Gator Scalper SAR est un EA de scalping agressif.

Il utilise principalement l'indicateur Parabolic SAR pour les renversements de tendance rapides et les bandes de Bollinger pour le support et la résistance. Ensemble ces indicateurs détectent rapidement les petits changements de tendance sur des périodes courtes. Le robot place des ordres en attente pour réagir rapidement lors de la prise de bénéfices. Il intègre un compteur de ticks pour repérer l’emplacement optimal des ordres. Une fois déclenchés, ceux-ci sont suivis d’un stop loss suiveur dynamique. Sa méthode de recouvrement repose sur une grille à lot fixe. Le robot dispose aussi d’un accélérateur pour ajuster le stop loss suiveur rapidement. Puisqu'il est sensible au spread, il est recommandé de l’utiliser avec des brokers qui proposent un spread adapté.

Il est compatible FIFO (pour les brokers des États-Unis).

Veuillez noter qu’il est recommandé d’arrêter l’EA avant les grosses annonces.

Il est livré avec des paramètres pour plusieurs paires (AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, BTC, US30, XAUUSD), et il peut être adapté à encore plus de paires (forex et indices). Capital minimum recommandé : 500 $/paire.

Le guide de configuration est disponible ici. Vous y trouverez l'URL à utiliser pour la clé API, les sets et d'autres outils que nous recommandons (filtre d'annonces et indicateur de drawdown).

