MT4 Solar Crest

PRIX DE LANCEMENT LIMITÉ DANS LE TEMPS : Le prix actuel est réduit ! Le prix final peut atteindre 499 $ ou plus.

Présentation de Solar Crest – EA Avancé Contrôlé par le Risque 


Solar Crest est un Expert Advisor robuste destiné aux gestionnaires de risque intelligents et aux traders de sociétés de prop. Il fonctionne entièrement de manière automatisée sur XAUUSD et utilise M15 comme graphique de base. Il suffit de charger l'EA sur un seul graphique et de laisser la logique de précision gérer le reste.

“Équipé d'une logique de stop suiveur et d'un contrôle strict des pertes — Solar Crest est conçu pour la survie et la croissance.”


Caractéristiques Principales

  • Fonctionne basé sur : il fonctionne basé sur la recherche de la tendance à court et à long terme correcte du graphique et trouve l'entrée basée sur l'indicateur le plus incroyable que j'ai créé pour l'entrée. 
  • Un Seul Graphique Nécessaire : Attachez-vous à XAUUSD et l'EA gère toute la logique en interne.
  • Liste de Symboles : Utilisez avec XAUUSD — l'EA est optimisé pour ces paires.
  • Modes de Gestion de Lot : Choisissez entre un lot fixe ou un lot basé sur le risque par SL en utilisant le solde du compte.
  • Stop de Drawdown Stratégique : Ferme automatiquement les transactions et cesse de trader lorsque le drawdown dépasse votre limite configurée (par exemple 70%).
  • Modes de Stop Suiveur : Choisissez entre un stop suiveur fixe basé sur des pips ou un stop suiveur dynamique basé sur l'ATR.


Configuration Recommandée


Compatible avec les Sociétés de Prop

  • Conçu pour suivre les restrictions de perte quotidienne et de risque
  • Peut arrêter complètement le trading lorsque la perte quotidienne dépasse vos paramètres de risque


Après Achat

Contactez-nous immédiatement pour accéder à notre canal Telegram privé où nous publions des mises à jour, des nouvelles et des conseils exclusifs sur l'EA.




Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
OpenScalp GXT est un système de scalping simple, basé sur le consensus des derniers modèles GPT. Vous pouvez sélectionner le modèle de votre choix dans le menu déroulant des paramètres d'entrée ou laisser l'EA choisir automatiquement. Chaque ordre est passé individuellement, un trade à la fois, sans martingale ou grille. De plus, chaque position est protégée par un stop loss dynamique virtuel, avec un stop loss fixe entièrement personnalisable disponible. Le consensus de l'IA combiné au moteur d
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Dark Algo
Marco Solito
4.65 (60)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 3 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, nécessite une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Golden Scalper PRO a été développé précisément pour intégrer
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
