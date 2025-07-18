GoldTick EA est un Expert Advisor robuste et flexible, conçu exclusivement pour le trading de l'or XAUUSD. Conçu avec une attention particulière portée au comportement du marché et à la structure de prix spécifiques à l'or, cet EA intègre deux stratégies internes performantes qui fonctionnent harmonieusement ou indépendamment selon votre configuration. Que vous soyez un trader prudent ou un stratège à haute fréquence, GoldTick EA vous offre les outils nécessaires pour maîtriser pleinement votre comportement d'exécution tout en maintenant une surveillance rigoureuse des risques.





Cœur à double stratégie

GoldTick EA intègre deux stratégies algorithmiques, chacune adaptée aux conditions de marché spécifiques au trading de l'or. Ces stratégies ne sont pas génériques, mais reposent sur des tests de données approfondis et sur des pratiques de trading sur l'or. L'EA applique ces stratégies de manière dynamique en fonction de vos choix d'entrée, vous permettant ainsi d'adopter une approche sur mesure adaptée à votre style de trading.





Entrées entièrement configurables

L'EA est piloté par les entrées, vous offrant un contrôle total sur son fonctionnement. De la logique d'entrée aux paramètres de risque, tout est réglable depuis le panneau de saisie de l'EA. Après l'achat, vous recevrez des fichiers d'ensemble détaillés correspondant à différents profils de risque et approches stratégiques. Ces fichiers d'ensemble ont été spécialement créés pour réduire les approximations et simplifier la configuration.

Chaque entrée est expliquée dans le guide d'utilisation fourni après l'achat, ce qui facilite l'adaptation de l'EA à la taille de votre compte, aux conditions du courtier et à votre appétence au risque.





Intégration du filtre d'actualités

GoldTick intègre un filtre d'actualités, lui permettant d'éviter les transactions lors d'événements d'actualité à fort impact. Vous pouvez le configurer pour suspendre les transactions quelques minutes avant et après les publications, réduisant ainsi l'exposition à une forte volatilité et à des pics imprévisibles. Ce filtre améliore l'adaptabilité de l'EA aux conditions de marché réelles, où les données fondamentales peuvent perturber les stratégies techniques.





Système de gestion des risques

GoldTick propose des options de gestion des risques échelonnées permettant aux traders de définir leur propre niveau de confort, allant du risque extrêmement élevé au risque faible. Ce système flexible ajuste la taille des lots, le comportement SL/TP et le volume d'exécution des ordres en fonction de votre tolérance au risque.

Utilisez le mode Ordre unique si vous préférez un trading de précision avec une seule entrée par signal.

Utilisez le mode Ordres multiples si vous souhaitez que l'EA s'adapte aux transactions et optimise les mouvements de momentum, comme illustré dans les comptes de signaux en direct.

Ces configurations sont toutes gérées par des entrées, vous offrant un contrôle total sans avoir à modifier le code.





Mode de récupération en 3 étapes

GoldTick EA dispose d'un système de récupération intelligent, sans Martingale :

Mode de récupération en 3 étapes :

Augmente la taille du lot de 0,01 pour un maximum de 3 transactions après une perte, puis réinitialise le lot initial.

Ce système de récupération linéaire et à faible risque, sans logique Martingale, offre une résilience accrue lors de transactions perdantes consécutives, sans exposer votre compte à des augmentations exponentielles du lot.





