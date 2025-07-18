GoldTick

3.33

GoldTick EA — Conçu avec précision pour XAUUSD

GoldTick EA est un Expert Advisor robuste et flexible, conçu exclusivement pour le trading de l'or XAUUSD. Conçu avec une attention particulière portée au comportement du marché et à la structure de prix spécifiques à l'or, cet EA intègre deux stratégies internes performantes qui fonctionnent harmonieusement ou indépendamment selon votre configuration. Que vous soyez un trader prudent ou un stratège à haute fréquence, GoldTick EA vous offre les outils nécessaires pour maîtriser pleinement votre comportement d'exécution tout en maintenant une surveillance rigoureuse des risques.


Achetez AllPair Engine EA et recevez GoldTick EA gratuitement ! Non applicable aux locations ! Contactez-nous en privé pour plus d'informations.


Voir nos autres produits : Cliquez ici.


Le prix augmentera de 100 $ tous les 10 exemplaires vendus, jusqu'à un prix final de 1 200 $.


Cœur à double stratégie

GoldTick EA intègre deux stratégies algorithmiques, chacune adaptée aux conditions de marché spécifiques au trading de l'or. Ces stratégies ne sont pas génériques, mais reposent sur des tests de données approfondis et sur des pratiques de trading sur l'or. L'EA applique ces stratégies de manière dynamique en fonction de vos choix d'entrée, vous permettant ainsi d'adopter une approche sur mesure adaptée à votre style de trading.


Entrées entièrement configurables

L'EA est piloté par les entrées, vous offrant un contrôle total sur son fonctionnement. De la logique d'entrée aux paramètres de risque, tout est réglable depuis le panneau de saisie de l'EA. Après l'achat, vous recevrez des fichiers d'ensemble détaillés correspondant à différents profils de risque et approches stratégiques. Ces fichiers d'ensemble ont été spécialement créés pour réduire les approximations et simplifier la configuration.

Chaque entrée est expliquée dans le guide d'utilisation fourni après l'achat, ce qui facilite l'adaptation de l'EA à la taille de votre compte, aux conditions du courtier et à votre appétence au risque.


Intégration du filtre d'actualités

GoldTick intègre un filtre d'actualités, lui permettant d'éviter les transactions lors d'événements d'actualité à fort impact. Vous pouvez le configurer pour suspendre les transactions quelques minutes avant et après les publications, réduisant ainsi l'exposition à une forte volatilité et à des pics imprévisibles. Ce filtre améliore l'adaptabilité de l'EA aux conditions de marché réelles, où les données fondamentales peuvent perturber les stratégies techniques.


Système de gestion des risques

GoldTick propose des options de gestion des risques échelonnées permettant aux traders de définir leur propre niveau de confort, allant du risque extrêmement élevé au risque faible. Ce système flexible ajuste la taille des lots, le comportement SL/TP et le volume d'exécution des ordres en fonction de votre tolérance au risque.

  • Utilisez le mode Ordre unique si vous préférez un trading de précision avec une seule entrée par signal.
  • Utilisez le mode Ordres multiples si vous souhaitez que l'EA s'adapte aux transactions et optimise les mouvements de momentum, comme illustré dans les comptes de signaux en direct.

Ces configurations sont toutes gérées par des entrées, vous offrant un contrôle total sans avoir à modifier le code.


Mode de récupération en 3 étapes

GoldTick EA dispose d'un système de récupération intelligent, sans Martingale :

Mode de récupération en 3 étapes :

  • Augmente la taille du lot de 0,01 pour un maximum de 3 transactions après une perte, puis réinitialise le lot initial. 
Ce système de récupération linéaire et à faible risque, sans logique Martingale, offre une résilience accrue lors de transactions perdantes consécutives, sans exposer votre compte à des augmentations exponentielles du lot.


Ce que vous recevrez après l'achat

  • Guide de saisie complet et documentation pour configurer et comprendre chaque paramètre.
  • Plusieurs fichiers d'ensemble testés pour différents niveaux de risque et stratégies.
  • Instructions pour l'activation du filtre d'actualités, les paramètres du courtier, etc.
  • Fonctionne avec la plupart des courtiers, environnements à faible spread recommandés (non recommandé pour Exness)



Avis 9
Sergey Porphiryev
1788
Sergey Porphiryev 2025.09.06 13:46 
 

Gold Tick has really impressed me for the second week in a row!!

I see low ratings in the reviews…

and I think that here in the MQL community there are a lot of people who don’t know how to manage risks on their own. And the automatic systems that every developer builds into their EAs create a dangerous illusion of safety… which then leads to crashes and major disappointments.

Although the EA itself usually trades just like in the backtests — i.e., within the expected range.

Andreas Blach
344
Andreas Blach 2025.08.10 11:28 
 

This EA runs on two Live Accounts.In both accounts this EA trades at different times.The trades have always a short TP but a long SL. This is the reason, because the DD ist sometimes higher then 35% This EA runs now 14 days and this EA trades like in the back test. My live accounts are at I Market and Roboforex. The different Trades are the result from the Priceaction. Roboforex has a higher delay and refresh his Prices not as often as I Market. It do matter, on which Broker this EA runs.

Mihai catalin Stoica
77
Mihai catalin Stoica 2025.07.31 07:39 
 

he EA is incredible. It demonstrates its potential in backtests, but day after day, in demo or real-life situations, it shows you what it's capable of. Incredible results, and even though it makes a few trades, they're winners, and that's what counts toward the broker's spread or commissions. Congratulations to the creator, great work.

Produits recommandés
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
EA Dynamic Pulsar MT5
Ruslan Pishun
Experts
Trading strategy: Scalping. Trading on impulses in automatic trading has been used for a long time and the scheme is not new to traders. It is difficult to catch such moments manually, but the adviser copes instantly. Automated trading uses 2 approaches to trade in such cases: look for pullbacks after impulses. trade in the direction of momentum. The search for entry points is done like this: the adviser measures the rate of price change for which this change should occur, if the conditions for
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Experts
This robot is based on an MACD strategy for trending markets. The description of the strategy can be found on the attached youtube video. The video explains the strategy and shows a basic backtest and optimisation on a few symbols. It is advised to carry out a a backetst and optimisation of your own before using the robot. The video can be found at >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp ;
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA
Hendrik Lodewyk Coetsee
Experts
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA The SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA is a precision-crafted Expert Advisor built solely for the Volatility over Crash 750 index. Designed to pursue consistent, long-term account growth, this EA employs a carefully tuned strategy that aligns with the distinct dynamics of this market. For best results, we recommend operating it on a Virtual Private Server (VPS) with a starting balance of at least $300 on default settings. Tailored for traders who value steady
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
Experts
Exp-TickSniper - scalpeur de ticks à   grande vitesse avec sélection automatique des paramètres pour chaque paire de devises automatiquement. Vous rêvez d'un conseiller qui calculera automatiquement les paramètres de trading ? Optimisé et réglé automatiquement ? La version complète du système pour MetaTrader 4:       TickSniper   scalper   pour MetaTrader 4 TickSniper - Description complète       + DÉMO + PDF L'EA a été développé sur la base de l'expérience acquise en près de 10 ans de program
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Experts
Golden Harvest MT5 automated trading system is a trading system for trading gold. by default of the variables for gold trading by using the function of Indicator Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 using the martingale trading method. Coupled with the use of the neural network, the main body of finding good trading positions is mainly using bb based on twenty years of backtesting. Get satisfactory trading results, safe in trading gold, at 15 minutes intervals, users can immediately trade
DAX H1 5stars MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 5 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
DAX M30 5Eas MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 5 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Its Volatility is your Opportunity
Marta Gonzalez
Experts
Sometimes the market becomes volatile and we need algorithms that operate this volatility regardless of its direction. This system tries to take advantage in moments of high volatility. It has 5 levels of input filters that it is recommended to adjust depending on the volatility, the average value would be mode 3, below the sensitivity decreases, above it increases. You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
DAX H1 3stars MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
DAX M30 3Eas MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Ajout de la possibilité de modifier la taille du lot et de rendre l’EA aussi abordable que possible. En l’achetant, vous bénéficierez du support et des futures mises à jour. Merci de soutenir son évolution. Ce robot de trading est prêt à l'emploi. AussiePrecision est un Expert Advisor (EA) sensible au temps pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour la paire de devises AUD/USD. Il est conçu pour exécuter des opérations à des moments prédéfinis et contrôlés, ce qui le rend idéal pour les traders
Smart Breakout Zones EA
Jhay Are Budomo
Experts
Smart Breakout Zones EA – London Breakout Simplifié Prix de lancement : Seulement 50 $ (le prix augmentera à chaque achat – verrouillez votre copie dès aujourd’hui !) Le Smart Breakout Zones EA est un système de trading entièrement automatisé du London Breakout, conçu pour les traders qui recherchent des opportunités régulières durant la session la plus volatile de la journée. Que vous soyez débutant ou expérimenté, cet EA vous apporte un avantage simple, professionnel et sans stress. Pourquoi
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! RSI Grid est basé sur les conditions de surachat et de survente RSI et ouvre une grille lorsque le commerce est du côté perdant du marché. Le RSI fournit aux traders techniques des signaux sur la dynamique des prix haussière et baissière, et il est souvent tracé sous le graphique du prix d'un actif. Un actif est
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experts
Le robot de trading VR Black Box est basé sur la stratégie de suivi de tendance populaire et éprouvée. Au cours de plusieurs années, il a été amélioré sur les comptes de trading en direct grâce à des mises à jour régulières et à l'introduction de nouvelles idées. Grâce à cela, VR Black Box est devenu un robot de trading puissant et unique qui peut impressionner aussi bien les traders débutants que expérimentés. Afin de se familiariser avec le robot et d'évaluer son efficacité, il suffit de l'ins
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Experts
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx   is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx   Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market con
Gold Dragon Bot mt5
Ramil Minniakhmetov
4 (14)
Experts
DRAGON D'OR pas de grille! Pas de martingale! Pas Scalper! Conseiller expert en tendances informatiques.  Gold Dragon utilise une stratégie qui capitalise sur certaines tendances du marché et identifie les périodes de consolidation du marché qui se formeront avant une cassure. L'EA placera des ordres en attente au-dessus et au-dessous de ces niveaux de consolidation et est très efficace pour capter les mouvements de prix importants lors de ces cassures. L'EA peut passer plusieurs commandes mai
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.89 (9)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Plus de l'auteur
Gold Throne
DRT Circle
4.33 (6)
Experts
Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
Cybrus AI
DRT Circle
3.67 (3)
Experts
Cybrus AI - XAUUSD EA Cybrus AI est un système de trading automatisé méticuleusement conçu, spécialement conçu pour le trading de la paire XAU/USD (OR). La volatilité inhérente au trading de l'or exige une grande précision, une analyse complète et des stratégies de gestion des risques rigoureuses. Cybrus AI Expert Advisor intègre efficacement ces composants essentiels dans une solution de trading sophistiquée visant à optimiser les transactions sur l'or. Cybrus AI intègre des stratégies intell
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
AllPair Engine
DRT Circle
3.83 (6)
Experts
AllPair Engine – EA multi-stratégies pour les principales paires de devises | AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY Description AllPair Engine est un Expert Advisor de précision conçu pour fonctionner sur six paires de devises majeures du Forex. Plutôt que d'adopter une approche de trading universelle, cet EA intègre six stratégies uniques, chacune soigneusement structurée autour des tendances comportementales d'une paire de devises spécifique : AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF e
BitAlgoX
DRT Circle
4 (4)
Experts
BitAlgoX – Expert Advisor pour BTCUSD Présentation : BitAlgoX est un Expert Advisor MQL5 hautement spécialisé, conçu exclusivement pour le trading BTCUSD. Il regroupe quatre stratégies intégrées soigneusement calibrées, adaptées spécifiquement à la volatilité et au comportement unique du Bitcoin face au dollar américain. Chaque stratégie a été développée en tenant compte des variations de prix des cryptomonnaies, que ce soit lors de marchés en tendance, d'événements d'actualité importants ou d
US100 Fusion
DRT Circle
4.2 (5)
Experts
US100 Fusion – Expert Advisor pour NASDAQ (US100) Moteur de trading de précision avec fonctionnalité multi-stratégies Présentation : US100 Fusion est un Expert Advisor (EA) spécialisé, développé spécifiquement pour le trading de l'indice NASDAQ (US100) sur la plateforme MetaTrader 5. Il intègre trois stratégies uniques et intégrées en interne, chacune conçue pour gérer la volatilité et le comportement technique de l'US100. Ce système multicouche offre aux traders une flexibilité et une adaptab
GoldTick MT4
DRT Circle
Experts
GoldTick EA — Conçu avec précision pour XAUUSD GoldTick EA est un Expert Advisor robuste et flexible, conçu exclusivement pour le trading de l'or XAUUSD. Conçu avec une attention particulière portée au comportement du marché et à la structure de prix spécifiques à l'or, cet EA intègre deux stratégies internes performantes qui fonctionnent harmonieusement ou indépendamment selon votre configuration. Que vous soyez un trader prudent ou un stratège à haute fréquence, GoldTick EA vous offre les out
GBP Gods
DRT Circle
Experts
Conseiller expert GBP Gods pour la paire GBPUSD GBP Gods est un expert-conseil (EA) sophistiqué qui intègre une variété de stratégies avancées pour optimiser l'exécution des transactions à court et à long terme. Il utilise un système de gestion du capital robuste pour protéger les investissements, garantissant que chaque transaction est protégée par un Stop Loss et un Take Profit, tout en exécutant une transaction à la fois pour maintenir une gestion efficace du capital. En plus d'analyser le
AllPair Engine MT4
DRT Circle
5 (3)
Experts
AllPair Engine – EA multi-stratégies pour les principales paires de devises | AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY Description AllPair Engine est un Expert Advisor de précision conçu pour fonctionner sur six paires de devises majeures du Forex. Plutôt que d'adopter une approche de trading universelle, cet EA intègre six stratégies uniques, chacune soigneusement structurée autour des tendances comportementales d'une paire de devises spécifique : AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF
Cybrus AI MT4
DRT Circle
Experts
Cybrus AI - XAUUSD EA Cybrus AI est un système de trading automatisé méticuleusement conçu, spécialement conçu pour le trading de la paire XAU/USD (OR). La volatilité inhérente au trading de l'or exige une grande précision, une analyse complète et des stratégies de gestion des risques rigoureuses. Cybrus AI Expert Advisor intègre efficacement ces composants essentiels dans une solution de trading sophistiquée visant à optimiser les transactions sur l'or. Cybrus AI intègre des stratégies intell
US100 Fusion MT4
DRT Circle
Experts
US100 Fusion – Expert Advisor pour NASDAQ (US100) Moteur de trading de précision avec fonctionnalité multi-stratégies Présentation : US100 Fusion est un Expert Advisor (EA) spécialisé, développé spécifiquement pour le trading de l'indice NASDAQ (US100) sur la plateforme MetaTrader 5. Il intègre trois stratégies uniques et intégrées en interne, chacune conçue pour gérer la volatilité et le comportement technique de l'US100. Ce système multicouche offre aux traders une flexibilité et une adaptab
GBP Gods MT4
DRT Circle
Experts
Conseiller expert GBP Gods pour la paire GBPUSD GBP Gods est un expert-conseil (EA) sophistiqué qui intègre une variété de stratégies avancées pour optimiser l'exécution des transactions à court et à long terme. Il utilise un système de gestion du capital robuste pour protéger les investissements, garantissant que chaque transaction est protégée par un Stop Loss et un Take Profit, tout en exécutant une transaction à la fois pour maintenir une gestion efficace du capital. En plus d'analyser le
BitAlgoX MT4
DRT Circle
Experts
BitAlgoX – Expert Advisor pour BTCUSD Présentation : BitAlgoX est un Expert Advisor MQL5 hautement spécialisé, conçu exclusivement pour le trading BTCUSD. Il regroupe quatre stratégies intégrées soigneusement calibrées, adaptées spécifiquement à la volatilité et au comportement unique du Bitcoin face au dollar américain. Chaque stratégie a été développée en tenant compte des variations de prix des cryptomonnaies, que ce soit lors de marchés en tendance, d'événements d'actualité importants ou de
Filtrer:
Sergey Porphiryev
1788
Sergey Porphiryev 2025.09.06 13:46 
 

Gold Tick has really impressed me for the second week in a row!!

I see low ratings in the reviews…

and I think that here in the MQL community there are a lot of people who don’t know how to manage risks on their own. And the automatic systems that every developer builds into their EAs create a dangerous illusion of safety… which then leads to crashes and major disappointments.

Although the EA itself usually trades just like in the backtests — i.e., within the expected range.

echodyneusa
377
echodyneusa 2025.09.04 06:58 
 

THE AUTHOR IS LYING IN THE DESCRIPTION AEAR OF THE PRODUCT. THERE IS NOWHERE IN INPUT THAT ONE CAN SET MULTI ORDERS MODE OR SINGLE ORDER MODE.

DRT Circle
4155
Réponse du développeur Phathutshedzo Tshivhasa 2025.09.04 07:22
It is very important to read the guide even on Gold Throne you never received any set files or instructions and worse part you didn't even bother to even read the description with understanding that EA is a grid EA, your reviews I find them childish. I wonder what is your age. The only challenge that this EA is the RR which is going to be updated by the end of this week. It's very disappointing to the whole world that I am childish and I don't read
akira1212
137
akira1212 2025.08.19 06:09 
 

This is a very dangerous EA. My account went bankrupt within 20 days of using it. The losses are 10-20 times greater than the profits, so unless you have a very high win rate, you won't see any profits. It was just rubbish to me. I'll never use it again.

DRT Circle
4155
Réponse du développeur Phathutshedzo Tshivhasa 2025.09.06 15:41
You can now set RR manually by imputs TP and SL are now available by imputs
Andreas Blach
344
Andreas Blach 2025.08.10 11:28 
 

This EA runs on two Live Accounts.In both accounts this EA trades at different times.The trades have always a short TP but a long SL. This is the reason, because the DD ist sometimes higher then 35% This EA runs now 14 days and this EA trades like in the back test. My live accounts are at I Market and Roboforex. The different Trades are the result from the Priceaction. Roboforex has a higher delay and refresh his Prices not as often as I Market. It do matter, on which Broker this EA runs.

Raoul Paul Xavier De Jong
1319
Raoul Paul Xavier De Jong 2025.08.08 01:23 
 

Garbage EA, fake reviews here!! Just to get free EA. MLQ5 is riddled with CRAP EA!

Nag19
64
Nag19 2025.08.01 13:23 
 

After backtesting and I added the EA to live account and it did not trade for few days, the developer clarified all the doubts, asked me to wait... This EA trades only when the conditions are right. So far three trades all are positive. Good Support and EA is good.

Update (8/19):

The EA is generating many profitable trades; however, one or two large losses tend to wipe out all accumulated gains, leaving the account in an overall loss. The main issue is that the risk–reward ratio is not favorable. I am currently trading with a fixed lot size, and in some cases, the recovery trades also lead to significant losses. At present, I am waiting for the EA to recover the drawdown.

The developer has acknowledged the issue and confirmed that he is working on a fix. He has been responsive, which I appreciate. I will update my review based on the performance in the upcoming days once the new version is released.

Mihai catalin Stoica
77
Mihai catalin Stoica 2025.07.31 07:39 
 

he EA is incredible. It demonstrates its potential in backtests, but day after day, in demo or real-life situations, it shows you what it's capable of. Incredible results, and even though it makes a few trades, they're winners, and that's what counts toward the broker's spread or commissions. Congratulations to the creator, great work.

Phuah Heng
654
Phuah Heng 2025.07.30 12:28 
 

Good support.

Hans Huber
219
Hans Huber 2025.07.28 07:04 
 

So far a very good result also in live account. Update i change the rating now because the Sl is very big you need round about more then 20 wins for 1 lose trade so far i got 1 SL hit one was very close and now the next sl hit is very close! So in total i am still in minus and when i become the next sl hit then i think this EA is not profitable at all!

Répondre à l'avis