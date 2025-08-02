Gold Commander – Puissance et précision dans le trading XAUUSD (Or)



Le Gold Commander est un Expert Advisor (EA) méticuleusement conçu pour un trading précis sur la paire XAUUSD (Or). Avec la stratégie, la stabilité et la durabilité comme fondements, ce système est optimisé pour les traders qui cherchent à conquérir le marché de l’or grâce à des entrées calculées et une gestion stricte du risque. Cet EA est extrêmement réaliste : il ouvre uniquement des transactions sur des points forts et clairement définis, sans stratégie de grid, martingale ou hedging, et n’ouvre jamais plus d’une position à la fois.

Gold Commander n’est pas seulement un EA, c’est votre allié stratégique sur le marché de l’or. Que vous soyez un débutant avec seulement 200 $, ou un trader expérimenté visant des gains constants, cet EA offre puissance, discipline et une concentration absolue sur le marché.

Remarque :

Remarque importante :

Cet Expert Advisor n’utilise pas de stop-loss excessifs qui pourraient compromettre votre compte. Il s’agit d’un véritable expert en scalping. Après achat, il est important de me contacter pour recevoir les meilleurs paramètres adaptés à votre courtier.

Caractéristiques principales :

Période utilisée :

Fonctionne sur graphique M30 (30 minutes) pour des entrées et sorties optimales.

Gestion du risque :

Stop-loss : 2000 points – intégré pour protéger votre capital tout en restant flexible afin d’éviter les sorties prématurées.

Take-profit : 1000 points – positionné stratégiquement pour saisir des mouvements significatifs du marché de l’or.

Aucun stop-loss excessif – le risque est toujours contrôlé, jamais exagéré.

Dépôt minimum requis :

Seulement 200 $ pour commencer à trader l’or en toute confiance.

Fonctionne sans restrictions avec tous les courtiers.

Compatible notamment avec les comptes de type RAW ou ZERO spread pour une exécution rapide et efficace.

Stratégie équilibrée :

Évite les risques inutiles avec un équilibre intelligent entre SL et TP, idéal pour une performance constante.

Automatique et adaptatif :

Aucune intervention manuelle requise – installez-le simplement et laissez-le opérer pour vous.

Filtrage intelligent :

Conçu pour filtrer le bruit du marché, détecter les vraies opportunités, et agir avec précision.

Prêt à l’emploi (Plug-and-play) :

Installez-le facilement sur la plateforme MT4/MT5, sélectionnez la paire XAUUSD (Or) et commencez immédiatement à trader comme un professionnel.

