Pipsator MT5

L'indicateur affiche la direction de la tendance, les points d'entrée et les points de sortie les plus appropriés pour les transactions. Il affiche également des statistiques sur tous les signaux pour améliorer l'analyse des trades.

Version de l'indicateur pour MT4

Caractéristiques

  • Cet indicateur ne se redessine pas.
  • Il peut être utilisé pour trader n'importe quel actif : cryptomonnaies, actions, métaux, indices, matières premières et devises.
  • Fonctionne sur tous les cadres temporels.
  • Les signaux d'entrée apparaissent à l'ouverture d'une nouvelle bougie.
  • Les signaux de sortie sont approximatifs, car vous pouvez souvent clôturer une transaction avec un profit plus important.
  • Un panneau détaillé de statistiques des transactions est affiché dans le coin supérieur gauche, pouvant être réduit.
  • Affiche la direction de la tendance sur les cadres temporels de M1 à W1.
  • Code léger qui ne surcharge pas ou ne ralentit pas le terminal.
  • Pour ne pas manquer les signaux d'entrée, vous pouvez recevoir des notifications via une fenêtre d'alerte et des notifications push.
  • Convient aux utilisateurs de tous niveaux, des débutants aux experts.

Panneau de Statistiques

  • Nombre de jours à partir desquels l'historique des signaux est pris.
  • Nombre total de signaux pour lesquels des statistiques sont fournies.
  • Ratio des signaux rentables par rapport aux signaux perdants.
  • Pourcentage de signaux rentables par rapport au total.
  • Profit moyen par signal.
  • Profit total de tous les signaux.
  • Perte moyenne par signal.
  • Perte totale de tous les signaux.
  • Dernier ping vers le serveur du courtier.
  • Écart actuel (spread).
  • Direction de la tendance (HAUT/BAS) sur les cadres temporels de M1 à W1.

Paramètres de Configuration

  • "Period" : Sensibilité de l'indicateur.
  • "Font size" : Taille de la police pour le panneau de statistiques.
  • "Show line" : Activer/désactiver l'affichage de la ligne de tendance.
  • "Show circles" : Activer/désactiver l'affichage des cercles lors d'un changement de tendance.
  • "Show entry/exit" : Activer/désactiver l'affichage des points d'entrée et de sortie du marché.
  • "Show statistics" : Activer/désactiver l'affichage du panneau de statistiques des signaux dans le coin supérieur gauche du graphique.
  • "Use alert notification" : Activer/désactiver la fenêtre pop-up avec notification sonore.
  • "Use push notification" : Activer/désactiver les notifications push.


Plus de l'auteur
Trend Analyser MT4
Yuriy Lyachshenko
Indicateurs
L'indicateur indique les points d'entrée et de sortie les plus appropriés pour les trades. Il affiche également des données statistiques sur tous les signaux pour une meilleure analyse de trading. Avec cet indicateur, vous pourrez mieux comprendre le marché. Dès que la force de la tendance commence à faiblir (cela sera affiché sur le panneau), la ligne de tendance tendra vers une position horizontale - c'est un signal de sortie du trade. Version de l'indicateur pour MT5 Caractéristiques Cet in
PulseTrend MT5
Yuriy Lyachshenko
Indicateurs
L'indicateur affiche la direction de la tendance, les flèches d'entrée et les points de sortie les plus appropriés pour les transactions. Les statistiques de tous les signaux sont également affichées pour une meilleure analyse des transactions. Version de l'indicateur pour MT4 Caractéristiques Cet indicateur ne se redessine pas. Il peut être utilisé pour négocier tous types d'actifs : cryptomonnaies, actions, métaux, indices, matières premières et devises. Il fonctionne sur toutes les période
Flat finder MT4
Yuriy Lyachshenko
Indicateurs
Cet indicateur détecte un flat et peint la zone trouvée avec un rectangle coloré. L'idée principale de cet indicateur est de détecter un plat lorsque le prix remplit une certaine zone sur le graphique. Paramètres d'entrée : Color rectangle - couleur du rectangle à ombrer. Bars in rectangle - nombre minimum autorisé de barres dans un rectangle. Density in % - densité de l'aplat, définie en pourcentage de la surface du rectangle.
Optimum Points MT4
Yuriy Lyachshenko
Indicateurs
L'indicateur montre la direction de la tendance sur plusieurs périodes dans une seule fenêtre. Si la tendance de plusieurs périodes coïncide, des flèches sont dessinées. Vous pouvez également passer à l'histogramme, qui indique la tendance sur la période actuelle. L'indicateur dessine des points d'entrée et des points de sortie approximatifs sur le graphique. Attention : comme l'indicateur est multi-frames, lorsqu'il est utilisé dans le testeur de stratégie, les cotations pour toutes les pério
PulseTrend MT4
Yuriy Lyachshenko
Indicateurs
L'indicateur affiche la direction de la tendance, les flèches d'entrée et les points de sortie les plus appropriés pour les transactions. Les statistiques de tous les signaux sont également affichées pour une meilleure analyse des transactions. Version de l'indicateur pour MT5 Caractéristiques Cet indicateur ne se redessine pas. Il peut être utilisé pour négocier tous types d'actifs : cryptomonnaies, actions, métaux, indices, matières premières et devises. Il fonctionne sur toutes les période
Pipsator MT4
Yuriy Lyachshenko
Indicateurs
L'indicateur affiche la direction de la tendance, les points d'entrée et les points de sortie les plus appropriés pour les transactions. Il affiche également des statistiques sur tous les signaux pour améliorer l'analyse des trades. Version de l'indicateur pour MT5 Caractéristiques Cet indicateur ne se redessine pas. Il peut être utilisé pour trader n'importe quel actif : cryptomonnaies, actions, métaux, indices, matières premières et devises. Fonctionne sur tous les cadres temporels. Les signa
Flat finder
Yuriy Lyachshenko
Indicateurs
Cet indicateur détecte un flat et peint la zone trouvée avec un rectangle coloré. L'idée principale de cet indicateur est de détecter un plat lorsque le prix remplit une certaine zone sur le graphique. Paramètres d'entrée : Color rectangle - couleur du rectangle à ombrer. Bars in rectangle - nombre minimum autorisé de barres dans un rectangle. Density in % - densité de l'aplat, définie en pourcentage de la surface du rectangle.
Optimum Points MT5
Yuriy Lyachshenko
Indicateurs
L'indicateur montre la direction de la tendance sur plusieurs périodes dans une seule fenêtre. Si la tendance de plusieurs périodes coïncide, des flèches sont dessinées. Vous pouvez également passer à l'histogramme, qui indique la tendance sur la période actuelle. L'indicateur dessine des points d'entrée et des points de sortie approximatifs sur le graphique. Attention : comme l'indicateur est multi-frames, lorsqu'il est utilisé dans le testeur de stratégie, les cotations pour toutes les pério
Trend Analyser MT5
Yuriy Lyachshenko
Indicateurs
L'indicateur indique les points d'entrée et de sortie les plus appropriés pour les trades. Il affiche également des données statistiques sur tous les signaux pour une meilleure analyse de trading. Avec cet indicateur, vous pourrez mieux comprendre le marché. Dès que la force de la tendance commence à faiblir (cela sera affiché sur le panneau), la ligne de tendance tendra vers une position horizontale - c'est un signal de sortie du trade. Version de l'indicateur pour MT4 Caractéristiques Cet in
