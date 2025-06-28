Mean reversion grid

1

Je vous présente "Mean Reversion Grid" — un bot de trading développé pour un trading de grille d'ordres efficace utilisant l'intelligence artificielle. Je l'ai créé pour un fonctionnement fiable basé sur des stratégies éprouvées de retour à la moyenne. L'objectif est la stabilité et la prévisibilité, et non pas seulement une fréquence élevée de transactions.

Ce que "Mean Reversion Grid" peut faire :

  • Trading de grille d'ordres fiable : Mean Reversion Grid utilise une stratégie de grille d'ordres pour trader efficacement en capturant le retour du prix à la moyenne.

  • Intelligence artificielle pour la précision : Le bot intègre des technologies d'IA modernes et des réseaux neuronaux pour une analyse approfondie du marché, l'identification des tendances cachées et l'optimisation du placement des ordres au sein de la grille.

  • Focus sur AUDCAD : Les algorithmes du bot sont précisément ajustés pour la paire de devises AUDCAD, garantissant une efficacité et une précision maximales dans le trading.

  • Fonctionnement 24h/24, 5j/7 : Le bot trade 24 heures sur 24, pendant toute la semaine de travail.

  • Paramètres de risque flexibles : Vous avez un contrôle total sur votre niveau de risque confortable en ajustant les paramètres de la grille d'ordres.

  • Interface conviviale : Le bot est facile à utiliser, même pour les débutants, grâce à son interface intuitive.

Comment "Mean Reversion Grid" prend ses décisions :

Le bot ne se précipite pas. Il attend patiemment les points d'entrée les plus favorables pour placer des ordres dans la grille, en utilisant un ensemble complexe d'indicateurs et de modèles améliorés par l'intelligence artificielle. L'accent est mis sur la qualité et le placement optimal des ordres, et non sur leur quantité.

Si vous tradez l'AUDCAD et que vous recherchez un assistant fiable pour le trading de grille d'ordres utilisant l'IA, Mean Reversion Grid pourrait être votre solution idéale !

Détails techniques :

  • Trade : Uniquement AUDCAD.

  • Unité de temps : H1 (adaptable).

  • Type de compte : Hedging.

  • Stratégie : Utilise une stratégie de grille d'ordres, améliorée par l'intelligence artificielle. N'applique pas de méthodes risquées comme le Martingale. Ferme les positions sur la base de signaux, Stop Loss ou Take Profit.

  • Paramètres : Tous les réglages nécessaires, y compris "Progressive lot", "Fixed lot", "Max positions", "Time delay", "Max spread", "Stop loss", "Take profit", ainsi que des paramètres pour gérer la grille d'ordres.


Filtrer:
Marco Russo
251
Marco Russo 2025.09.24 15:07 
 

Don't buy this GARBAGE ea. The developer doesn't reply at all at my messages and the live trading is quite different than the backtest. Stay away from it!

lngm1
65
lngm1 2025.09.10 13:03 
 

It was not bad until it couldn't handle a Drawdown in real account.

Agha Zeeshan Mansoor
23
Agha Zeeshan Mansoor 2025.09.10 12:52 
 

Don’t trust this EA after testing it on a real account. It doesn’t generate stop-out signals for losing trades in real trading, even though it did in the backtest. The developer’s support is very poor—he didn’t reply to my repeated messages about the EA’s performance. I only bought it because the backtest showed low drawdown logic, but this completely failed on a real account.

The developer knows exactly why his bot isn’t working, but he doesn’t have the courage to tell his clients.

Clive Burrell
65
Clive Burrell 2025.09.09 16:10 
 

Poor. Performs much worse on live account than does in back test. I have different results from an up to date backtest so not sure what is going on. Developer slow to respond. If you want to empty your account rapidly, try this and The Beta Trader. Will update if position improves.

Axel
226
Axel 2025.09.09 08:28 
 

I've been using the EA since August 25th, but when a strong trade occurs, it just holds the position and endures until the stop loss is hit. Positions are held for 2-3 weeks, so unless you have a swap-free account, that alone will incur losses. Developer response is slow.

