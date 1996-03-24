Pour qu'à l'avenir nous puissions entrer sur le marché pendant les Gaps : Une édition limitée de 200 à 300 exemplaires sera vendue.

Recommandations

Paire de devises : XAUUSD

XAUUSD Délai : quelconque



Gestion des risques : Je recommande un risque maximum de 0,01 lot pour 300 $

Courtier : meilleurs marchés IC, seuls les courtiers avec décalage horaire +3 GMT sont adaptés





La stratégie utilise la technologie Gap :

Un gap sur le Forex, ou rupture de prix, est une situation dans laquelle le prix d'ouverture d'une nouvelle période de négociation (par exemple, une journée) diffère considérablement du prix de clôture de la période précédente, créant une rupture ou un gap sur le graphique. Ce phénomène se produit souvent sur le marché Forex après les week-ends ou les jours fériés, lorsque des nouvelles importantes peuvent affecter le prix des devises.

Écart commun : Un petit écart qui se produit souvent dans une fourchette de négociation existante et qui est rapidement comblé.

Écart de rupture : Indique la formation d’une nouvelle tendance après une période de consolidation.

Écart d'emballement : Confirme la force de la tendance actuelle.

Écart d'épuisement : Se produit à la fin d’une forte impulsion de prix.









