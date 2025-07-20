Position Nibbler

Position Nibbler EA - Minimisation Intelligente des Pertes et Utilitaire de Gestion de Position Système Automatisé Professionnel pour la Réduction Systématique des Positions et la Gestion des Risques

Position Nibbler EA est un utilitaire spécialisé de gestion de positions conçu pour aider les traders à réduire systématiquement la taille des positions anciennes et problématiques. Parfait pour les traders professionnels qui ont besoin de stratégies disciplinées de réduction de positions, d'optimisation des coûts de swap et de minimisation automatisée des pertes sans prise de décision émotionnelle.

Documentation Complète : Manuel Utilisateur

Solution du Problème Central

Beaucoup de traders luttent avec le maintien de positions perdantes trop longtemps, l'accumulation de coûts de swap coûteux et la prise de décisions émotionnelles sur la fermeture de positions. Position Nibbler EA aborde ces défis critiques à travers une automatisation systématique qui retire l'émotion de la gestion des pertes tout en implémentant des stratégies de réduction de positions de niveau professionnel.

Le système fournit une gestion disciplinée des positions qui prévient les drawdowns étendus, minimise les frais de financement nocturne et maintient une exposition partielle au marché tout en réduisant systématiquement le risque. Cette approche permet aux traders d'implémenter une gestion de positions de niveau institutionnel sans les barrières psychologiques qui empêchent souvent une limitation appropriée des pertes.

Caractéristiques Avancées de Gestion de Position

Le Traitement Automatisé des Anciennes Positions garantit que les positions ne drainent jamais l'équité du compte à travers des coûts de swap excessifs ou des drawdowns étendus. L'EA réduit systématiquement les tailles de position basées sur des critères définis par l'utilisateur, fournissant une discipline cohérente dans la gestion des pertes indépendamment des émotions du marché ou de la pression psychologique.

La Sélection Intelligente de Positions offre de multiples stratégies de traitement incluant le traitement FIFO qui cible les positions les plus anciennes en premier pour une gestion optimale des coûts de swap, le traitement LIFO qui gère les positions les plus récentes quand requis, et des capacités de traitement dual qui peuvent gérer à la fois les positions les plus anciennes et les plus récentes simultanément basé sur des exigences stratégiques spécifiques.

Les Stratégies de Réduction Flexibles fournissent des options complètes pour la réduction de positions incluant la réduction graduelle qui ferme de petits pourcentages pour minimiser l'impact du marché, la fermeture de montant fixe pour des réductions de lots cohérentes, l'élimination complète de position quand nécessaire, et le dimensionnement adaptatif qui ajuste les montants de fermeture basés sur la performance de trading récente et les conditions du marché.

Capacités Professionnelles de Gestion des Risques

Le système incorpore une gestion sophistiquée de positions basée sur le temps avec un traitement automatique qui exécute des réductions de position à intervalles réguliers, une conscience des heures de marché qui ne traite que pendant les conditions de marché liquide, et des capacités de nettoyage programmé pour la gestion de positions quotidienne ou horaire basée sur des stratégies de trading individuelles.

Les Systèmes de Filtrage Intelligents incluent le ciblage spécifique de symboles qui se concentre sur des paires de devises particulières pour la réduction de positions, le filtrage de numéros magiques qui fonctionne avec des positions d'Expert Advisors spécifiques ou de trades manuels, et le traitement basé sur la direction qui gère seulement les positions d'achat ou de vente selon les exigences stratégiques.

Les Mécanismes Avancés de Protection des Pertes incluent des limites maximales de perte qui sautent les positions dépassant les seuils de perte acceptables, des protocoles de réduction graduelle qui évitent un grand impact de marché à travers une réduction systématique, et une conscience des conditions de marché qui n'exécute des changements de position que quand les conditions de trading sont favorables.

Optimisation des Coûts de Swap et Efficacité de Marge

Position Nibbler EA livre des bénéfices significatifs de réduction de coûts à travers l'optimisation systématique des coûts de swap. En réduisant automatiquement les anciennes positions, les traders peuvent substantiellement couper les coûts de financement nocturne tout en maintenant une exposition partielle au marché, éviter l'abandon complet de positions et optimiser les ratios coût-exposition pour une efficacité de trading améliorée.

Les Améliorations d'Efficacité de Marge incluent libérer du capital à travers la réduction systématique de positions, une utilisation améliorée du levier à travers les portefeuilles de trading et une réduction systématique du risque qui abaisse l'exposition globale du compte tout en maintenant un positionnement stratégique du marché.

Le système permet aux traders de maintenir la discipline de trading pendant les périodes difficiles du marché en retirant les barrières émotionnelles qui empêchent typiquement une gestion appropriée des pertes. Cette approche automatisée fournit une exécution cohérente des règles de gestion de positions indépendamment de la psychologie du marché ou de l'état émotionnel du trader.

Gestion des Situations de Trading Critiques

La Gestion des Coûts de Swap devient particulièrement précieuse pour les positions détenues pendant des périodes étendues. Le système réduit graduellement ces positions pour minimiser les frais de financement nocturne coûteux tout en préservant une certaine exposition au marché pour des opportunités potentielles de récupération.

Les protocoles de Récupération de Drawdown réduisent systématiquement les tailles de positions perdantes pour libérer de la marge et réduire le risque global du portefeuille pendant des conditions de marché difficiles. Cette approche permet un trading continu avec une exposition réduite plutôt qu'un abandon complet du marché.

La fonctionnalité de Nettoyage de Positions Grid gère les anciens niveaux de grid qui ne sont plus profitables ou stratégiques, réduisant l'exposition globale tout en maintenant les positions centrales qui conservent le potentiel de profitabilité.

La Récupération de Trading Émotionnel retire les barrières psychologiques de la fermeture de positions en automatisant tout le processus avec des règles prédéterminées et un timing, éliminant la tendance commune du trader à détenir des positions perdantes en espérant une récupération.

Caractéristiques d'Implémentation Professionnelles

Le système inclut des capacités complètes de tableau de bord visuel pour le monitoring en temps réel des activités de réduction de positions, un logging détaillé qui suit toutes les fermetures de positions et leur impact sur la performance du compte, une compatibilité complète avec les courtiers qui fonctionne avec tous les courtiers majeurs et types de comptes, et zéro dépendances à travers du code MQL5 pur pour une fiabilité et stabilité maximales.

Les Bénéfices de Réduction de Coûts livrent des améliorations mesurables dans l'efficacité de trading à travers la réduction systématique des coûts de swap, une utilisation améliorée de la marge et une gestion de positions ajustée au risque qui maintient l'exposition stratégique tout en minimisant les coûts inutiles.

L'Implémentation de Trading Discipliné fournit une discipline automatisée qui retire la prise de décision émotionnelle de la gestion des pertes, une exécution cohérente qui applique des règles identiques indépendamment des conditions du marché, et des approches systématiques qui implémentent une gestion professionnelle de positions sans hésitation humaine ou interférence psychologique.

Exigences Système et Compatibilité

Les Exigences de Plateforme incluent la plateforme MetaTrader 5 pour une fonctionnalité complète, minimum 4GB RAM pour une performance optimale, systèmes d'exploitation Windows 7 ou supérieur, Mac OS ou Linux, connexion internet stable pour une opération en temps réel, et compatibilité avec tous les courtiers et types de comptes.

Le système s'avère être particulièrement précieux pour les traders traitant avec de hauts coûts de swap, ceux gérant de multiples positions concurrentes, et les professionnels nécessitant une réduction systématique du risque sans sortie complète du marché.

Les Applications Professionnelles incluent des stratégies de gestion de positions de niveau institutionnel, une discipline automatisée pour la limitation systématique des pertes, l'optimisation des coûts pour la détention étendue de positions, et une gestion professionnelle des risques qui maintient l'exposition partielle tout en réduisant le risque global du compte.

Profil d'Utilisateur Cible

Position Nibbler EA est conçu pour les traders expérimentés qui comprennent l'importance de la gestion systématique de positions mais luttent avec les aspects émotionnels de la réalisation des pertes. Le système bénéficie aux traders gérant des stratégies grid, ceux avec une haute exposition aux coûts de swap, et les professionnels nécessitant des protocoles disciplinés de réduction de positions.

Les Applications Idéales incluent gérer des campagnes de trading étendues avec de multiples positions ouvertes, optimiser les coûts pour les stratégies de swing trading, implémenter une réduction systématique du risque pendant la volatilité du marché, et maintenir la discipline professionnelle dans la gestion de positions indépendamment de la psychologie du marché.

L'utilitaire s'avère être particulièrement précieux pour les traders qui reconnaissent le besoin de fermer des positions problématiques mais trouvent des barrières émotionnelles empêchant l'exécution appropriée des stratégies de limitation des pertes.

Liens :

  • Documentation Complète : Manuel Utilisateur

Classification d'Utilitaire et Limitations

Outil de Gestion de Position : Position Nibbler EA est conçu comme un utilitaire spécialisé de gestion de positions plutôt qu'un système de trading complet. Le succès dépend de la configuration appropriée, des critères appropriés de sélection de positions et de l'intégration avec les stratégies de trading existantes.

Exigences Opérationnelles : Le système nécessite des positions ouvertes existantes à gérer et fonctionne comme un outil de support pour les stratégies de trading actives. La performance dépend de la configuration appropriée, des paramètres de timing appropriés et des attentes réalistes concernant les capacités de limitation des pertes.

Dépendance du Marché : Le timing de fermeture de positions dépend de la liquidité du marché et des capacités d'exécution du courtier. Le système ne peut pas garantir des prix d'exécution spécifiques ou éliminer l'impact du marché pendant les processus de réduction de positions.

Divulgation des Risques et Responsabilité de l'Utilisateur

Avertissement de Risque de Trading

La gestion de positions et la limitation systématique des pertes impliquent des risques de marché continus. Bien que le système aide à minimiser les pertes à travers des stratégies disciplinées de réduction, il ne peut pas éliminer les risques de trading ou garantir des résultats profitables. Les conditions du marché peuvent changer rapidement, affectant l'exécution de fermeture de positions et les résultats.

Avertissement de Système Automatisé

Cet utilitaire automatise les décisions de gestion de positions basées sur des paramètres définis par l'utilisateur. Les utilisateurs restent responsables d'établir des critères appropriés, de surveiller la performance du système et d'assurer que la gestion de positions s'aligne avec les stratégies de trading globales et la tolérance au risque.

Avis d'Optimisation des Coûts

Bien que conçu pour réduire les coûts de swap et améliorer l'efficacité de la marge, les économies réelles de coûts dépendent des conditions du marché, des termes du courtier et des modèles de trading individuels. Les résultats peuvent varier significativement basés sur les types de positions, la volatilité du marché et le timing des réductions de positions.

Responsabilité Professionnelle

Toutes les décisions de gestion de positions et leurs conséquences restent entièrement votre responsabilité. Cet utilitaire fournit une exécution systématique de règles prédéterminées mais ne peut pas remplacer le jugement professionnel de trading, l'analyse de marché ou la planification complète de gestion des risques.

Recommandation Importante

Position Nibbler EA sert comme outil professionnel de gestion de positions conçu pour améliorer la discipline de trading et l'efficacité des coûts. Le succès nécessite une configuration appropriée, des attentes réalistes et une intégration avec des principes de trading solides. Le système ne garantit pas l'élimination des pertes de trading ou la prévention de résultats de marché adverses.


Produits recommandés
Breakeven Quick SL
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
Niveaux de seuil de rentabilité: déplacez le SL en 1 clic. Évitez de perdre des profits existants Avec cet utilitaire, vous pouvez rapidement protéger vos profits en un seul clic. Particulièrement important pour le trading à court terme. Option de décalage également disponible. Utilitaire multifonction : 66+ fonctionnalités, incluant cet outil | Contactez-moi pour toute question | Version MT4 Comment déplacer les niveaux SL: 1. Spécifiez un [Symbole] particulier, ou sélectionnez [TOUS] les symb
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitaires
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility is a powerful, intuitive tool designed for traders who want precise control over their risk management. This utility provides a sleek interface for setting, modifying, and managing your Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop levels with just a few clicks. Key Features: Dual Mode Operation: Set values in pips or absolute price with a simple toggle Independent
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilitaires
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
TradeKeeper
Kenneth Berry Cunningham
Utilitaires
TradeKeeper - Your Ultimate Trading Journal Enhance Your Trading Experience with TradeKeeper! TradeKeeper is a powerful and intuitive notepad designed specifically for traders. Seamlessly integrated into your trading chart, TradeKeeper allows you to save, recall, and manage your trading notes with ease. Whether you're tracking market trends, recording trade ideas, or analyzing your performance, TradeKeeper ensures you never miss a crucial detail. Key Features: Seamless Chart Integration : Acces
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilitaires
King Chart – Manual Trading Panel for MetaTrader 5 Overview King Chart is a simple yet powerful manual trading panel built for traders who want speed, precision, and clarity. It enables quick order execution, clear lot control, and real-time account monitoring — all directly on your MT5 chart. Main Features Multi-Lot Trade Execution 3 Buy and 3 Sell buttons for instant execution Each button is tied to a custom lot size field Designed for flexible scaling in or out of trades Position Management
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilitaires
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
EA Hedger MT5
Sergej Chukhista
3 (2)
Utilitaires
Have you bought a trading advisor, subscribed to a signal, or are you trading manually ?! Don't forget about risk management. EA Hedger   is a professional trading utility with many settings that allows you to manage risks using hedging. Hedging is a trading technique that involves opening opposite positions to those already open positions. With the help of hedging, the position can be completely or partially blocked (locked). For example, you have three open positions on your account: EURUSD b
Smart Trading Control Panel
Tahir Mehmood
Utilitaires
Smart Trading Panel – EA Manuel et Semi-Automatique Professionnel Smart Trading Panel est un Expert Advisor MetaTrader 5 de nouvelle génération, conçu pour les traders recherchant contrôle et précision, avec des outils d’automatisation avancés. C’est une solution complète de gestion de trading combinant exécution manuelle et fonctions semi-automatisées pour le contrôle du risque, la gestion des positions et le suivi des performances en temps réel. Fonctionnalités principales Exécution en un c
Help Panel
Bogdan Kupinsky
Utilitaires
Данная панель предназначена для удобного совершения сделок в платформе Metatrader. Она позволяет с легкостью открывать позиции, устанавливать стоп лосс и тэйк профит, использовать трейлинг стоп и тд.. Входные параметры : Magic - уникальный номер эксперта Lot step - шаг изменения лота Custom - произвольная сумма для высчитывания риска Risk Value  - тип поиска значения риска (в %) Функции панели : Открытие sell и buy позиций Возможность установки profit / loss для позиции, в том числе и графичес
Virgilio Trading Helper
Luigi Lopez
Utilitaires
Virgilio is a multifunction control panel consisting of several panels, each of which performs one of the most useful functions used by traders. Its aesthetic is unique, designed to blend into any working environment and offer a user experience that makes work even more enjoyable. Its operativity is simple and intuitive, developed with attention to details to be as userfriendly as possible. Its main panel displays all the basic account and chart data. The first panel offers the user the possib
TraderPanel STA for MT5
Ren Xiang Wang
Utilitaires
Executor Trader Panel (Sta) - Standard Version   is a multi-functional trading tool designed for traders. The trading panel integrates over 30 individual functions and more than 10 combined functions, providing traders with a highly flexible operational approach. Main Features of the Executor: Instant Connection Status:   Immediately know if the connection with the broker is lost. Time Synchronization:   Instantly know the current local time and the time of the trading server. Universal Compati
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitaires
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilitaires
Capital Management EA – Smart Risk Management & Profit Optimization for MT5 Take control of your trading capital with smart, automated strategies — fully optimized for MetaTrader 5 (MT5). Looking to protect your capital and maximize profits through automated money management strategies ? Capital Management EA is the all-in-one Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) that helps you trade smarter, not harder. Core Features: 5-in-1 Capital Management Strategies – Built-in versatility Gr
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Scalping Scale in
Konstantinos Kalaitzidis
Utilitaires
Le « Scalping Scale in » est un outil utilitaire conçu pour les scalpers qui souhaitent effectuer une mise à l'échelle dans une position initiale à des distances fixes sans se soucier du placement S/L et T/P, car chaque seconde compte lors du scalping. Comment ça marche : Vous définissez les valeurs souhaitées dans l'onglet Entrées de l'EA, et plus précisément quel risque-récompense vous souhaitez que le T/P soit placé, quelle largeur vous souhaitez que votre S/L (en pips) - lequel est égalem
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilitaires
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilitaires
Auto SLTP Maker MT5  is an assistant for all those who forget to set StopLoss and/or TakeProfit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without StopLoss and/or TakeProfit and checks what level should be set in accordance with the settings. The tool works both with market and pending orders. The type of orders to work with can be set in the parameters. It can track either trades for the instrument it runs on, or all
ATT Close Buttons Panel
Andrew Fedotov
Utilitaires
L'utilitaire Close Buttons est un utilitaire MQL5 compact et flexible pour la gestion manuelle des positions et des ordres en attente, directement depuis le graphique. Ce panneau vous permet de clôturer des groupes d'ordres et des positions sur le symbole actuel ou un groupe de symboles sélectionnés en un seul clic. Il fonctionne avec tous les ordres, ainsi qu'avec une liste spécifiée de numéros magiques ou des ordres manuels. Le panneau peut être réduit ou déplacé sur l'écran. Les thèmes clair
Trade Performance Journal
Nana Yaw Osei
Utilitaires
Trade Performance Journal — Your Visual Trading Summary Tool Trade smarter by understanding your performance. This Expert Advisor (EA) provides an instant visual summary of your trading results directly on the chart. Whether you’re a scalper, swing trader, or long-term investor, this tool helps you stay on top of your performance metrics with ease. Key Features Flexible Time Analysis View your performance by Quarter, Month, or Half-Year. Easily switch between display modes to analyze your res
FREE
Margin Call Shield MT5
DigitalPrime
Utilitaires
Margin Call Shield – Defend Your Margin on Your Terms Margin Call Shield is a tool for MetaTrader 5 traders who want to decide for themselves which open positions are closed during margin call situations before the platform does so automatically based on its internal rules. By default, the broker or platform decides which positions to close, often using undisclosed algorithms. Margin Call Shield lets you set this order according to your own strategy. Why Was Margin Call Shield Created? In a mar
SubWindow OnOff MT5
Fabrizio Malavasi
Utilitaires
The purpose   of this utility is to manage one or more subwindow in the same chart by opening and closing them through a button or the keyboard keys How it works: If you want to handle more than one subwindow you need to reinstall the indicator . In this case some setups has to be customized onlu in the last subwindow installed and others setups in the installed subwindow during the first time installation. They are denoted in the input rispectively as ' LW ' and ' IW '. First of all install
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Utilitaires
More stable MetaTrader 4 version is available here:  Lot Calculator Tool . This tool helps you to automatically calculate and manage risk, conveniently place orders visually, schedule orders, trail stops, move them to break-even and more. Features Place market or pending orders using draggable lines Schedule orders Calculate and limit risk using various methods See current spread See time till next candle Set custom order comments Trail stops Move stops to break-even See order profit/loss in p
Panel Orders MT5
Maksim Novikov
Utilitaires
This utility (as an advisor) allows you to open and close positions in a couple of clicks. The control panel , in the form of graphical objects, allows you to manage orders without the help of third-party programs. Program Features: 1. There is a lot selection option. Either the usual fixed or a percentage of the deposit. 2. Horizontal lines, by including which you can easily determine for yourself the desired Stop Loss and Take Profit to open a future position. 3. This program can close
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Volatility 10 Auto Scalper
Harifidy Razafindranaivo
Utilitaires
BRIEF INTRODUCTION   : This Panel is made for  Volatility 10 (1s) Index and Volatility 10 Index  Synthetic indices instruments. It offers an ultimate and complete  auto trading with an optional money management Controls. This application is an automated panel who works on strategy tester. It is equiped with an automatic indicator attached on the bottom of the Panel.  There are another functionalities like  Martingale strategy  and a  range sequence  detection , it triggers automatically when t
Blues Protector
Andtle Austin Dube
Utilitaires
Boost your forex profits with Blues Protector, an advanced MQL5 Expert Advisor designed for MetaTrader 5. This automated trading bot dynamically manages your stop-loss levels to secure gains and reduce risks. Blues Protector EA - User Manual   (For MT5 - Ready-to-Use EX5 File)   1. What This EA Does    The Blues Protector EA automatically secures your profits by smartly adjusting stop-loss levels when your trade reaches a predefined profit level. It works silently in the background, protecting
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Experts
Crash5 EA ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss) with the trail stop when in profit. This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the EMA
SLTPSetter
Raphael Djangmah Osro Agbo
Utilitaires
SLTPSetter - StopLoss Take Profit Setter HOW DOES IT WORK? Risk and account management is a very critical aspect of trading. Before entering a position, you must be fully aware how much you will be willing to loss both in percentage and value. This is where SLTPSetter gets you covered.  All you need to do is attach the indicator on the chart and PRESS BUY OR SELL automatically, all parameters needed for placing the trades will be provided at the top left corner of the screen. Feel free to adjust
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitaires
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (6)
Utilitaires
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (105)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le   Local Trade Copier EA MT5 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le   Local Trade Copier EA MT5   offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonc
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (8)
Utilitaires
Version Bêta Telegram to MT5 Signal Trader est actuellement en version bêta. Certaines fonctionnalités sont encore en cours de développement et de petits bugs peuvent apparaître. Si vous rencontrez un problème, merci de le signaler — vos retours nous aident à améliorer le produit. Le prix augmentera après la sortie officielle. Telegram to MT5 Signal Trader est un outil puissant qui copie automatiquement les signaux de trading depuis des chaînes ou groupes Telegram vers votre compte MetaTrader 5
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitaires
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Chat Copieur MT5) est un copieur de trades local et un framework complet de gestion des risques et d'exécution conçu pour les défis commerciaux d'aujourd'hui. Des défis de prop firms à la gestion de portefeuille personnel, il s'adapte à chaque situation avec une combinaison d'exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de gestion avancée des trades. Le copieur fonctionne à la fois en mode Master (expéditeur) et Slave (récepteur), avec
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (84)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitaires
Le copieur commercial pour MT5 est un copieur commercial pour la plate-forme МetaТrader 5   . Il copie les transactions de change   entre       tous les comptes   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 pour la version COPYLOT MT5 (ou MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 pour la version COPYLOT MT4) Copieur fiable ! Version MT4 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les produits de Expforex Vous pouvez
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (26)
Utilitaires
MT5 to Telegram Signal Provider est un utilitaire facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet l'envoi de signaux spécifiés vers un chat, un canal ou un groupe Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Contrairement à la plupart des produits concurrents, il n'utilise pas d'importations DLL. [ Démonstration ] [ Manuel ] [ Version MT4 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuration Un guide utilisateur étape par étape est
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Utilitaires
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris les canaux privés et restreints) directement sur votre MT5.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur et offre de nombreuses fonctionnalités nécessaires pour gérer et surveiller les trades. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Version MT4 | Version Disc
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT5> MT5, MT4> MT5, MT5>
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitaires
Télégramme vers MT5 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec Telegram vers MT5, l'outil moderne qui copie les signaux de trading directement des canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 5, sans DLL. Cette solution puissante garantit une exécution précise des signaux, de nombreuses options de personnalisation, un gain de temps et une efficacité accrue. [Instructions   ] [   DÉMO   ] Caractéristiques principales Intégration directe de l'API Tele
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitaires
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. Avec notre panneau de trading, vous pouvez exécuter des transactions en un seul clic directement depuis le graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement qu'avec le contrôle MetaTrader standard. Les calculs automatiques des paramètres et des fonctions rendent le trading plus rapide et plus pratique pour les traders. Des conseils grap
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Utilitaires
Ce produit filtre tous les conseillers experts et les graphiques manuels pendant les heures de publication des actualités, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des pics de prix soudains qui pourraient détruire vos configurations de trading manuelles ou les transactions entrées par d'autres conseillers experts. Ce produit est également livré avec un système de gestion des ordres complet qui peut gérer vos positions ouvertes et vos ordres en attente avant la publication de toute actualité.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilitaires
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilitaires
Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
Discord To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal auquel vous êtes membre ( sans avoir besoin d'un jeton de bot ou de permissions administratives ) directement vers votre MT5. Il a été conçu en gardant à l'esprit l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin Ce produit est présenté dans une interface graphique facile à utiliser et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur +
Botonera MT5
Jose Antonio Soto Mendoza
5 (1)
Utilitaires
CLAVIER DE TRADING Un outil avancé pour un trading agile et précis sur les marchés financiers. Conçu pour les traders qui négocient des instruments tels que le DAX, le XAU/USD, le Forex et d'autres marchés (scalping, intraday, swing, etc.), ce clavier vous permet d'exécuter des transactions d'un simple clic et avec de multiples configurations professionnelles. Le « Clavier de Scalping Quotidien » vous permet d'ouvrir, de clôturer et de protéger vos transactions d'un simple clic, idéal pour trad
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitaires
Cerberus the Equity Watcher est un outil de gestion des risques qui surveille en permanence la valeur de votre compte et empêche les pertes importantes, qu'elles soient causées par des EA défectueux ou des émotions si vous êtes un trader discrétionnaire. Il est extrêmement utile pour les traders systématiques qui s'appuient sur des EA susceptibles de contenir des bogues ou de ne pas fonctionner correctement dans des conditions de marché inattendues. Cerberus vous permet de définir une valeur min
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Utilitaires
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecte
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Partial Closure EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (1)
Utilitaires
Partial Closure EA MT5 vous permet de clôturer partiellement n'importe quelle position sur votre compte, manuellement selon un pourcentage choisi de la taille du lot et/ou par numéro de ticket, ou automatiquement selon des pourcentages définis des niveaux de TP/SL, en clôturant un pourcentage de la taille de lot initiale sur jusqu’à 10 niveaux de take profit et 10 de stop loss. Il peut gérer toutes ou certaines des transactions de votre compte en spécifiant ou en excluant certains numéros magiq
Plus de l'auteur
Gold News AI
Michael Schuster
Experts
Gold News AI - Système de Trading Professionnel Alimenté par l'IA Recherche d'Actualités en Direct de Niveau Institutionnel Rencontre la Technologie IA Avancée Gold News AI représente le summum de la technologie de trading automatisé de l'or, combinant l'analyse d'actualités financières en direct avec des systèmes d'intelligence artificielle pour livrer des décisions de trading précises sur XAUUSD. Cet Expert Advisor de niveau professionnel dispose de capacités de recherche web en temps réel, de
AI Impetus EA
Michael Schuster
5 (1)
Experts
AI Impetus EA - Le Robot de Trading Forex Multi-IA Ultime Système de Trading Révolutionnaire à 9 Modèles d'IA avec Technologie Grid Avancée Développé par des traders expérimentés et des spécialistes en IA, AI Impetus EA représente la prochaine génération du trading forex automatisé. Cet Expert Advisor révolutionnaire intègre sept modèles d'IA premium (Claude 4, GPT-4o, Grok-3, DeepSeek, Mistral, Llama 3.1, Gemini 1.5) pour fournir une analyse de marché et des décisions de trading sans précédent.
Rodent EA
Michael Schuster
Experts
Rodent EA - Trading Grid Professionnel avec Amélioration IA Stratégie de trading avancée à moyen terme combinant une gestion intelligente des positions avec une intelligence artificielle optionnelle pour une génération cohérente de profits. Aperçu Rodent EA représente une percée révolutionnaire dans la technologie de trading grid automatisé. Contrairement aux systèmes grid traditionnels qui attendent que l'ensemble du panier de positions atteigne un profit, cet Expert Advisor emploie une techniq
Multi AI Advisor
Michael Schuster
Experts
Multi AI Advisor - Tableau de Bord d'Analyse de Marché Avancé Outil Professionnel d'Analyse de Marché avec 7 Modèles IA et Contrôle de Trading Manuel Le Multi AI Advisor représente la prochaine génération d'outils d'analyse de marché, combinant sept modèles IA leaders avec des indicateurs techniques éprouvés pour fournir des insights de marché complets. Conçu pour les traders professionnels qui souhaitent exploiter la technologie IA de pointe tout en maintenant un contrôle complet sur leurs déc
FREE
Panel Storm Dashboard
Michael Schuster
Utilitaires
Panel Storm Dashboard - Analytique de Trading Professionnelle Solution Ultime de Surveillance et d'Analytique de Performance de Trading en Temps Réel Panel Storm Dashboard représente le summum de l'analytique de trading professionnelle, conçu pour les traders sérieux et les gestionnaires de fonds qui exigent des insights complets en temps réel sur leur performance de trading. Cette solution sophistiquée de surveillance fournit une analytique avancée, une analyse multi-timeframe et des capacités
Multi AI Consensus Max
Michael Schuster
Experts
Multi AI Consensus Max - Système Professionnel de Trading Grid Alimenté par IA Aperçu Multi AI Consensus Max est un conseiller expert de trading grid automatisé qui combine l'analyse d'intelligence artificielle avec des indicateurs techniques pour des opérations de trading autonomes. Le système intègre sept modèles d'IA avec l'analyse technique traditionnelle pour générer des signaux de trading et gérer des stratégies de positions basées sur grid. Signaux de Trading en Direct : Paires de Devises
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis