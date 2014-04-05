PipRush MT5

PipRush est un indicateur technique qui identifie des opportunités de trading structurées à l’aide de la logique statistique. Il trace automatiquement les configurations de trade avec des niveaux prédéfinis d’entrée, de stop loss et de take profit.

L’indicateur est conçu pour les traders souhaitant réduire l’analyse manuelle et adopter une approche cohérente basée sur les données.

Fonctionnalités principales

Trace automatiquement les configurations complètes, y compris l’entrée, le stop loss, le take profit et le ratio risque/rendement

Tableau de bord en temps réel affichant les performances de l’indicateur

Alertes dès qu’une nouvelle opportunité de trading est détectée

Facile à utiliser, sans configuration complexe

Compatible avec tous les marchés principaux : Forex, indices, métaux et cryptomonnaies

Signaux non repeints : une fois affichés, ils ne changent pas

Comment ça fonctionne

Ajoutez l’indicateur à votre graphique Attendez l’apparition d’un nouveau signal Les niveaux d’entrée, de stop loss et de take profit sont automatiquement affichés Placez un ordre en attente aux niveaux recommandés Le tableau de bord se met à jour avec les données de performance après chaque trade

À qui s’adresse-t-il ?

Traders qui veulent une configuration claire et visuelle sans deviner

Débutants cherchant à gagner en confiance avec des signaux structurés

Traders expérimentés souhaitant simplifier leur routine et améliorer leur constance

Day traders et swing traders cherchant des entrées de qualité avec risque défini

Toute personne souhaitant suivre un processus répétable basé sur des données en temps réel

Remarques

Ce produit ne repeint pas

Ne contient aucun DLL ni ressource externe

Aucun lien vers des plateformes tierces n’est requis

Support

Pour toute question ou remarque, contactez-moi par message privé sur MQL5.