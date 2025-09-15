illusion DiabloTrade Advisor est un outil de day trading très efficace pour les marchés Forex et indices. Notre équipe Compte général, compte de fonds accessoires, défis liés aux accessoires.

Une approche complètement différente du trading.



DiabloTrade est un système de scalping basé sur une grille qui utilise la fonctionnalité stop-loss et intègre des filtres d'actualités et des liquidations programmées comme paramètres de gestion de compte. Au lieu d'augmenter la taille des lots, le système ajoute des positions à des niveaux stratégiques et les liquide au potentiel de hausse maximal. diable Il ne s'agit pas d'un système en ligne classique qui ruine votre compte avec des transactions excessives et des risques illimités. Les EA protègent votre compte des événements négatifs en clôturant toutes les transactions et en fixant des niveaux stop-loss (en pourcentage ou en dollars) pour bloquer les transactions jusqu'au lendemain. Ceci est particulièrement utile pour les comptes individuels cherchant à minimiser les pertes quotidiennes.

Diablo Trading Nous prenons en charge une paire de devises ( USDJPY/EURJPY ) et un indice ( NASDAQ/DAX40 ). Ces quatre produits peuvent être négociés via un compte unique, un compte indice/devise dédié ou quatre comptes distincts, selon les préférences de l'utilisateur. Cela permet aux utilisateurs finaux de profiter d'un large éventail d'opportunités de trading sur plusieurs classes d'actifs. La volatilité du marché et les possibilités d'entrée et de sortie rapides augmentent considérablement la fréquence de négociation des indices.

Diablo Trading Ce système est utile aussi bien aux investisseurs occasionnels qu'aux investisseurs expérimentés. Les comptes équilibrés permettent une prise de décision rapide et des transactions régulières. Il offre diverses options de saisie (filtrage horaire des actualités, clôture de toutes les transactions le vendredi, perte maximale quotidienne, etc.) pour aider les investisseurs à suivre leurs règles de trading. Il offre également une fonctionnalité permettant de limiter le nombre de positions détenues.

Diablo Trading Il prend en charge les modes de trading à lots fixes et à solde proportionnel, ajustant automatiquement la taille des lots à mesure que votre solde augmente. Avec une configuration minimale, ce système est prêt à l'emploi. Surveillez attentivement le marché, exploitez les opportunités de trading avec précision, gérez efficacement les risques et exécutez vos transactions avec précision.





Exigences minimales et recommandations

Courtiers recommandés : Courtiers offrant de bons spreads et conditions sur les marchés Forex et Indices.

Un compte standard est un meilleur choix (ou un compte RAW à faibles frais) car les frais n'ont pas d'impact significatif sur vos profits et vos pertes.

Dépôt minimum : 500 $ pour les comptes à effet de levier 1:500.

Dépôt initial recommandé : 1 000 $ pour un compte à effet de levier de 1:500.

L'effet de levier est de 1:100 ou plus.

Type de compte : Garanti.

Exécutez votre EA 24h/24 et 7j/7 à l'aide d'un VPS (obligatoire).