Quantitative Bull Forex Scalper est un Expert Advisor entièrement gratuit, spécialement conçu pour les petits portefeuilles. Il constitue une solution accessible et efficace pour les traders souhaitant découvrir une stratégie de scalping performante, sans engagement initial.

Reposant sur la même logique stratégique que son grand frère, Quantitative Trailing Scalper MT5, il en propose une version allégée : plus simple d’utilisation, mais toujours redoutablement efficace. La version premium offre, quant à elle, un contrôle plus poussé et une gestion optimisée des positions, idéale pour les traders expérimentés ou les capitaux plus importants.

Ce robot peut être utilisé avec presque n’importe quel capital, à partir de 200$ (sur un compte avec un effet de levier de 1:500), à condition que le solde soit au moins quatre fois supérieur à la taille de lot utilisée.

Recommandations et informations complémentaires :

Si vous utilisez cet Expert Advisor pour la première fois, commencez avec la taille de lot minimale et un risque modéré.

Augmentez progressivement le risque et la taille de position pour garantir une gestion prudente du capital.

La taille des lots et le niveau de risque ont été volontairement réduits par rapport aux backtests, ce qui peut entraîner quelques écarts de performance.

Les backtests ont été réalisés en ticks réels uniquement , avec un effet de levier de 1:500 , sur un capital de 200 $ , couvrant la période du 01/01/2020 au 07/07/2025 .

Merci d'utiliser l'expert sur le symbole EURUSD en 1 minute (sinon ça ne marchera pas).

QBFS prend un risque élevé sur les positions ; adaptez la taille du lot en fonction de votre capital. Si celui-ci est inférieur à 500, utilisez au maximum 0,03 ; s’il est inférieur à 300, utilisez 0,01.

Si vous avez un souci durant l’utilisation de l’EA ou pour toute question, merci de venir en parler en message privé afin que je règle le problème pour le bien de tous.

Cet Expert Advisor est proposé gratuitement. Si vous avez obtenu de bons résultats ou souhaitez simplement soutenir le développeur, laissez un avis ou consultez mes autres produits.

Pour cela, cliquez sur mon nom dans la fiche produit > Produits > et explorez ce qui vous convient !



