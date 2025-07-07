Multi AI Consensus Max
- Experts
- Michael Schuster
- Version: 2.15
- Mise à jour: 7 juillet 2025
- Activations: 10
Multi AI Consensus Max - Système Professionnel de Trading Grid Alimenté par IA
Aperçu
Multi AI Consensus Max est un conseiller expert de trading grid automatisé qui combine l'analyse d'intelligence artificielle avec des indicateurs techniques pour des opérations de trading autonomes. Le système intègre sept modèles d'IA avec l'analyse technique traditionnelle pour générer des signaux de trading et gérer des stratégies de positions basées sur grid.
Signaux de Trading en Direct :
- Paires de Devises - Requête IA Étendue : https://www.mql5.com/en/signals/2319125
- Paires de Devises - Requête IA Standard : https://www.mql5.com/en/signals/2319305
- XAUUSD (Expérimental) - Requête IA Étendue : https://www.mql5.com/en/signals/2321746
Documentation Utilisateur : https://www.mql5.com/en/blogs/post/763233
Fonctionnalités Principales
Système d'Intégration IA
- Claude (Anthropic) : Capacités de raisonnement avancées
- GPT-4/GPT-4o (OpenAI) : Reconnaissance de motifs de marché
- Grok (X.AI) : Analyse de marché en temps réel
- DeepSeek : Spécialisation en trading algorithmique
- Mistral : Traitement d'analyse technique
- Llama (Meta) : Traitement IA open source
- Gemini (Google) : Analyse de données multimodale
Composants d'Analyse Technique
- RSI avec périodes et seuils configurables
- Analyse de ligne de signal MACD et croisements
- Bandes de Bollinger pour mesure de volatilité
- Moyennes mobiles (EMA/SMA) avec multiples périodes
- Calculs dynamiques de volatilité
Système de Trading Grid
- Espacement de grid adaptatif basé sur les conditions de marché
- Gestion multi-grid (grids simultanés d'achat/vente)
- Dimensionnement intelligent des positions avec progression Martingale ou additive
- Fonctionnalité de sauvetage de grid pour gestion des risques
- Fermeture automatique d'objectifs de profit
Spécifications Techniques
Fonctionnalités d'Automatisation
- Surveillance continue du marché et génération de signaux
- Ouverture automatique de positions basée sur signaux combinés
- Gestion des niveaux de grid avec espacement dynamique
- Suivi des profits et pertes avec arrêts d'urgence
- Détection des heures de marché (marchés traditionnels vs cryptomonnaies)
Gestion des Risques
- Limites de perte quotidienne avec suspension automatique du trading
- Protection contre le drawdown maximum
- Validation de taille de position et vérifications de marge
- Système de sauvetage de grid pour positions perdantes
- Mécanismes d'arrêt d'urgence
Compatibilité
- Fonctionne sur les principales paires forex (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, AUDCAD)
- Supporte les marchés forex traditionnels et cryptomonnaies
- Nécessite des clés API pour les services IA (guide de configuration inclus)
- La fonctionnalité WebRequest doit être activée dans MetaTrader 5
Options de Configuration
Sélection de Modèle IA
- Contrôles individuels d'activation/désactivation pour chaque service IA
- Sélection de modèle pour chaque fournisseur (optimisation des coûts)
- Mode de requête étendue pour analyse IA détaillée
- Optimisation automatique des coûts pendant les fermetures de marché
Paramètres de Grid
- Configuration de distance de grid de base en pips
- Sélection de type de grid (fixe, adaptatif, basé sur volatilité)
- Niveaux de grid maximum et limites de position
- Paramètres de take profit et trailing stop
- Méthodes de dimensionnement de positions (fixe, Martingale, additif)
Traitement des Signaux
- Seuils de force minimale de signal
- Personnalisation d'intervalle de requête
- Ajustements de période d'indicateurs techniques
- Pondération de combinaison de signaux
Tableau de Bord et Surveillance
Le Conseiller Expert inclut un tableau de bord complet à cinq colonnes affichant :
- Aperçu Général : État du signal combiné, indication de mode, heures de marché
- Analyse IA : Réponses IA individuelles, état de connexion, résultats de requêtes
- Indicateurs Techniques : État RSI, MACD, Bandes de Bollinger, Moyenne Mobile
- Gestion des Risques : Suivi P&L, surveillance drawdown, état d'urgence
- Gestion de Grid : État de grid actif, nombre de positions, suivi des profits
Notes Importantes
Limitations de Backtesting Le Conseiller Expert ne peut pas être entièrement backtesté en raison des exigences d'API IA en direct. Les résultats du Testeur de Stratégie montrent seulement la performance des indicateurs techniques sans intégration IA. Les tests en direct ou comptes démo sont recommandés pour une évaluation complète du système.
Exigences
- Clés API valides pour les services IA désirés
- Connexion internet stable pour communications API
- URLs WebRequest activées dans les paramètres MetaTrader 5
- Solde de compte suffisant pour opérations de trading grid
Paires de Devises Recommandées
- EURUSD : Haute liquidité, spreads stables
- GBPUSD : Bonne volatilité pour opérations de grid
- AUDUSD : Motifs de trading cohérents
- USDCAD : Mouvements de prix fiables
- AUDCAD : Avantages de corrélation des matières premières
Support et Documentation
Instructions complètes de configuration et guides de configuration sont disponibles dans le manuel utilisateur. Le support technique est fourni via le système de messagerie du marketplace MQL5 et la section commentaires du produit.
Note : Ce logiciel est conçu pour des traders expérimentés familiers avec les systèmes de trading automatisés et les stratégies de trading grid. Les utilisateurs doivent comprendre les risques associés au trading automatisé et à la gestion de positions basée sur grid avant le déploiement sur comptes réels.
AVERTISSEMENT IMPORTANT
Avertissement de Risque de Trading Le trading implique un risque substantiel de perte et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Ne tradez qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.
Limitations de Technologie IA Ce logiciel utilise des services IA tiers qui peuvent produire des résultats incohérents, subir des temps d'arrêt ou engendrer des coûts API supplémentaires. Les réponses IA sont des sorties computationnelles, pas des conseils financiers.
Avertissement Logiciel Le logiciel est fourni "tel quel" sans garantie. Le trading grid peut amplifier les profits et les pertes. Les utilisateurs sont responsables de la configuration appropriée, de la surveillance et de la conformité aux réglementations locales.
Limitation de Backtesting La fonctionnalité complète du système ne peut pas être backtestée en raison de l'intégration IA en direct. Le Testeur de Stratégie montre seulement la performance des indicateurs techniques.