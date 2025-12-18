Meg 33

📌 DESCRIZIONE GENERALE

Questo Expert Advisor è un robot automatico per MetaTrader 5, generato con Forex Robot Factory, progettato per operare una sola posizione alla volta sul simbolo corrente, seguendo segnali tecnici multi-indicatore e con numerose protezioni di rischio (spread, equity, drawdown, news, sessioni).

Lavora a chiusura di candela (logica OnBar) e non entra mai a mercato in modo impulsivo sul tick.

⏱ TIMEFRAME E MERCATO

  • Funziona su qualsiasi timeframe (nel commento finale è indicato M5)

  • Coppia suggerita: EURUSD

  • Analisi effettuata solo alla chiusura della candela

📈 LOGICA DI INGRESSO (OPEN)

Il robot apre BUY o SELL solo se TUTTI gli indicatori sono concordi.

✅ Indicatori di ingresso:

1️⃣ Stochastic (5,2,5)

  • BUY → inversione rialzista

  • SELL → inversione ribassista

2️⃣ Standard Deviation (22)

  • Deve essere inferiore al livello 0.0048

  • Serve a filtrare fasi di bassa volatilità

  • Vale sia per BUY che per SELL

3️⃣ MACD Signal (17,28,4)

  • BUY → istogramma negativo

  • SELL → istogramma positivo

4️⃣ Accelerator Oscillator

  • BUY → valore sotto lo zero

  • SELL → valore sopra lo zero

📌 Regola chiave
Se anche un solo indicatore non è allineato, NON entra.

🔁 LOGICA DI USCITA (CLOSE)

L’uscita è dinamica, basata su:

🔻 MACD (21,23,9)

  • Chiude BUY quando il MACD incrocia al ribasso lo zero

  • Chiude SELL quando il MACD incrocia al rialzo lo zero

👉 Non usa target fisso né stop fisso (di default SL e TP sono disattivati).

🧠 GESTIONE POSIZIONE

  • Una sola posizione alla volta

  • Nessuna griglia

  • Nessun martingala

  • Nessun hedge

  • Nessun rientro immediato dopo la chiusura

  • Trailing Stop disattivato di default

🛡️ PROTEZIONI ATTIVE

🔒 Entry protections

  • Spread massimo

  • Numero massimo di posizioni globali

  • Lotto massimo globale

  • Sospensione ingresso se superate soglie giornaliere

📉 Daily protections

  • Perdita massima giornaliera

  • Drawdown giornaliero %

  • Reset giornaliero automatico a ora configurabile

🏦 Account protections

  • Equity minima

  • Equity massima

  • Drawdown massimo su equity

📌 Se una protezione critica scatta:

  • Chiude la posizione

  • Blocca nuovi ingressi

  • Può spegnere completamente l’EA

📰 FILTRO NEWS

(Opzionale)

  • Blocca operazioni su news High / Medium

  • Filtrabile per valuta (es. EUR, USD)

  • Intervallo configurabile prima e dopo la notizia

📊 STATISTICHE A CHART

Mostra in tempo reale:

  • Stato posizione

  • Profitto

  • Statistiche 1 / 7 / 30 giorni

  • Protezioni attive

  • News imminenti

🎯 STILE OPERATIVO

  • Conservativo

  • Alta selettività

  • Poche operazioni

  • Punta a movimenti “puliti”

  • Sensibile alle condizioni di mercato (volatilità bassa)

⚠️ PUNTI DI ATTENZIONE REALI

  • Nessuno Stop Loss → rischio elevato in trend forti contrari

  • Standard Deviation molto restrittiva → pochi trade

  • Strategia non adatta a mercati molto volatili

  • Migliora molto se:

    • aggiungi SL dinamico

    • lavori su H1 / H4

    • riduci il numero di filtri


Video Meg 33
Plus de l'auteur
Meg 66
enzo marcon
Experts
Meg  66  : Strategia di Trading Automatizzata Introduzione Meg  66 è un innovativo programma di trading automatizzato progettato per sfruttare le opportunità del mercato Forex attraverso una strategia bilanciata di ordini   Buy e Sell . Questo sistema utilizza una configurazione avanzata con   4 ordini di acquisto (Buy) e 4 ordini di vendita (Sell) , garantendo un'equilibrata gestione del rischio e del capitale disponibile. Funzionamento del Sistema La strategia di Meg  66  si basa su un'entrata
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis