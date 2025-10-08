//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| 🦇 BatGuard AI Trader |
//-------------------------------------------------------------------------------|
//| EA giao dịch thông tin tự động được tối ưu hóa bằng ChatGPT AI |
//|--------------------------------------------------------------------------------|
//| 🔹 Chức năng nổi bật: |
//| • Quản lý vốn tự động (AI Money Management) theo % Rủi ro. |
//| • Giới hạn lệnh MUA/BÁN đồng thời để bảo vệ vốn. |
//| • Kiểm tra tốc độ truyền lan trước khi thực hiện lệnh để tránh biến động. |
//| • Tự động theo dõi tổng lợi nhuận (theo pip) cho MUA/BÁN. |
//| • Đóng toàn bộ lệnh khi đạt lợi nhuận mong muốn. |
//| • Giao diện hiển thị thông tin giao dịch (DisplayTable). |
//|--------------------------------------------------------------------------------|
//| 🤖 “BatGuard AI” hợp sức phân tích trường của AI |
//| với chiến lược quản lý vốn tối ưu, giúp giảm bớt việc rút vốn và |
//| tối đa hóa lợi nhuận an toàn. | |
- 💹 Thiết lập giao dịch khuyến nghị:
Dành cho giao dịch trên nền tảng MetaTrader 4 (MT4) tại thị trường Forex .
Khuyến nghị sử dụng các loại tiền sau:
CHFJPY, EURCHF, EURAUD, USDCHF, USDCAD
//|--------------------------------------------------------------------------------|
//| Được phát triển và tối ưu hóa bởi Trợ lý AI ChatGPT |
//| Phiên bản: 1.0 | Biểu tượng: Đa | Khung thời gian: M15+ |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//===== HIỂN THỊ THÔNG TIN =====
bool bên ngoài DisplayTable = false; //BẢNG HIỂN THỊ
//===== QUẢN LÝ VỐN (AI MONEY MANAGEMENT) =====
bên ngoài chuỗi оoooooooooooooooo = "=== QUẢN_LÝ_TIỀN ===";
bool bên ngoài Tiền Quản lý = true; //Kích hoạt quản lý vốn tự động
Rủi ro kép bên ngoài = 1; //Rủi ro mỗi lệnh (%)
bên ngoài gấp đôi OriginalLot = 0,01; // Bắt đầu lệnh cấm cơ sở rất nhiều
//===== THIẾT LẬP GIAO DỊCH =====
bên ngoài chuỗi ооoooooooooooooooo = "=== SETTINGS_TRADES ===";
extern int CountBuy = 1; //Lệnh MUA tối đa
extern int CountSell = 1; //Lệnh BÁN tối đa
extern int TakeProfitClose = 65; // Hoàn toàn bộ khi đạt được TP tổng
extern int StopLoss = 35; //SSL cho mỗi lệnh
extern int TakeProfit = 40; //TP mỗi lệnh
extern int MaxSpreadOpen = 50; // Tối đa hóa khi vào lệnh (điểm)
//===== AI DỪNG LẠI =====
extern bool EnableTrailingBuy = true; //Bật trailing cho BUY
extern bool EnableTrailingSell = true; //Bật trailing cho SELL
trùng lặp bên ngoài TrailingStartPip = 50; //Bắt đầu kích hoạt Trailing
đôi bên ngoài TrailingStopBufferPip = 30; //Khoảng mười pip để đóng toàn bộ
chuỗi bên ngoài oooooooooooooooooooo = "=== ADVANCED_AI_MODE ===";
bool bên ngoài EnableAIEntry = true; // Chế độ kích hoạt AI tự động nhận dạng xu hướng
extern int AI_TrendPeriod = 14; //Chu kỳ phân tích xu hướng (EMA/RSI)