BitAlgoX

4

BitAlgoX – Expert Advisor pour BTCUSD


Présentation :

BitAlgoX est un Expert Advisor MQL5 hautement spécialisé, conçu exclusivement pour le trading BTCUSD. Il regroupe quatre stratégies intégrées soigneusement calibrées, adaptées spécifiquement à la volatilité et au comportement unique du Bitcoin face au dollar américain. Chaque stratégie a été développée en tenant compte des variations de prix des cryptomonnaies, que ce soit lors de marchés en tendance, d'événements d'actualité importants ou de fluctuations, vous offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour interagir avec le marché dans de multiples conditions.

BitAlgoX fonctionne sur la base de paramètres définis par l'utilisateur. Ces paramètres sont contrôlés par des fichiers fournis après l'achat, ce qui permet une personnalisation fluide et un déploiement aisé. Que vous exécutiez l'EA sur un terminal à graphique unique ou sur plusieurs environnements d'hébergement virtuel, sa conception reste efficace et cohérente.


Le prix augmentera de 100 $ tous les 5 exemplaires vendus, jusqu'à un prix final de 1 400 $.

Principales fonctionnalités :

4 stratégies BTCUSD intégrées :

Chaque stratégie est conçue pour une situation de marché spécifique. Elles peuvent être utilisées individuellement ou combinées, selon votre approche de trading. Parmi celles-ci, on trouve la logique de cassure du momentum, la capture de retournement intraday, le scalping dynamique et un algorithme hybride optimisé pour les pics de volatilité typiques du BTC.


Entrées personnalisables (fichiers d'ensemble fournis) :

Lors de l'achat, vous recevrez des fichiers d'ensemble soigneusement optimisés pour différents types de marchés et niveaux de risque. Ces fichiers sont conçus pour vous guider efficacement dans votre configuration sans nécessiter de connaissances avancées en EA.


Filtre d'actualités :

BitAlgoX intègre un filtre d'actualités qui permet à l'EA de suspendre les transactions lors d'annonces économiques à fort impact. Cela permet de réduire l'exposition aux fluctuations de prix erratiques et aux dérapages souvent observés lors de tels événements.


Système de gestion des risques :

Des profils de risque extrêmement élevés aux plus conservateurs, BitAlgoX prend en charge le dimensionnement dynamique des lots, les lots fixes statiques et le contrôle manuel des paramètres de risque. Les utilisateurs peuvent basculer entre le mode ordre unique et le mode ordres multiples, comme le montrent les signaux en direct de l'EA. Cela vous permet de trader avec une exécution simple et claire, ou d'appliquer des entrées superposées avec une logique précise.


Contrôle des ordres :

Vous pouvez configurer BitAlgoX pour qu'il fonctionne selon l'un des modes suivants :

  • Mode ordre unique : Passe un ordre à la fois, idéal pour les configurations à faible risque ou pour les entreprises indépendantes.
  • Mode ordres multiples : Intervient simultanément sur plusieurs positions, utile pour capter la volatilité rapide du Bitcoin, comme le montrent les signaux en temps réel.


Mode de récupération en 3 étapes :

Un système de récupération contrôlé et linéaire est intégré au cœur de BitAlgoX.

Mode de récupération en 3 étapes :

  • Après une transaction perdante, l'EA augmente la taille du lot de 0,01 pour un maximum de 3 transactions consécutives.
  • En cas de récupération réussie ou après 3 étapes, l'EA revient à la taille du lot d'origine.
  • Ce système n'utilise ni la méthode Martingale ni la méthode de doublement. Il applique plutôt une méthode de progression à faible risque conçue pour gérer efficacement les pertes tout en évitant une exposition exponentielle.


Facilité d'installation et assistance complète :

Une assistance complète est fournie après l'achat sous forme de documentation et de fichiers d'entrée préconfigurés. Ces derniers constituent un guide pratique pour vous aider à comprendre et à déployer chaque stratégie comme prévu. Toutes les variables de configuration sont présentées dans l'onglet « Entrées », offrant une grande flexibilité tout en restant accessible aux débutants.


Compatibilité des courtiers:

  • Fonctionne avec la plupart des courtiers, environnements à faible spread recommandés (non recommandé pour Exness)



Avis 4
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
584
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS 2025.08.12 12:52 
 

I just have to thank you and say that this EA is excellent

freedom fighter
79
freedom fighter 2025.08.12 09:02 
 

Running backtest by my own with positive results. Interested in how it gonna works on live account. Supports is kinda good

franbal05
60
franbal05 2025.08.04 14:36 
 

Good expert with accurate signals and the author is kind, cooperative and quick to respond

