Impulse for VPS MT5 Adaptive Lot

Impulse for VPS (MT5) Adaptive Lot: Croissance Dynamique et Risque Adaptatif

Impulse for VPS (MT5) Adaptive Lot est un Expert Advisor (EA) de trading automatique efficace, développé spécifiquement pour la plateforme MetaTrader 5 (MT5) et optimisé pour un fonctionnement stable sur des Serveurs Privés Virtuels (VPS). Il est conçu pour la paire de devises EURUSD sur l'unité de temps M5 et représente l'évolution d'une stratégie éprouvée, complétée par des systèmes intelligents de gestion de capital qui s'adaptent dynamiquement à la taille de votre dépôt. L'Expert Advisor peut commencer à fonctionner avec un dépôt de 2.5 USD. Le dépôt minimum recommandé pour un fonctionnement optimal est de 20 USD.

Caractéristiques et Avantages Clés :

  • Configuration Simplifiée et Démarrage Rapide : Dans la nouvelle version de l'Expert Advisor, nous avons simplifié au maximum le processus de démarrage. Vous n'avez plus besoin de vous familiariser avec des paramètres complexes. Tous les réglages internes sont automatisés : l'EA choisit lui-même les valeurs optimales. Il suffit de l'installer sur le graphique et il commencera immédiatement à travailler avec les meilleurs paramètres prédéfinis. Cela vous permet de commencer à trader rapidement et sans complications inutiles.

  • Gestion de Lot Adaptative (Adaptive Lot) : L'Expert Advisor calcule automatiquement la taille du lot de trading en fonction des capitaux propres actuels du compte. Cela permet d'utiliser efficacement le capital en croissance, en augmentant le volume des positions à mesure que le dépôt s'accroît et, par conséquent, en accélérant la croissance potentielle des bénéfices.

  • Contrôle Dynamique du Drawdown Maximum (Dynamic MaxLossPercent) : Impulse for VPS (MT5) Adaptive Lot non seulement augmente le lot avec la croissance du dépôt, mais adapte également le pourcentage de drawdown autorisé, rendant le risque plus conservateur pour les comptes plus importants. Ce mécanisme clé pour une croissance sûre et stable à long terme est le suivant :

    • Pour un dépôt à partir de 20 $ : Réduction max. autorisée jusqu'à 25.0 %

    • Pour un dépôt à partir de 100 $ : Réduction max. autorisée jusqu'à 15.0 %

    • Pour un dépôt à partir de 1000 $ : Réduction max. autorisée jusqu'à 10.0 %

    • Pour un dépôt de 10000 $ ou plus : Réduction max. autorisée jusqu'à 5.0 % Ce mécanisme minimise les risques de perdre un capital important, assurant un développement plus stable.

  • Stratégie Originale de Rupture : La base de l'Expert Advisor est une stratégie originale qui utilise des ordres en attente (BUY STOP / SELL STOP), placés à une distance définie dans les paramètres externes. Cela permet de capter les mouvements de marché impulsifs qui rompent des niveaux clés.

  • Gestion Globale des Risques : Chaque transaction est protégée par un Stop Loss clair (paramètre StopLossPips) et a le potentiel d'un Take Profit. Le Trailing Stop intégré (avec des paramètres d'activation et de pas configurables dans des paramètres externes, tels que TrailingStopPips et TrailingStepPips) aide à protéger les bénéfices accumulés et à maximiser les revenus lors des mouvements de tendance. Pour minimiser les risques de glissement, le Stop Loss et le Take Profit sont activés non pas au moment de l'envoi de l'ordre, mais immédiatement après son ouverture.

Efficacité Éprouvée (Selon les Résultats des Tests, voir la capture d'écran) :

Nous démontrons des résultats impressionnants basés sur des tests pour la période du 01.01.2021 au 30.06.2025, cependant, l'Expert Advisor permet à l'utilisateur de définir n'importe quel intervalle de temps pour les tests dans le Testeur de Stratégie de MetaTrader 5 afin de vérifier ses performances sur des données historiques correspondant à ses préférences.

  • Bénéfice Net : 67 456.58 USD (avec un dépôt initial de 10 USD !)

  • Qualité de l'Historique : 100 % (confirme la haute fiabilité du backtest).

  • Réduction Relative du Solde : 23.96 % (témoigne d'un excellent contrôle des risques dans un contexte de croissance agressive).

  • Facteur de Récupération : 30.09 (capacité de récupération après des réductions).

  • Ratio de Sharpe : 109.20 (rendement significatif par unité de risque).

  • Pourcentage de Trades Rentables : 64.48 %.

  • Espérance de Gain : 368.62 USD (gain moyen par transaction).

Remarque Importante : Malgré les résultats convaincants des tests historiques, nous attirons votre attention sur le fait que les résultats passés ne garantissent pas les bénéfices futurs. Pour une évaluation complète et la confirmation de l'efficacité de l'Expert Advisor, il est recommandé de le surveiller sur un compte réel avec un petit dépôt initial ou sur un compte de démonstration dans des conditions aussi proches que possible du marché réel. Utilisez toujours pour le trading uniquement le capital dont la perte ne vous serait pas douloureuse.

Surveillance en Direct :

Vous pouvez suivre le fonctionnement réel de l'Expert Advisor et ses résultats actuels en vous abonnant à notre signal de trading : https://www.mql5.com/ru/signals/2319371?source=Site+Profile+Seller

Paramètres Flexibles :

Dans la nouvelle version de l'Expert Advisor, la plupart des paramètres sont automatisés pour une commodité maximale et un démarrage rapide. Cependant, pour garantir une gestion de risque flexible, les paramètres clés suivants restent externes et sont disponibles pour modification :

  • StopLossPips

  • TrailingStopPips

  • TrailingStepPips

  • DisableOrdersAfterHour (restriction de l'ouverture des ordres après une certaine heure)

Pour reproduire le plus fidèlement possible les résultats affichés sur les captures d'écran des tests, vous devrez définir les valeurs suivantes :

StopLossPips = 30.0

TrailingStopPips = 1.0

TrailingStepPips = 30.0

DisableOrdersAfterHour = 23

Précision Importante : Si votre courtier ne vous permet pas de définir ces valeurs, veuillez utiliser les valeurs minimales autorisées. Pour DisableOrdersAfterHour = 23 , réglez l'heure à une heure avant la fermeture du marché sur votre plateforme. Si vous avez besoin d'aide avec les paramètres, veuillez contacter notre service client.

À Qui S'adresse Cet Expert Advisor :

Impulse for VPS (MT5) Adaptive Lot est idéal pour les traders qui recherchent un outil efficace et fiable pour le trading automatique sur le Forex, en mettant l'accent sur la croissance dynamique du capital et la gestion intelligente du risque. Grâce à sa logique adaptative, l'Expert Advisor est capable de fonctionner efficacement aussi bien avec de petits dépôts initiaux qu'avec de grands comptes, tout en assurant un équilibre optimal entre profit et risque.

Support Utilisateur et Mises à Jour :

Nous offrons un support complet aux utilisateurs et travaillons régulièrement sur des améliorations et des mises à jour de l'Expert Advisor afin qu'il réponde aux conditions actuelles du marché et aux besoins des traders. Profitez des avantages de l'automatisation et de la gestion moderne des risques avec Impulse for VPS (MT5) Adaptive Lot pour atteindre vos objectifs financiers.


