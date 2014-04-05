Pipsator MT5
- Indicateurs
- Yuriy Lyachshenko
- Version: 1.0
- Activations: 10
L'indicateur affiche la direction de la tendance, les points d'entrée et les points de sortie les plus appropriés pour les transactions. Il affiche également des statistiques sur tous les signaux pour améliorer l'analyse des trades.
Version de l'indicateur pour MT4
Caractéristiques
- Cet indicateur ne se redessine pas.
- Il peut être utilisé pour trader n'importe quel actif : cryptomonnaies, actions, métaux, indices, matières premières et devises.
- Fonctionne sur tous les cadres temporels.
- Les signaux d'entrée apparaissent à l'ouverture d'une nouvelle bougie.
- Les signaux de sortie sont approximatifs, car vous pouvez souvent clôturer une transaction avec un profit plus important.
- Un panneau détaillé de statistiques des transactions est affiché dans le coin supérieur gauche, pouvant être réduit.
- Affiche la direction de la tendance sur les cadres temporels de M1 à W1.
- Code léger qui ne surcharge pas ou ne ralentit pas le terminal.
- Pour ne pas manquer les signaux d'entrée, vous pouvez recevoir des notifications via une fenêtre d'alerte et des notifications push.
- Convient aux utilisateurs de tous niveaux, des débutants aux experts.
Panneau de Statistiques
- Nombre de jours à partir desquels l'historique des signaux est pris.
- Nombre total de signaux pour lesquels des statistiques sont fournies.
- Ratio des signaux rentables par rapport aux signaux perdants.
- Pourcentage de signaux rentables par rapport au total.
- Profit moyen par signal.
- Profit total de tous les signaux.
- Perte moyenne par signal.
- Perte totale de tous les signaux.
- Dernier ping vers le serveur du courtier.
- Écart actuel (spread).
- Direction de la tendance (HAUT/BAS) sur les cadres temporels de M1 à W1.
Paramètres de Configuration
- "Period" : Sensibilité de l'indicateur.
- "Font size" : Taille de la police pour le panneau de statistiques.
- "Show line" : Activer/désactiver l'affichage de la ligne de tendance.
- "Show circles" : Activer/désactiver l'affichage des cercles lors d'un changement de tendance.
- "Show entry/exit" : Activer/désactiver l'affichage des points d'entrée et de sortie du marché.
- "Show statistics" : Activer/désactiver l'affichage du panneau de statistiques des signaux dans le coin supérieur gauche du graphique.
- "Use alert notification" : Activer/désactiver la fenêtre pop-up avec notification sonore.
- "Use push notification" : Activer/désactiver les notifications push.