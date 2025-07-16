AI Impetus EA

5

AI Impetus EA - Le Robot de Trading Forex Multi-IA Ultime Système de Trading Révolutionnaire à 9 Modèles d'IA avec Technologie Grid Avancée

Développé par des traders expérimentés et des spécialistes en IA, AI Impetus EA représente la prochaine génération du trading forex automatisé. Cet Expert Advisor révolutionnaire intègre sept modèles d'IA premium (Claude 4, GPT-4o, Grok-3, DeepSeek, Mistral, Llama 3.1, Gemini 1.5) pour fournir une analyse de marché et des décisions de trading sans précédent.

Performance en Direct : Voir le Signal en Direct

Documentation Complète : Manuel Utilisateur

Stratégie de Trading Principale

AI Impetus EA emploie un système intelligent de balayage multi-devises qui analyse automatiquement 12 paires de devises majeures simultanément. Le système exige un consensus d'au minimum 2-7 modèles d'IA avant d'exécuter tout trade, garantissant que seules les configurations à haute probabilité sont entrées.

Caractéristiques Clés de Trading :

  • Sélection intelligente de paires de devises parmi EURUSD, GBPUSD, EURAUD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, EURGBP, EURCHF
  • Changement dynamique de paires basé sur le consensus IA et les conditions de marché
  • Analyse de marché en temps réel sur toutes les paires pour des points d'entrée optimaux
  • Technologie grid avancée avec trois modes distincts : Lot Fixe, Progressif et Martingale
  • Capacité de trading bidirectionnel avec des décisions intelligentes BUY/SELL

Le système surveille continuellement les conditions de marché et change automatiquement vers la paire de devises la plus profitable basée sur le vote des modèles d'IA. Chaque cycle de requête évalue toutes les paires disponibles, avec les modèles d'IA déterminant la paire avec le plus haut potentiel de profit.

Système de Gestion des Risques

Caractéristiques de Protection de Compte :

  • Surveillance de drawdown configurable avec limites automatiques
  • Protection de perte quotidienne avec seuils définis par l'utilisateur
  • Contrôle de taille de position avec restrictions de lot maximum
  • Validation intelligente de volume pour prévenir le sur-effet de levier
  • Limites de niveau de grid pour gestion complète des risques

Spécifications du Système Grid :

  • Trois modes opérationnels : Lot Fixe, Progressif (Additif), Martingale (Multiplicatif)
  • Système de sauvetage de grid s'activant à 50% de ratio de profit
  • Objectif commun de take profit pour toutes les positions du grid
  • Espacement de grid adapté à la volatilité utilisant les calculs ATR
  • Maximum 8 symboles tradés simultanément pour gestion optimale de portefeuille

Intégration d'Analyse Technique

L'EA incorpore une analyse multi-timeframe (15M-1H) sur toutes les paires de devises avec filtrage automatique de spread. Les indicateurs techniques incluent RSI, Moyennes Mobiles et intégration ATR spécifique à chaque paire de devises. Le système utilise des niveaux de take profit et stop loss basés sur la volatilité pour des ratios risque-récompense optimaux.

Exigences Système et Configuration

Exigences de Plateforme :

  • MetaTrader 5 (requis)
  • Capital minimum : $1000 (recommandé $5000+)
  • Connexion internet stable pour accès API IA
  • N'importe quel broker (ECN recommandé pour exécution optimale)

Options de Configuration :

  • Taille de position maximum : 0.1 lots (par défaut, configurable)
  • Exposition totale maximum : 0.5 lots par symbole
  • Limite de perte quotidienne : $50 (par défaut, ajustable)
  • Protection de drawdown : 5% (paramètre par défaut)
  • Distance de grid : 60 pips (configurable)
  • Intervalles de requête : 15 minutes (par défaut pour balayage optimal)

Modes Opérationnels

Mode IA Complet : Nécessite un environnement de trading en direct pour récupération de données IA en temps réel et fonctionnalité complète. Tous les sept modèles d'IA actifs avec sélection dynamique de paires.

Mode de Secours Technique : Disponible pour backtesting et comptes de démonstration. Utilise seulement les indicateurs techniques sans intégration IA.

Note Importante : La fonctionnalité complète du système nécessite du trading en direct en raison des exigences API IA en temps réel. Les limitations de backtesting s'appliquent aux composants IA.

Installation et Support

Installation simple par glisser-déposer sur la plateforme MetaTrader 5. Guide de configuration API étape par étape inclus avec l'achat. WebRequest doit être correctement configuré dans MT5 pour fonctionnalité complète.

Support Post-Achat :

  • Manuel d'installation complet fourni
  • Instructions de configuration pour performance optimale
  • Guide de configuration pour différentes tailles de compte
  • Accès aux recommandations d'optimisation de performance

Profil de Trading Cible

Conçu pour les traders professionnels cherchant l'automatisation pilotée par IA, les investisseurs soucieux des risques voulant du trading grid protégé, et les traders nécessitant des décisions de consensus multiple d'IA. Adapté tant pour le trading personnel que les applications de gestion des risques de niveau institutionnel.

Caractéristiques de Performance :

  • Diversification multi-devises pour risque réduit
  • Approche systématique pour entrée et sortie du marché
  • Gestion automatisée des risques avec capacités de surpassement manuel
  • Évolutif de petits comptes au déploiement substantiel de capital

Vérification de Performance en Direct

Surveillez la performance en temps réel à travers notre service de signaux en direct. Suivez les résultats de trading réels, métriques de risque et performance du système sous différentes conditions de marché.

Liens :

  • Performance en Direct : Voir Signal en Direct
  • Documentation : Manuel Utilisateur Complet

Divulgation des Risques

Avertissement de Risque de Trading

Le trading de change implique un risque substantiel de perte et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. La performance passée ne garantit pas les résultats futurs. Vous devriez soigneusement considérer vos objectifs d'investissement, niveau d'expérience et appétit pour le risque avant de trader.

Avertissement Technologie IA

Ce logiciel utilise des services IA tiers. Les prédictions IA ne sont pas garanties précises. Les coûts API sont séparés et facturés par les fournisseurs IA. La disponibilité du service IA peut varier. Les utilisateurs sont responsables des coûts API et dépendances de service.

Limitations Système

La fonctionnalité IA complète nécessite un environnement de trading en direct. Les capacités de backtesting sont limitées pour les composants IA. La connectivité internet est essentielle pour performance optimale. Configuration WebRequest requise dans MetaTrader 5.

Recommandations Importantes

Commencez avec du trading de démonstration pour vous familiariser avec l'opération du système. Utilisez un dimensionnement de position approprié relatif au capital du compte. Ne risquez jamais plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Surveillez la performance du système et ajustez les paramètres selon les besoins.

Responsabilité Utilisateur

Toutes les décisions de trading et leurs conséquences restent entièrement votre responsabilité. Assurez la conformité avec les réglementations de trading locales. Ce logiciel est fourni comme outil de trading et ne constitue pas un conseil financier.


Avis 2
Thomas Wagner
33
Thomas Wagner 2025.07.22 08:16 
 

I've made my first profits, and they're matching the live signal. Overall I am happy! Support is very helpful. And setup is quite easy. I'll keep you updated on how things progress! To the moon! ;)

Wan Suryolaksono
1761
Wan Suryolaksono 2025.07.26 17:59 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Thomas Wagner
33
Thomas Wagner 2025.07.22 08:16 
 

I've made my first profits, and they're matching the live signal. Overall I am happy! Support is very helpful. And setup is quite easy. I'll keep you updated on how things progress! To the moon! ;)

Répondre à l'avis