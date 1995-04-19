NY Session Open Level md

Indicateur Crypto_Forex « Niveau d'ouverture de la session de New York » pour MT4.





- L'indicateur « Niveau d'ouverture de la session de New York » est un indicateur auxiliaire très utile pour le trading intraday.

- Le niveau du prix d'ouverture de la session est essentiel, car il revient souvent à cette zone au cours de la journée.

- L'indicateur affiche le niveau du prix d'ouverture de la session de New York quotidiennement et pour chaque jour.

- L'indicateur affiche également le niveau d'ouverture de la semaine le lundi.

- Il est utile aux traders intraday pour définir des objectifs ou utiliser ce niveau comme zone de support/résistance.





