonce des nouvelles rouges/jaunes pour éviter les retards d'annonce
  • Voir le calendrier MQL
  • Possibilité de bloquer de nouvelles actions X minutes avant et X minutes après une publication d'actualité.

Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter par message privé. Les fichiers requis et la documentation complémentaire sont fournis dans les commentaires et les captures d'écran.




Avis 2
Fedgie Aguto
56
Fedgie Aguto 2025.09.17 11:11 
 

A very interesting system, with super support from developer. Very well laid out manual and easy setup with a few set files. Started very profitably on my account so far, looking forward to using this so much. The indices trade very often on it, FX is less number of trades. The backtests are excellent, giving me so much confidence. Has good risk management tools.

Darryl Palma
74
Darryl Palma 2025.09.17 07:25 
 

Diablo is just what I was looking for. Expertly places trades with super profit exits on indices and forex. The stoploss features is fantastic and gives me so much confidence knowing my account is protected by stop. Such an exciting system, so many trades in and out. Have it trading my own personal accounts, will try on prop as well 5⭐ expert. Well worth it.

